Kontakt filmkritika

A Kontakt egy afféle kémthriller New York zsúfolt metropoliszában, bár nem egészen a megszokott fajtából. Habár a film világpremierjére már 2024 szeptemberében sor került a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, a mozis forgalmazás csak az idei nyár végén kezdődött meg. Ehhez képest hozzánk még több késéssel jutott el a produkció, de egyáltalán nem baj, hogy végre itt van, mivel csak színesíti az amúgy eléggé egysíkú mozis felhozatalt.

A főszereplő Ash (Riz Ahmed) anonim módon nyújt segítséget olyan embereknek, akik szembefordultak egy-egy illegális tevékenységet folytató nagyvállalattal, potenciálisan kiteregetve azok szennyesét az egész világ előtt. Miután azonban már számtalan hasonló ügyben vett részt közvetítőként, az általa nyújtott "szolgáltatás" egyre ismertebbé válik az érintettek körében, hogy időnként már egyes ügyvédi irodák is hozzá tereljék munkaadójukkal kapcsolatos aggályaikkal és azok zaklatásaival küzdő ügyfeleiket.Ilyen ügyfélként kerül a képbe a csinos kutató, Sarah Grant (Lily James) is, aki a Cybo Sementis nevű cég célpontjában áll, mivel olyan dokumentumok birtokában van, melyek révén napvilágra kerülhetnek az általuk kifejlesztett génmódosított gabona veszélyes mellékhatásai. Bár Sarah időközben meggondolta magát, és már inkább visszakozna, állandó megfigyelés alatt áll egy rejtélyes csapat által, melynek az ilyen esetekre szakosodott és sokat tapasztalt Dawson (Sam Worthington) a vezetője.Miután Ash alaposan utánanéz a nőnek, úgy dönt, segít neki megszabadulni zaklatóitól. A dolgok azonban úgy alakulnak, hogy hősünk lassan egyre közelebb kerül az ügyfeléhez, míg végül azon kapja magát, hogy saját érzelmei befolyásolni kezdik a döntéseit. Amikor viszont ilyesmi történik, a hasonló jászmák résztvevői számára mindig egyre nagyobbá válik az esély a hibázásra és a lebukásra...

Ash (Riz Ahmed) már szinte tökélyre fejlesztette a terhelő bizonyítékok anonim átadását és összegyűjtését

Habár abban nem lehetünk egészen biztosak, mennyi valóságalapja van a fent vázolt történetnek, annyi bizonyos, hogy az alapszituáció egyalapanyagául szolgál. Azt, hogy pénzzel jól kitömött és korrupcióra amúgy is hajlamos cégek kémelhárítókból álló csapatokat küldenek a renegát alkalmazottakra, alighanem különösebb fenntartások nélkül elhisszük, legfeljebb afelől lehetnek kétségeink, hogy a valóságban meddig hajlandóak elmenni a probléma megoldása érdekében.Ami a főszereplő által rutinszerűen használt távtolmács szolgáltatást illeti, hasonló szolgáltatók valóban léteznek, ám azok célja elsősorban a halláskárosult vagy beszédkészségükben korlátozott emberek számára való segítségnyújtás a telefonos kommunikációban. A filmben Ash éppen azt a tulajdonságát használja ki ezen szolgáltatásnak, hogy a beszélgetések teljességgel titkosak, és a közvetítő cég senkinek sem ad ki semmilyen információt az elhangzottakról vagy akár a két félről.

A kétségbeesett Sarah Grant (Lily James) egyedül keresi a kiutat szorult helyzetéből

Ily módon természetesen igencsak nehéz közel kerülni bárkihez, ami nyilvánvalóan hősünk és ügyfelei személyes védelmét szolgálja. Ennek ellenére Ash - már csak a megbízhatóság miatt is - alaposan utánanéz Sarah-nak, és amikor az további zaklatásokra panaszkodik, észrevétlenül figyelni kezdi. Egy meglehetősen vonzó, kiszolgáltatott és kétségbeesett nőről lévén szó a férfiben óhatatlanul érzelmek élednek iránta, és bármennyire próbál végig józanul gondolkodni, végül a saját biztonságát is kockára teszi, amikor váratlan nehézségek adódnak.A szituáció tehát ilyen szempontból, miközben a másik oldalon drukkolunk Sarah-nak, hogy sikerüljön megszabadulnia szinte levakarhatatlannak tűnő zaklatóitól. Miközben azonban a nő helyzete alapvetően egyszerű és magától értetődőnek tűnik, az emberben óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy titokzatos hősünk vajon miért csinálja azt, amit csinál.előttünk, ahogy egyre inkább megismerjük a múltját és a személyiségét, kezdve a 9/11 utáni paranoiával és az Amerikában élő arabok, illetve muszlimok komoly nehézségeivel, egészen a zsúfolt metropoliszban tapasztalható elszigeteltségig. A kirekesztettség és a bizalom (illetve annak hiánya) miatt hősünk nem bízik senkiben, ami sajátos tevékenységével párosulva elkerülhetetlenül magányossághoz vezet.

Dawsont (Sam Worthington) nem lehet egykönnyen lerázni, ha a célpont nyomába szegődik

Azonban bármennyire is közel kerül az ügyfeléhez, Ash csak az Anonim Alkoholisták előtt kezd el igazán megnyílni, közben olyan barátokra szert téve, akikre a bajban is számíthat. Faramuci módon míg a titokzatos és kezdetben kiismerhetetlen férfi lassan egyre inkább kitárulkozik előttünk és ezáltal egyre szimpatikusabbá válik számunkra, a másik oldalon a menekülő nő elszigetelődése kissé túlságosan is mesterkéltnek hat.Ám még ennél is nagyobb gond, hogy, melyet mindent egybevetve eléggé nehéz elhinni a szereplők viselkedésének tükrében. Mondom ezt annak ellenére, hogy alapvetően mindkét főszereplő részéről jó színészi alakításokkal van dolgunk, legfeljebb a mellékszereplők azok, akik szokás szerint meglehetősen egydimenziósak.Ennek ellenére ez egy szinte végig izgalmas és helyenként elgondolkodtató thriller, ami legalább annyira szól az, mint a cégek piszkos üzelmeiről és a kémjátszmákról. S bár nem szabad feltétel nélkül készpénznek venni mindent, amit látunk, a Kontakt egy alapvetően, mely a klasszikus összeesküvés-történetekből merített ihletet.

Kontakt előzetes