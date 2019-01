Egyre gyanúsabb, hogy még idén jöhet a Death Stranding

Bár a mai napig fogalmunk sincs róla, hogy milyen jellegű játék is lesz valójában a Death Stranding , az kétségtelen, hogy atmoszférában toppon lesz Kojima-san műve, mely kapcsán már többször is felmerült, hogy akár még 2019-ben megjelenhet , sőt már a június is szóba jött , mint esetleges premierhónap.

Most a Best Buy kanadai részlege keltette fel bennünk a gyanút, mivel már elő lehet rendelni náluk a Death Stranding et, megjelenési dátumként pedig 2019. december 31. van megjelölve. A december 31. egészen biztosan csak placeholder jelleggel van jelen, és talán a 2019 is, ellenben könnyen meglehet, hogy ez csak tovább erősíti, hogy valóban idén jön a játék.Egyébként nemcsak digitális előrendelés esetében bukkant fel ez az évszám,, ahogyan arra egy Reddit-felhasználó felhívta a figyelmet.Hogy mi mire tippelünk? Szeretnénk hinni, hogy jó eséllyel még idén kijön a szoftver, ami azt jelentené, hogy ismét bitang erős év vár a Sony-ra exkluzívok terén, tekintve, hogy hamarosan berobban a Days Gone, talán idén várhatjuk a The Last of Us Part 2 és a Ghost of Tsushima érkezését is, ráadásképp, ha még Kojima is előhozakodna a Death Stranding gel, akkor talán még erősebb évet zárna a vállalat, mint tavaly a nagy négyessel, azaz a Shadow of Colossus-szal, God of Warral, Detroit: Become Humannel és a Spider-Mannel.