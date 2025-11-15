Domino Dash 3D

A Domino Dash 3D egy kihívásokkal teli, fizikaalapú játék, amelyben a környezet rendkívül reaktív. Az elsődleges célod nem csupán a célba érés, hanem az, hogy stratégiailag minden dinamikus akadályt és dominóláncot elindíts a pályán. A legfőbb kihívás a GYŐZELMI FELTÉTEL: le kell döntened az összes dinamikus dominót, mielőtt a célzóna átengedne. A sikerhez elengedhetetlen a sebesség és a pontosság az összeomlás irányításában!
 






FŐBB JELLEMZŐK

* Dinamikus fizikai rejtvények: Használd ki a környezetet a saját előnyödre. Nézd, ahogy a falak és építmények valósághűen összeomlanak!

* Három nehézségi szint: Teszteld képességeidet egyre bonyolultabb és instabilabb pályákon.

* Időverseny: Versenyezz az órával, és célozd meg a leggyorsabb teljesítési időt.

* Reagáló vezérlés: Továbbfejlesztett mozgás- és kamera vezérlés a zökkenőmentes 3D élményért.

------------------------------------------

HOGYAN KELL JÁTSZANI

Vezérlés

- Mozgás: W / A / S / D vagy nyílgombok

- Ugrás: Szóköz

- Kamera körbeforgatás: Bal egérgomb (tarts lenyomva és húzd)

- Kamera zoom: Egér görgő

Cél

1. Indítsd el az időzítőt a menüből kiválasztott szinttel.

2. Gördítsd a labdát a pályán a lendület és a pontos mozdulatok segítségével.

3. A legfontosabb mechanizmus a dominóhatás. Gyakran kell dinamikus akadályokat (dominókat, halmokat, falakat) elindítanod, hogy megnyisd a végső utat.

4. Érd el a zöld célzónát.

5. NYERÉSI FELTÉTEL: Csak akkor nyersz, ha elérsz a célzónába, ÉS a szint összes dinamikus akadálya (dominója) ledőlt. Ha nem dőltek le, a célzóna rugalmas lesz, és visszalök téged!

Lehetséges jövőbeli frissítések:

* Hangok és zene.

* Bonyolultabb szintek fejlett mozgó akadályokkal.

* SZINT SZERKESZTŐ - Készítsd el saját egyedi szintjeidet és játssz velük.

* Egyedi textúra támogatás az anyagokhoz.

* Ponttábla és időbeküldési funkciók.

* Néhány további MEGLEPETÉS!

--------------------------- ---------------

TÁMOGATÁS ÉS ADOMÁNY

A Domino Dash 3D egy szenvedélyes projekt, amelyet nyílt forráskódú licenc alatt ingyenesen bocsátottak ki. Ha élvezed a játékot, és szeretnéd támogatni annak további fejlesztését, kérjük, fontold meg egy adomány lehetőségét. Támogatásod közvetlenül segít finanszírozni a jövőbeli frissítésekhez és új funkciókhoz szükséges időt és erőforrásokat. Köszönjük!

