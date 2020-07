Idén sem fog megjelenni a The Settlers

Tavaly már meghirdette a Blue Byte csapata, hogy valamikor csak idén érkezhet The Settlers , a széria új epizódjaként tetszelgő játék, viszont most megint rossz hír érkezett, lévén határozatlan időre késleltetik a premiert.

Az az indok húzódik meg a döntés mögött, hogy szeretnék a lehető legjobb formában a publikum elé tárni a szoftvert, ehhez pedig időre van szükségük. Ez gyakorlatilag megerősíti, hogy, annak ellenére, hogy még 2020-hoz kapcsolódóan sem jelentettek be korábban konkrét megjelenési dátumot.Értelemszerűen új premierdátumot sem lengettek be a srácok, így arra is nehéz mérget venni, hogy egyáltalán a következő esztendőben a boltok polcaira kerülhet-e a szoftver, de bízzunk a legjobbakban.