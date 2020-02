A sorozat történetének eddigi legjobb eladásait produkálta a Devil May Cry 5

Nagy bejelentéssel szolgált a Capcom csapata, akik nyilvánosságra hozták a Devil May Cry 5 eladási számait, ezzel együtt pedig azt is, hogy az alkotás a sorozat történetének eddigi legjobb eredményeit produkálta ezen a téren.

Ezt mindössze 3.1 millió példányszám mellett tudta elérni a játék, lévén már itt tartanak a számok, melyek nemcsak a legmagasabbak a sorozat történetében, de mindemellettKorábban egyébiránt a Devil May Cry 4 tudta megközelíteni ezt az értéket - abból 3 millió példány fogyott a teljes életciklus során -, tehát az ötödik epizód bőven túlszárnyalja majd ezeket az eredményeket, sőt összesítettben is szép teljesítményt produkálhat, hiszen már most a Capcom 19. legjobban fogyó címeként tarthatjuk számon.