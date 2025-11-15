FŐBB JELLEMZŐK
* Dinamikus fizikai rejtvények: Használd ki a környezetet a saját előnyödre. Nézd, ahogy a falak és építmények valósághűen összeomlanak!
* Három nehézségi szint: Teszteld képességeidet egyre bonyolultabb és instabilabb pályákon.
* Időverseny: Versenyezz az órával, és célozd meg a leggyorsabb teljesítési időt.
* Reagáló vezérlés: Továbbfejlesztett mozgás- és kamera vezérlés a zökkenőmentes 3D élményért.
HOGYAN KELL JÁTSZANI
Vezérlés
- Mozgás: W / A / S / D vagy nyílgombok
- Ugrás: Szóköz
- Kamera körbeforgatás: Bal egérgomb (tarts lenyomva és húzd)
- Kamera zoom: Egér görgő
Cél
1. Indítsd el az időzítőt a menüből kiválasztott szinttel.
2. Gördítsd a labdát a pályán a lendület és a pontos mozdulatok segítségével.
3. A legfontosabb mechanizmus a dominóhatás. Gyakran kell dinamikus akadályokat (dominókat, halmokat, falakat) elindítanod, hogy megnyisd a végső utat.
4. Érd el a zöld célzónát.
5. NYERÉSI FELTÉTEL: Csak akkor nyersz, ha elérsz a célzónába, ÉS a szint összes dinamikus akadálya (dominója) ledőlt. Ha nem dőltek le, a célzóna rugalmas lesz, és visszalök téged!
Lehetséges jövőbeli frissítések:
* Hangok és zene.
* Bonyolultabb szintek fejlett mozgó akadályokkal.
* SZINT SZERKESZTŐ - Készítsd el saját egyedi szintjeidet és játssz velük.
* Egyedi textúra támogatás az anyagokhoz.
* Ponttábla és időbeküldési funkciók.
* Néhány további MEGLEPETÉS!
TÁMOGATÁS ÉS ADOMÁNY
A Domino Dash 3D egy szenvedélyes projekt, amelyet nyílt forráskódú licenc alatt ingyenesen bocsátottak ki. Ha élvezed a játékot, és szeretnéd támogatni annak további fejlesztését, kérjük, fontold meg egy adomány lehetőségét. Támogatásod közvetlenül segít finanszírozni a jövőbeli frissítésekhez és új funkciókhoz szükséges időt és erőforrásokat. Köszönjük!
