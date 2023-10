Még októberben felkerül a Steamre a Diablo IV

Rengeteg játékos van, aki annyira nehezen szokta meg a digitális disztribúciók világát és annyira ragaszkodik egy adott felülethez, hogy eszébe sincs máshol játékot venni, inkább kivárja a sorát.

Jó taktika volt ez most a Diablo IV kapcsán, hiszen a Blizzard Entertainment bejelentette, hogy a Battle.net-en már most óriási sikerült aratott ARPG várhatóan, így innen is csatlakozhatnak majd a rajongók a nagy küzdelmekhez.Sőt mi több, a standard kiadás mellett egy Ultimate Edition is érkezik majd, ami néhány euróval drágábban ugyan, de több digitális extrát tartogat majd a rajongóknak, többek között például gyorsított Battle Pass feloldást az örök győzteseknek.