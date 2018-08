Elindult a Call of Duty WWII nyári eventje, még műanyag katonákkal is háborúzhatunk benne

Érdemes most újra visszatérni a Call of Duty WWII szervereire, lévén elrajtolt a Days of Summer névre keresztelt esemény, aminek részeként egész hónapban elragadó élmények várnak a játékosokra.

Mindehhez pedig még egy trailer is született, melyen a saját szemünkkel vehetjük szemügyre az eventtel érkező új közösségi kihívásokat, a különleges nyári felszereléseket, a három extra fegyvert, a légi harcra fókuszáló játékmódot, vagy az új Sandbox pályát, mely bár első körben csak PS4-re érhető el, azonban a többi platform rajongóinak is érdemes ismerkedni vele.Ebben a játékmódban ugyanis, hogy egy tényleges homokozóban, homokvárak, homokfedezékek és kis lapátok között harcolhassunk, a nyilvánvaló ellenfelek mellett pedig még egy nagyítót is kerülgethetünk benne, hiszen a felerősített napsugarak és a műanyag nem kompatibilisek egymással. Call of Duty WWII : Days of Summer event már elindult, sőt egészen augusztus 28-ig várja a nyári élményekre vágyakozó katonákat.

Nézd nagyban ezt a videót!