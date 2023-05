Bejelentve az Agatha Christie: Murder on the Orient Express

Nem panaszkodhatnak idén a klasszikus kalandjátékok, de még inkább az Agatha Christie történetek kedvelői, hiszen kiderült, hogy az Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case mellett egy újabb videojáték készül a sorozathoz.

Ez nem lesz más, mint az Agatha Christie: Murder on the Orient Express, mely egy új sztori mellett az írónő egyik klasszikus sztoriját dolgozza majd fel (Gyilkosság az Orient expresszen), érdekessége pedig az lesz, hogy Poirot mellettAz Agatha Christie: Murder on the Orient Express várhatóan még az idei év végén megjelenik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, az első kedvcsinálóra azonban egyelőre még várni kell egy kicsikét.