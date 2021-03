Úgy tűnik, hogy végre célegyenesbe érhet a Mechwarrior 5 Mercenaries , mely PC-re korai változatban már elérhető egy ideje, azonban idén májusban elkészül a végleges kiadás, aminek jóvoltából már hiánytalanul élvezhetjük majd a robotos akciózást.

A Piranha Games és a Sold Out szerint erre májusig kell várnunk, hiszen az alkotást a tervek szerint, méghozzá PC mellett Xbox One-ra és Xbox Series X-re egyaránt, ami ráadásul még nem minden.Merthogy a készítőknek már az első nagyobbacska letölthető tartalmat is sikerült elkészíteniük hozzá, mely Heroes of the Innersphere címmel szintén ebben az időpontban jelenhet meg az alkotáshoz mindhárom platformra.