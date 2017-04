Augusztusig kell várnunk A katedrális kalandjáték érkezésére

A Daedalic Entertainment csapata már korábban is jelezte, hogy a Ken Follett népszerű A katedrális című regényén, illetve filmsorozatán alapuló kalandjáték még a nyáron megjelenhet, de a készítők nemrégiben tovább szűkítették ezt a dátumot.

Bár napra pontos időpontunk továbbra sincs, ellenben abban már biztosak lehetünk, hogy a The Pillars of the Earth címmel érkező kalandotegyaránt, de a többi platformot egyelőre nem nevezték meg a bejelentésben. The Pillars of the Earth egyébiránt, ami pontosan olyan elragadó grafikával érkezik, mint a Daedalic többi alkotása, méghozzá az eredeti, 1200 oldalas regény feldolgozásával, három irányítható karakterrel.Friss hír még, hogy a fejlesztők, így augusztusban még csak a Book 1 érkezik, a maradék kettőről pedig a gamescom 2017 alatt ígértek tájékoztatást.