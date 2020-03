Acer Nitro 7 és Nitro 5 duplateszt - két dudás egy csárdában

Az Acer neve régóta megbízható minőséget és használhatóságot jelent, akár üzleti, akár pedig gaming hardverekről legyen is szó - most utóbbiból itt a legújabb Nitro-széria, amiből mi az 5-ös és 7-es számjelzéssel megspékelt gépeket hajtottuk meg komolyabban. Ezeket duplateszt formájában fogjuk most górcső alá venni, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy számos aspektusban összehasonlítjuk a két gépet, ezáltal pedig kialakul egy pro / kontra oldal mindkét masina mellett. Vágjunk is bele!

Tisztázzuk már most: a 2019-ben debütált, szóban forgó széria is rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amely különösen jellemző a Nitro-gépekre, miszerint jó áron kapunk egy kifejezetten ütős erőművet. Mindkét masina esetében számos modell áll rendelkezésre, a különböző árcédulák esetében pedig változik a CPU, a VGA, a háttértár, és így tovább. A 2018-as Nitro 5 tesztünket itt találod A két tesztgép nagyon hasonló konfigurációval érkezett, ezért könnyen lehetett összehasonlítani, miben különbözik a két gép valójában. Eltérést a memória méretében, a videomemória sebességében és méretében találhatunk, minden más gyakorlatilag megegyezik. Részletesen az alábbi konfigurációkat használtuk:Az általunk tesztelt Nitro 5 modellben (AN515-54-762B) Intel Core i7-9750H proci, Nvidia GeForce GTX 1650 (4 GB GDDR5), és 8 GB-nyi DDR4 memória ketyeg, miközben a tárhelyet egy 256GB PCIe NVMe SSD és 1 TB-nyi HDD jelzi. A kijelző "természetesen" Full HD (1920x1080), 15,6 colos, 144Hz-es.

Az Acer Nitro 5 és az Acer Nitro 7 - mint két tojás, az egyik fürj, a másik tik

A procival a különböző modelleknek hála lemehetünk egészen i5-ig, VGA-val feszegethetjük a határokat akár GTX 1650-ig, de még 17,3 colos kijelzővel felvértezett modellel is találkozunk. Érdemes csemegézni, hogy biztosan a magunknak valóra ruházzunk be, szerencsére most tényleg a bőség zavara áll fent, hogy mindenki megtalálja a neki való Nitro 5-öt.Nitro 7 tekintetében az AN715-51-73NN modellszámú variánst teszteltük, ami egy Intel Core i7-9750H CPU-val, 15,6 colos kijelzővel (144Hz), Nvidia GeForce GTX 1660 Ti-jal (6 GB GDDR6), valamint 16 GB DDR4 memóriával robogott be az irodánkba, miközben a tárhely 512 GB PCIe NVMe SSD + 1000 GB HDD.Igen ám, viszont itt is vadulhatunk jobbra-balra, habár jóval szerényebben, mint a Nitro 5 esetében, lévén kevesebb az opció. Itt, a CPU az fix minden olyan modell esetében, mely a teszt írásakor elérhető volt.

Külsőleg a fedlap az egyetlen ami markánsan tér el a két gépen

No, de akkor következzen a titánok harca: hogyan szuperált a két masina a tesztidőszak alatt? Egy biztos, külső alapján nehéz különbséget tenni. Nagyon hajaznak egymásra,, úgyhogy ezen a téren nem sok kivetni valónk volt, egyik tesztalany esetében sem. Alapvetően a burkolat alapján lehet különbséget tenni, a Nitro 5 kapott egy piros betétet, valamint a szélein egy mintázatot, ellenben a Nitro 7 csak két csíkot vonultat fel a fedlapon.Mindkettőnél ugyanaz az aljzatfelhozatal vár ránk: HDMI port, SD kártya bemenet, 2 db USB 3.0, egy USB Type-C (USB 3.1, Gen. 1, 5Gbps), egy USB 2.0, egy HDMI 2.0 port, egy 3.5mm-es jack és egy Gigabit Ethernet csatlakozó. Ami az üzemidőt illeti,, bár azért nagyobb terhelésnél nem jött össze ez a szám egyik gépnél sem.Szokásosan megtettük ugyanazt a kört mindkét géppel, amit egyébként szoktunk: kipróbáltuk egy-két alapprogram mellett - mint a free trialos Photoshop, Sony Vegas Pro helyett az ingyenes Blender videóvágó program -, hogy mekkora terhelést okoz ezeknek a párhuzamos futtatása. Talán nem okozunk meglepetést, hogy természetesen multi-taskingra bőven alkalmas volt mindegyik készülék, még igazi terhelés mellett is. Ám ezután jött az igazi próba: a játékok futtatása.

Az Acer Nitro 5 és Nitro 7 is ugyanazokkal a csatlakozókkal rendelkezik

Több játéknak is nekiugrottunk, természetesen az elmaradhatatlan World of Tanks, és egy kis GTA Online mellett az újabbak közül a Jedi Fallen Order és a Doom Eternal jelentette a tesztalapot, tehát mindenféle grafikai beállítás mellett, és mindenféle megjelenési évből égettük a pixeleket.Röviden és tömören bizony azt kellett tapasztalnunk a Nitro 5-nél, hogy a mai játékoknál, közepes grafikai beállítás mellett könnyedén kicsikarható volt a 40 körüli FPS-szám, míg a több évre visszamenő alkotások esetében akár, maximumra húzva.A kevésbé mozgalmasabb játékok tartoznak utóbbi kategóriába, így összességében kimondhatjuk, hogy még a legolcsóbb verziónál is, kompromisszumokkal, de igazából bármi futtatható, ami az észszerű keretek közé tartozik., de ezért az árcéduláért nem is ezt vártuk. Ez ebben a kategóriában bőven kielégítő, f, két évig még biztosan megfelelő konfigurációt vesz, aki a Nitro 5 mellett teszi le a voksát. Főleg ha a legnagyobb kiszerelést választja.

Természetesen megvilágított gamer billentyűzet mindkét gépen

És hogy mi a helyzet a Nitro 7-tel? Talán nem meglepő, hogy a legújabb játékokat is tudjuk vele játszani, magas FPS mellett, miközben nem kell túlhevüléssel számolnunk. Persze egy-két aktuális címnél lehet, hogy lejjebb kell majd csavarnunk a grafikai potmétereket, deVisszatérve a cikk elején emlegetett aksiidőre: a Nitro 5 körülbelül 3- 3 és fél órát bírt, ha alapprogramokat futtattunk, játék esetén ez lecsökkent 2 órára. Ellenben, ha csutkára húzott grafika mellett játszunk. Utóbbit ha nem játékra használtuk, hanem böngészésre például, akkor a 3 órás üzemidő tűnik reálisnak teszt alapján.Mindkét gépnéla háttérben, ráadásul nyugodtan aktiválhatjuk a CoolBoost technológiát is, amely közel tíz százalékkal dobja meg a ventik működését - ez egyébiránt különösen jól jöhet, ha nagyobb terhelés alá vetjük a masinériákat.

Gamer gépekhez képest vékony kis erőműveket kapunk

A kijelzők is gyönyörű képet tárnak elénk, 144Hz mellett sokszor teljesen kiszakadunk a való világból, és játék közben úgy érezhetjük magunkat, hogy nem a vonaton, hanem otthon, az asztali számítógépünk előtt játszunk, ez pedig mindig nagy szó egy laptopnál. Szép színkezelés jellemzi továbbá mindkét kijelzőt, úgyhogy ezen a téren piros pont az Acernek!Tehát mit lehet a gépekről mondani verdiktként? Természetesen egyértelműen jobban szuperál a Nitro 7, sok aspektusukban megegyeznek, ami viszont a legnagyobb különbség, az a hardverbeli opciók eltérése. A teszt elején vázoltuk nagyjából, hogy milyen lehetőségeink nyílnak vásárláskor, ha itt-ott variálnák a kompozícióval, azonban az árakat a végére tartogattuk.A Nitro 5 eltérő modelljei megtöltenének akár egy egész cikket, olyan sok van belőlük, ebből fakadóan CPU-k, VGA-k, RAM-ok és tárhelyek sokasága vár ránk, ez pedig az árkülönbségben is megmutatkozik: a legolcsóbb kiadvány 234,900 forintot kóstál, ezért cserébe pedig 120Hz-es, 15,6 colos kijelzőt, AMD Ryzen 5-3550H Quad Core procit, 8 GB DDR4 RAM-ot, 512 GB SSD-t és egy AMD Radeon RX 560X 4GB videókártyát kapunk.

Nehéz a választás, főleg ha csak külsőleg nézzük őket

Az árazási lista az 552,900 forintos modellnél ér véget, ami 17,3 colos, 144Hz-es kijelzővel jön, Intel Core i7-9750H Hexa Core procival, 16 GB DDR4 memóriával, 256 GB SSD-vel és 1 TB HDD-vel, valamint egy Nvidia GeForce GTX 1660Ti 6 GB GDDR6 videókártyával. Ezekkel a specifikációs és árazási végletekkel nagyjából be tudjátok lőni, hogy mennyire széles is az a bizonyos skála.A Nitro 7 viszont jóval soványabb felhozatallal rendelkezik: négy különféle modellt találunk eme széria berkein belül, ami 359,900 forinttól egészen 430,900 forintig terjed, azonban (ahogyan azt a cikk elején is írtuk) itt csak a RAM és a tárhely változik. Fontos információ, hogy az általunk tesztelt konfiguráció nem érhető el Magyarországon, ezért alacsonyabb még a legnagyobb felszereltséggel is az ára, mint az - elméletileg - olcsóbb Nitro 5-nek.Jöhet joggal a kérdés: melyiket ajánljuk, és kinek? Akik nagyon ki akarják centizni az árat, azaz van egy meghatározott keretösszegük a laptopra, azok talán jobban fognak járni a Nitro 5-tel és annak számtalan opciójával, hiszen konkrétan bármi összelegózható a költségkeretünknek megfelelően.

Az Acer Nitro 5 nagyon sok, a Nitro 7 összesen 4 konfigurációban érhető el itthon

A Nitro 7 alkalmasabb lehet mai játékok nyúzására is, és itt nem is fogunk elveszni a modellek sűrűjében. Viszont van egy kis bibi, mégpedig az amit már fentebb említettünk: a Nitro 7 legmagasabb kiszerelésben is gyengébb verzióban kapható itthon, mint a Nitro 5 legmagasabb kiszerelésben. Ez azt jelenti, hogy a Nitro 5 felé kell döntenünk a mérleget, ha itthon a maximumot akarjuk kapni.Nem tudjuk, jönnek-e az erősebb 7-esek is hazánkba, de jelenleg ez a helyzet. Azonban egy biztos,. Egyszerű, kompakt gépek ezek, letisztult külsővel, amely kiszolgálja pénztárcabarát módon azt a célt, amire készült: pazarul lehet rajtuk játszani.