Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) teszt

Újabb év, újabb Call of Duty - kezdi egy kicsit unott fejjel az aktuális lövöldéről szóló tesztjét a cikkíró. Pontosabban kezdené, mert azzal kellett szembesülnünk idén novemberben, hogy valami eszeveszett gyűlölet és szarcunami ömlött a 2023-as CoD-ra. Ennek persze megvannak a jól deklarálható okai amire ki is térünk majd, idén viszont úgy döntöttünk, hogy megosztjuk a teendőket Marcoval. Jómagam, iPet a szingli szekciót szedtem darabokra, ő pedig a multi örömeibe vetette bele magát.

Ennek bevallottan nagyon örültem, mivel finoman szólva sem szeretem a kompetitív részét tesztalanyunknak (amellett, hogy minden érdemét elismerem) és mindig a kampányra fókuszálok jobban. Ez idén is így volt, bár azt hittem, hogy valami újat kapunk, de az Activision úgy döntött, hogy. Ugye eredetileg egy DLC-nek indult a mostani cucc, viszont a fejlesztők elmondása szerint annyira kinőtte magát, hogy simán meg lehetett belőle csinálni a harmadik MW részt.Ez már azért önmagában sem egy szimpatikus gondolat, de ahogy szivárogtak az első információk a hosszúságról, nos, az meg csak olaj volt a tűzre. Gondolom Ti is olvastátok a háromórás végigjátszást meg hasonlókat. Amit meg tudok erősíteni, hogy, de ettől még magában hordozza azt, amitől csípjük a CoD-ot.

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó... (PS5)

A sztori ott folytatódik, ahol az MW2 végződött, igaz, ugrunk pár hónapot az időben. Kezdésnek rögtön kiszabadítjuk az antagonistát, Makarovot, aki ugyebár egy ultranacionalista elveket valló, közepesen jófej csóka. Innentől kis túlzással versenyt futunk az idővel, mert egy lépéssel Price kapitány és válogatott legénysége előtt jár, tehát jó lenne valahogy rájönni, mik a tervei és természetesen meghiúsítani azt.Nyilván Oscar-t nem fog kapni, de ettől még pörgős, gyors (néha túlzottan is) és látványos az elbeszélés. Persze tele van logikai bukfencekkel és egyéb, nem túl felhasználóbarát dologgal, de aki egy CoD-tól ezt várja el, az szerintem nem jó mozit néz.: először ugye börtönlázadást szítunk, aztán eljutunk egy nukleáris erőműhöz, megyünk a sivatagba, akciózunk stadionban, szűkebb, belvárosi terepen meg még ki tudja, hol. Szóval ez pipa.Több katonát is irányítunk majd, mint például az urziksztáni Farah-t, Soap-ot, Gaz-t de főként Price lesz az emberünk. A pályák száma kilóra megvan, viszont itt jön be az egyik legnagyobb gond. Valamiért úgy gondolták a Sledgehammernél, hogy jó ötlet az úgynevezett "Weapons Free" szekvenciák bevezetése. Ez igazából egy nyitottabb terepet jelent, ahol egyedül akciózva kell több direktívát teljesítenünk. Nos, a gond az, hogy pontosan úgy néznek ki, mint valami kiollózott Warzone co-op térkép, csak ugye egyedül kell végigmenni rajta. Hiába kutathatunk fel rejtett stukkereket meg változtathatjuk a loadoutot, ettől még pont 10-15 perc alatt át lehet rajtuk rohanni.

Korrekt a brigád (PS5)

Aztán ott vannak a hagyományos CoD értékeket csillogtató szakaszok. Itt valóban vannak remek újítások, mint például, amikor mesterlövész csatába bonyolódunk egy téli terepen, vagy a stadionban a menekülő emberek között lavírozva kell leszedni a terroristákat (nem lövök le minden poént). Ettől még sajnos ezek is nagyon rövidek - én alapvetően, ami valóban nem túl sok, ráadásul a szekvenciák minősége is eléggé hullámzó.A külcsín tekintetében szinte semmilyen változás nem történt a tavalyi részhez képest. Mivel jön mindenre, ami tud adatot futtatni, ezért ez nem is csoda. Egyébként nem néz ki rosszul a stuff, de nem egységes a különféle változatok miatt, így a PC tulajok előnyben vannak, hiszen ott kedvünkre tudjuk skálázni meg paraméterezni a prezentációt. A mesterséges intelligencia sajnos sík hülye, így egy-egy scriptelt jelenetet leszámítva kizárólag az lesz a nehezítés, hogy hány skulótól fogunk padlót, meg hogy tudjuk a tömegjeleneteket kezelni.A hangok és zenék szintén hozzák a jól megszokott CoD színvonalat: mindenki a megszokott orgánumán szólal meg (Ghost továbbra is istenkirály), míg a dallamok kellően adrenalin pumpálóak. Ez lenne tehát a szingli. Ha külön kellene pontoznom, akkor valahol hat és fél körül adnék neki, mert nem túl hosszú (de azért nem is háromórás) és a látvány is kezd kopottas lenni, de még mindig van benne annyi, hogy legalább egyszer a végére akarjak érni. Most pedig átadom a szót Marconak, aki bemutatja nektek a multit és a zombikat, hátha az feljebb húzza az egészet.

Szakadó eső, de a fegyverem még mindig száraz (PS5)

Átvéve a szót iPet kollégától,, amit a kampánnyal ellentétben nem PlayStation 5-ön, hanem PC-n teszteltem. Nos, ez nem is volt annyira könyű menet, mint elsőre gondolná az ember. A játékhoz a kód már 6-án megérkezett, ami azért lett volna külön öröm, mert megjelenés napjára ki is tudott volna menni a teszt, de itt jött a feketeleves.A kód működött, azonban a játék olyannyira hadilábon állt az nVidia driverrel, hogy. Egy RTX 2080-as kártyáról beszélünk egyébként, és nyilván nem feltétlenül a játék hibája volt, hogy az nVidia driver nem akart települni rendesen (ez is megérne egy külön misét egyébként), de hogy egyáltalán nem jelezte, miért van szüksége egy xy verziószámú grafikus meghajtóra és a kérdésemre sem tudtak - vagy nem akartak - válaszolni a fejlesztők, az már finoman szólva is meglepő volt.

Szerencsére ebben a csapatban nem voltak szétskinezett nikiminázsok (PC)

Miután valahogy, kb századik próbálkozásra mégis sikerült feltennem a legfrissebb drivert, akkor meg az volt a baja, hogy ez nem az a verzió, ami neki kell, downgrade-eljek. Oké, megkerestem hajszálpontosan azt a meghajtót, amire szüksége volt, telepítettem, így már elindult a játék. Három másodpercre, ugyanis komoly villogások, felbontás-váltások után folyamatosan kilépett. A driver stimmelt, már 11-e volt, a játéknak mindenképpen futnia kellett volna, mégsem működött.Se hibaüzenet, se semmi. Miután vagy hússzor megszenvedtem ezzel és mindenféle üzenet nélkül csak magamra utalva ücsörögtem, eszembe jutott hogy ugyebár már csak és kizárólag a telefonszámunk megadása után működnek az Activision játékok. Oké, appban megnézve, telefonszám kitöltve, mégsem megy. Felmegyek a honlapra, bejelentkezek ott, de nyilván telefonszám kitöltve, mégsem megy. Kitöröltem a telefonszámot, beírtam újra ugyanazt, és lám, működik!

A jól megérdemelt délutáni szieszta (PS5)

Erre a kitérőre csak azért szántam időt, ha valaki PC-n tapasztal hasonlót, gondoljon arra, hogy, jobb ha mindenkit hülyének nézünk, mielőtt nekiülünk játszani. 2023 végén eljutottunk ode is, hogy a fejlesztők helyett a játékosoknak kell gondolkodni, mitől szar valami a játékban.Na de multiplayer!- már ha a pályákat tekintjük. Ugyanis nagyjából - vagyis pontosan - nulla új pályát kapunk kezdetekkor, illetve a másfél évtizeddel ezelőtti terepeket kapjuk meg újra, gyakorlatilag nulla változtatással. És bár van remény, hogy később jönnek az új mapek, azért sokkal jobban esett volna a lelkünknek, ha ezek egy része már kezdetekkor rendelkezésre áll.

Eskü nem kempeltem itt végig az egészet (PC)

A kidolgozottságra túl sok panasz nem lehet, hiszen azért modern szintre van hozva a grafika, és ha nem is tartozik a legszebb megvalósítások közé, korrekt iparosmunkáról van szó. Bár a grafika minősége nem igazán indokolja, mégis, igaz mindig 4K-ban toltam, de nem mindent maximumra húzva. Nyilván idővel javul a helyzet ezen a téren, amikor ezeket a sorokat írom (november 18) még nem tapasztalható javulás.A time-to-kill (TTK) módosult, 150 életerőpontja van mindenkinek, ezért érezhetően több skuló kell az ellenfelek ledarálásához, ami nem feltétlenül baj, tulajdonképpen ez ízlés kérdése, hogy így jobb-e, vagy ha egy-két vállóvéstől kiterül a harcos dude, számomra ez a megoldás jobban fekszik. Kaptunk új fegyvereket és bombákat is, ezek felsorolásától eltekintenék, azonban elég fontos megjegyezni, hogy- legalábbis nekem nehezebben ment, de lehet hogy csak én vagyok mazsola.Aki rendelkezik a Modern Warfare II-vel, annak jó hír, hogy a, azonban hosszú távon mégis jobb az alapoktól építkezni és az új fegyvereket felhúzni, mert egész egyszerűen jobban passzolnak a játék tempójához. A fegyverekre ötféle extrát pakolhatunk. A fegyverek kapcsán a Perk rendszer változásait is érdemes megemlíteni, hiszen egész máshogy kell most sakkoznunk ezekkel mint eddig, konkrétan COD veteránoknak is újra kell tanulniuk, mit hogyan súlyozzanak.

Amikor a mazsola nullás fegyverrel megérkezik a hatvanas szintűek közé (PC)

A feloldás nehezítése egyébként olyan komoly kihívás lett a játékban, hogy még egy villanógránáthoz is napi feladatokat kell teljesítenünk rendszeresen - még akkor is ha egyébként ez sokaknak egész egyszerűen lehetetlen feladat a bugos játék miatt. Nem egyszer fordult elő, hogy csata kellős közepén egész egyszerűen kidobott a játék és a "Checking Update" felirat nézett velem szembe. Vagy csak szimplán kifagyott az egész.Megszokott módokból a Domination, a Search and Destroy, a Kill Confirmed, a Hardpoint, a Team Deatmatch, a Free for All és a Control képezi a kínálatot, ezek mind 6v6 csatákat jelentenek. Visszatért a Ground War, ahol háromféle pályán játszhatunk összesen 64-en, 4-es csapatokban. Van még egy 20v20-as Team Deatmatch is Invasion néven., nulla XP-vel is lazán összemeccsel 20-as szintű legényekkel, ami az elején instant halál egy ideig annak, aki még nem harcedzett a mókában.Van itt azért némi újdonság is, ilyen például a Cutthroat, ami három fős csapatokból hármat tesz le egy 6v6-os mapre. Nem olyan rossz, viszonyalg élvezetes mód egyébként, de nem rengeti meg a világot. A War mód ismét tiszteletét teszi, ebben több pálya van összegyúrva egy nagy egésszé, a feladatunk pedig hogy két pontot foglaljunk el sikeresen, ezután pedig van még egy két megoldandó feladatunk. Az ellenfeleink nyilván ezt próbálják megakadályozni.

Azért nagy eséllyel nem mondanád meg hogy alapból ez egy 4K Ultra screenshot, pedig az (PC)

A Zombies módra túl sok szót nem fecsérelnék, ez továbbra is nagyon megosztó, a magam részéről ki nem állhatom, szóval olyan irgalmatlan nagy tapasztalatom sincs benne, néhány órát szoktam maximum rááldozni COD-onként. Most annyi változás van, hogy több módból mixeltek egy újat, ami mondjuk valamivel szórakoztatóbb mint az eddigiek, és egész jól is néz ki a környezet. A harcok egész pörgősek benne és pár óra próba után azt mondanám,, hiszen azt vettem észre, hogy csak ebbe több időt öltem mint az összes többibe összesen.Játékmenet tekintetében egyékbként - maximum - három fős csapatokat alkotva kell egy három nagyobb területet magában foglaló pályán zombulnunk, azonban ezekena mapeken már nem egyedül (vagyis hárman) vagyunk, hanem más csapatokkal is összefuthatunk. Aztán vagy segítünk egymásnak vagy nem, de egymást nem lehet kinyírni, ami szerintem amúgy nagy húzás lenne., csakúgy mint iPetben a single kampány kapcsán. Hiányoznak a remélt, de még nem elérhető pályák, a matchmaking mit sem változott, a fegyverek súlyozása viszont sokat javult, legalábbis szubjektív megítélésem szerint. De ezt meg beárnyékolja, hogy, ami nem is lenne akkora baj, ha működne mindig minden rendben, de technikailag egy baromi nagy katasztrófa a játék igen sokszor.

Finoman szólva szarul állunk (PC)

A Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) összképe bár vegyes képet mutat a rövid és már-már jelentéktelen kampány móddal, ami viszont mégis élvezetes, valamint a némileg megújuló és igazán pörgős multiplayer mókával, ami viszont nehézségeket hoz a fejlődésben, és zéró újdonságot mutat fel. Mégis azt kell mondjam, a végeredmény nem annyira rossz - legalábbis annak aki még sohasem játszott egyetlen Call of Dutyval sem.Vagy inkább azt mondanám, volt már rosszabb is, de ez nem ezt a játékot dícséri, merthogy. Túl sok pontot nem lehet rá kiosztani, mert nincs mire. A játékmenet bár pörgős, de eddig is az volt, a grafika néha finoman szólva is problémás (nVidia PC), a tartalom meg gyakorlatilag alig több nullánál. A néhány "újdonság" esetleg kiemeli a legrosszabb játékok közül, de hogy a Steames lepontozás nem véletlen, az egyszer biztos. Ez egy hitvány fércmunka.