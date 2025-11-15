A Domino Dash 3D egy kihívásokkal teli, fizikaalapú játék, amelyben a környezet rendkívül reaktív. Az elsődleges célod nem csupán a célba érés, hanem az, hogy stratégiailag minden dinamikus akadályt és dominóláncot elindíts a pályán. A legfőbb kihívás a GYŐZELMI FELTÉTEL: le kell döntened az összes dinamikus dominót, mielőtt a célzóna átengedne. A sikerhez elengedhetetlen a sebesség és a pontosság az összeomlás irányításában!





FŐBB JELLEMZŐK* Dinamikus fizikai rejtvények: Használd ki a környezetet a saját előnyödre. Nézd, ahogy a falak és építmények valósághűen összeomlanak!* Három nehézségi szint: Teszteld képességeidet egyre bonyolultabb és instabilabb pályákon.* Időverseny: Versenyezz az órával, és célozd meg a leggyorsabb teljesítési időt.* Reagáló vezérlés: Továbbfejlesztett mozgás- és kamera vezérlés a zökkenőmentes 3D élményért.------------------------------------------HOGYAN KELL JÁTSZANIVezérlés- Mozgás: W / A / S / D vagy nyílgombok- Ugrás: Szóköz- Kamera körbeforgatás: Bal egérgomb (tarts lenyomva és húzd)- Kamera zoom: Egér görgőCél1. Indítsd el az időzítőt a menüből kiválasztott szinttel.2. Gördítsd a labdát a pályán a lendület és a pontos mozdulatok segítségével.3. A legfontosabb mechanizmus a dominóhatás. Gyakran kell dinamikus akadályokat (dominókat, halmokat, falakat) elindítanod, hogy megnyisd a végső utat.4. Érd el a zöld célzónát.5. NYERÉSI FELTÉTEL: Csak akkor nyersz, ha elérsz a célzónába, ÉS a szint összes dinamikus akadálya (dominója) ledőlt. Ha nem dőltek le, a célzóna rugalmas lesz, és visszalök téged!Lehetséges jövőbeli frissítések:* Hangok és zene.* Bonyolultabb szintek fejlett mozgó akadályokkal.* SZINT SZERKESZTŐ - Készítsd el saját egyedi szintjeidet és játssz velük.* Egyedi textúra támogatás az anyagokhoz.* Ponttábla és időbeküldési funkciók.* Néhány további MEGLEPETÉS!--------------------------- ---------------TÁMOGATÁS ÉS ADOMÁNYA Domino Dash 3D egy szenvedélyes projekt, amelyet nyílt forráskódú licenc alatt ingyenesen bocsátottak ki. Ha élvezed a játékot, és szeretnéd támogatni annak további fejlesztését, kérjük, fontold meg egy adomány lehetőségét. Támogatásod közvetlenül segít finanszírozni a jövőbeli frissítésekhez és új funkciókhoz szükséges időt és erőforrásokat. Köszönjük!