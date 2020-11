Bejelentették a Sam & Max Save the World Remasteredet

A Skunkape Games gyakorlatilag a semmiből jelentette be a Sam & Max Save the World Remasteredet, aminek keretén belül felújított, modernizált körülmények között élhetjük át a legendás duó egykori közös kalandját.

A PC-re és Nintendo Switch-re érkező produktum 19,99 dollárt fog kóstálni, amely 7199 forintot fog jelenteni körülbelül, viszont aki rendelkezik az eredeti alkotással Steamen, a Telltale Store-on vagy GOG-on, az ingyen megkapja a felújítást is. December 3-án esedékes a remaster megjelenése, ham inden a tervek szerint alakul.Másfelől pedig a Sam & Max: Beyond Time és a Space and Sam & Max: The Devil?s Playhouse felújítása is a láthatáron van, és ami a legszebb az egészben, hogy