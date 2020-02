Manapság a Denuvo inkább vicc kategóriának számít, hiszen védelmet nem sokat nyújt a kalózkodások ellen, ugyanakkor elég alaposan meg tudja keseríteni a játékosok életét, a Capcom pedig sportot űz abból, hogy a megjelenéseik után egy évvel kiszedjék az alkotásaikból.

Most éppen a Devil May Cry 5 lett a soros, amelyből eltávolították a Denuvo védelmet. Számíthattunk erre a lépésre, hiszen a Resident Evil 2 Remake-ből most decemberben szedték ki,Leginkább az a baj a Denuvoval, hogy sokaknál ront a játék teljesítményén, rosszabbul fut tőle a szoftver, azonban miután kiszedik a fejlesztők, rendre érkeznek a beszámolók a pozitív változásokról.