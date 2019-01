Olyan pletykák bukkantak fel a Resetera fórumán, melyek szerint nem kizárt, hogy legalább PC-n két hónapot csúszik a Devil May Cry 5 megjelenése, amit egyelőre hivatalos forrás még nem kommentált, ezért kezeljük óvatosan a témát.

Történt ugyanis, hogy az említett fórumon felfigyeltek a SteamDB -n található Devil May Cry 5 adatlapra, ahol a köztudatban forgó és a Capcom által bejelentett, amit egyébiránt még tavaly ősszel adtak hozzá az adatbázishoz, tehát igazságtartalma már emiatt is megkérdőjelezhető.Az viszont így is aggasztó, hogy alig egy hónappal az állítólagos premier előtt még mindig májust mutat a portál, tehát tartsuk nyitva a kérdést, mert nem kizárt, hogy legalább PC-n egy kis csúszás lesz a Devil May Cry 5 premierje kapcsán.