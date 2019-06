Minden Xbox konzollal és régi kiegészítővel kompatibilis lesz az Xbox Scarlett

Egyre reménykeltőbb hírek látnak napvilágot a Microsoft új konzoljával kapcsolatban, miután ugyanis az idei E3-on kiderült, hogy a masina Xbox Scarlett kódnév alatt készülődik és jövő év végén érkezik, folyamatosan özönlenek a hírek.

Jason Ronald, az Xbox-divízió egyik első embere a Windows Central munkatársainak például most arról beszélt egy interjúban, hogy az Xbox Scarlett bár nem a múltban él, ellenben nagy figyelmet szentel a visszafelé kompatibilitásnak, ennek megfelelőenEz azt jelenti, hogy akár még a legendás első Xbox-ra megjelent játékokat is futtathatjuk rajta, de hogy ez a kompatibilitás olyan formában valósulhat-e meg, mint az Xbox One esetében - tehát csak kiválasztott címekkel működik majd a rendszer, vagy valóban bármelyik alkotással -, az nem derült még ki, de a megjelenésig bizonyára minden pontosításra kerül.