God of War: Ragnarök, PS5 ár és megjelenési dátum - íme minden, amit ma bejelentett a Sony!

Megérkezett a Sony is a nagy szeptemberi eseményével, ami során azontúl, hogy végre megvillantották a PS5 árát és megjelenési dátumát, még a játékok egy jó nagy szeletébe is betekintést nyerhettünk - íme a komplett összefoglalunk a mostani eventről!

Nem cicóztak a japánok, kapásból bedobtak egy olyan újdonságot, amiről bár egy ideje már hallani, de nagyon sokan várták: bizony, érkezik a! Ami a legszebb az egészben, hogy jó néhány gameplay snittet is bevágtak, és bár megjelenési dátumot nem kaptunk, de azt tudjuk, hogy PC-re és PS5-re érkezik.

Nézd nagyban ezt a videót!

Gyakorlatilag borítékolható volt, hogy ott lesz aaz eseményen, hiszen az ünnepi szezonban kell megjelennie az alkotásnak, így most kaptunk belőle egy jópofa vaskos gameplay anyagot. Simán hozza a két évvel ezelőtti Spider-Man minőségét, illetve egy kazal újdonságot is megfigyelhetjük. Érdekesség, hogy időközben kiderült, hogy PS4-re és PS5-re is jön a játék.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Miután lényegében az esemény minden fontosabb pontja kiszivárgott idő előtt, mindenképp óriási meglepetésként aposztrofálható az, ami most jött: végre bejelentették hivatalosan is a Harry Potter-univerzum alapján készült-t, ami a következő esztendőben fog debütálni, egyelőre ismeretlen platformokon.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Hetek választanak el minket apremierjétől, úgyhogy azért számítani lehetett rá, hogy nem fogja kihagyni az eventet a játék. Kaptunk egy jópofa részletet a kampányból, hovatovább elhintették, hogy szeptember 18-20. között ingyen alfázhatnak a multival a PS4-esek.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Hangyányi kedvcsinálót kaptunk a-hez, ami bár túlzottan sok újat nem prezentál, de annyira hangulatos, hogy nem tudjuk nem imádni. Külön csattanó a végén felbukkanó karakter, aki nagyon valószínű, hogy a Resident Evil 4-ben látott árus itteni megfelelője lesz. 2021-ben megjelenés!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Viszonylag ritkán hallunk és látunk újdonságot a, avagy az Arkane (Prey, Dishonored) srácainak friss alkotásáról, viszont amikor új hírek jönnek, azt mindig két pofára zabáljuk. Most megint egy izmosabb gameplay anyagot mutattak, illetve a végén elhintették, hogy 2021 Q2-ben érkezik a program - PC-re és PS5-re.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>kerül sorra, ami több ízben is megújítja a már ismert élményt. Egyrészt hozzácsapja a játszható karakterekhez Vergilt, másrészt ray tracinget, 4K/30 FPS és 1080p 60 FPS & 120 FPS módot, harmadrészt 3D audiót és DualSense támogatást, negyedrészt pedig Turbo módot (1,2-szeres gyorsaságú játékmenet) és Legendary Dark Knight nehézségi fokot hoz. Digitálisan megjelenik PS5-re a konzol premierjekor!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Mindig elvarázsol minket az, akárhányszor látjuk menet közben, ez alól pedig a mostani gameplay felvétel sem képez kivételt. Az ütős hangulat, eszméletlen grafikai tálalás és a remek játékmeneti megoldások most is feldobják az egész receptet, de nézzétek meg ti magatok is, hogy miről van szó:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Nem feltétlenül hittük volna, hogy pont egy PS5 eventen látunk majd egy új Five Nights at Freddy's játékot, de ez is megtörtént. Bejelentésre került ugyanis a, amiről tulajdonképpen semmi nem derült még ki - habár azért gyanítjuk, hogy az elődökhöz hasonló lesz a végeredmény.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezután olyasmivel gazdagodtunk, amire régóta vártunk, mégpedig gameplay jelenetekkel a-ból. Tulajdonképpen egy hosszabbnak nevezhető, vágatlan anyagot mutattak a nagyérdeműnek, amin láthatjuk, hogy miként fejlődött grafikailag a stuff, habár az animációk terén van még mit javítani.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Egy rövidke Fortnite-os blokk hivatott jelezni, hogy ott lesz a PS5-ön is a játék a konzol debütálásakor, ám most jön az igazi érdekesség: felvezetik aszolgáltatást, amivel a következő generáción is élvezhetjük a PS Plus-on keresztül bezsebelt játékainkat, így nem veszik el a gyűjteményünk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A zárószegmenshez közeledünk, a Sony végre elárulja azt, amit sokan tudni akartunk: a PS5 árazását. A digitális variáns 400 dollárt, a lemezmeghajtós konzol pedig 500 dollárt fog kóstálni, ami a. Holnaptól indulnak az előrendelések,allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Amolyan Steve Jobs-os "One More Thing" jelleggel a Sony még egy utolsó atombombát ledobott, csak hogy legyen még minek örülni: jön a, amihez már csak egy logót kaptunk, látnivalót nem igazán, de megspékelték mindezt egy megjelenési dátummal. 2021-ben várható Kratos következő nagy kalandja, úgyhogy készüljetek!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ez lett volna hát a Sony szeptemberi PS5 eseménye, számos first party és third party címmel egyaránt. Osszátok meg velünk mindenképpen a kommentszekcióban, hogy ti melyik bejelentésnek örültetek a legjobban, valamint hogy mit hiányoltatok, ha esetleg volt ilyen.