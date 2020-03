Quantum Error címmel már PS5-re is készülő horrort jelentett be a TeamKill Media

Egyre több olyan projektről hull le a lepel, melyet a kurrens generáció helyett vagy mellett alkotói már a követező generációba is elhozhatnak majd, így a TeamKill Media csapata most bejelentette már PS5-re is érkező horrorjátékát.

Quantum Error címet kapott alkotásról egyelőre még nincs sok információnk, pusztán annyi biztos, hogy a PS4 mellett érkezik az újgenerációs platformra is, a főszerepben egy rendkívül realisztikus megjelenésű, ezáltal kiemelkedően, melynek részeként a távoli jövőben, a 2109-ben járunk majd.A kérdéses FPS nemcsak a szüntelen menekülésről és rejtőzködésről szól, éppen ellenkezőleg, a lövöldözések, az akciók szintén nagy szerepet kaptak benne, de inkább nézzétek meg az alábbi trailert, azonban vigyázzatok, elég nyomasztóra sikeredett - persze jó értelemben!

Nézd nagyban ezt a videót!