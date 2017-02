Ingyen játékot keresel? Hét napig bárki számára kipróbálható az Origin Access!

Az EA bejelentette, hogy egy régóta várt opcióval bővítik ki az Origin Access lehetőségét, ezáltal a kiadó egy hétnapos trialt álmodott meg előfizetéses szolgáltatásuk PC-s változatához.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy bárki szabadon regisztrálhatja magát a rendszerre, és mielőtt kifizetné a 25 eurós éves-, vagy a 4 eurós havidíjat,, ezáltal ha van olyan játék, amit szerinted egy hét alatt lepörgetnél, most akár ingyen meglépheted egy egyszerű regisztrációval.Fontos, hogy az opció csak átmeneti, ezáltal egy rövid ideig él, így akár az ingyen játéklehetőség mozgat, akár az, hogy kipróbáld az Origin Access-t , most mindkét eshetőség adott.Az akcióban a következő PC-s játékok vesznek részt:Star Wars BattlefrontUnravelMirror's Edge CatalystMass Effect trilogyPlants vs Zombies Garden Warfare 1&2FIFA 15&16Battlefield 4: Premium EditionBattlefield 3Need for Speed: Deluxe EditionCrysis 2&3Battlefield HardlineTitanfall: Deluxe EditionDragon Age Inquisition: Digital DeluxeDragon Age 1&2This War of MineSim City Complete EditionTrine Enhanced EditionThe Banner SagaNeed for Speed Rivals: Complete EditionPlants vs. ZombiesDead Space 1-3Need for Speed: Most Wanted