Remastert kap a Telltale-féle Sam & Max: Beyond Time & Space

A Sam & Max: Beyond Time & Space, a Telltale Games point-and-click kalandjáték-sorozatának második évada remastered formában jelenik meg, így minden eddiginél ütősebb külsőben élhetjük át a nagy élményt.

A játék, amely a nemrég megjelent Sam & Max Save The World Remastered folytatása,. Az új trailerben a bölcsességgel megáldott bűnüldöző duó a kalandjaikra emlékezve mutatja be, amint a biztos végzet elé néznek.A Sam & Max első évadának PC-s tulajdonosai 50%-os kedvezményt kaptak a remaster megvásárlásához, de a fejlesztő Skunkape bejelentette, hogy bár ugyanezt az akciót tervezték erre az évadra is, de a Steam már nem támogatja ezt a fajta kedvezményt. Ennek pótlására a fejlesztő azt tervezi, hogy csökkentett indulóárat kínál, azonban ezt még nem részletezték.

