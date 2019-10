Terminátor: Sötét végzet filmkritika

Először volt az élő szövet a fémvázon, azután a folyékony fém, azután a női terminátor, majd a hibrid terminátor, és most a mexikói terminátor... Ha így nézzük, sokszínűség tekintetében nem lehet különösebb panaszunk, de vajon a tartalom vonatkozásában milyen evolúción ment keresztül a Terminátor-franchise harmincöt éves pályafutása során? Röviden összefoglalva leginkább annyit mondhatunk, hogy legjobb esetben is stagnált - főleg miután a legutóbbi próbálkozás, az elsősorban a nosztalgiára építő Genysis alaposan megbukott a mozikban, ezért végül nem készülhetett el a tervezett trilógia újabb két része, illetve egy spin-off tévésorozat sem.

A 1991-es T2 óta azonban a Sötét végzet az első olyan Terminátor-film, melynek elkészítésében James Cameron, az első két rész író-rendezője, illetve magának a koncepciónak a megálmodója is részt vett (leginkább az előkészítésben és a sztori alapjainak lefektetésében). Így Cameron nem véletlenül ezt tekinti Az ítélet napja egyenes ági folytatásának, míg az azóta született többi mozi és sorozat immár egy alternatív idővonal részének minősül (kb. mint a Star Wars-nál a legendák).A cselekmény Az ítélet napját követően több évtizeddel veszi fel újra a történet folyamát, de ez már nem ugyanaz a Terminátor-univerzum, amit eddig láthattunk. Az alkotók ugyanis egy laza - és túlontúl könnyűnek ható - huszárvágás segítségével már az elején átírják a későbbi idővonalat, hogy helyet csináljanak az új sztorinak és szereplőknek. A gond csak az, hogy ennek ellenére a narratíva alapvetően újra meg újra ugyanazokat a frázisokat ismételgeti, legfeljebb néha más köntösben.

Grace (Mackenzie Davis) még saját magától is igyekszik megvédeni Danit (Natalia Reyes)

A fiatal és átlagos mexikói lány, Dani Ramos (Natalia Reyes) napjaink Mexikóvárosában éli hétköznapi életét, öccsével, Diego-val (Diego Boneta) és apjukkal (Enrique Arce). Egy nap azonban teljesen váratlanul az életére tör egy különös és félelmetes gépezet, a Rev-9 néven ismert terminátor-prototípus (Gabriel Luna), akitől csak egy, a szintén a jövőből érkezett kiborg, Grace (Mackenzie Davis) közbeavatkozásának köszönhetően sikerül megmenekülnie.Mint azonban kiderül, a Grace-be épített technológia korántsem tökéletes, a Rev-9 pedig könyörtelen és lerázhatatlan, így csak a már sokat tapasztalt amazon, a még hatvan felett is kőkemény Sarah Connor (Linda Hamilton) segítségével tudnak ideig-óráig elrejtőzni üldözőjük elől. Az viszont, hogy végleg megszabaduljanak mindannyiuknál erősebb ellenségüktől, aligha sikerülhet a jó ideje emberként élő T-800-as terminátor-modell, a kenyerét függönyárusként kereső Carl (Arnold Schwarzenegger) nélkül...

Az élet által megedzett Sarah Connor (Linda Hamilton) immár a terminátorok terminátora

A fentieket olvasva nem csoda, ha valakinek az a szó jut eszébe, ami nekem a film megtekintése alatt már az első negyedórában: újrahasznosítás. Sajnálatos tény, hogy a Sötét végzet sem képes túl sok újdonsággal szolgálni a témában, s ily módon igazolni a saját létezését.Az újrafelhasznált és némileg újrakevert fordulatok és megnyilvánulások mellett a mondanivaló is kimerül néhány közhelyben és kb. annyiban, hogy az emberiség kvázi bármit csinálhat a jövőben, az intelligens gépek révén előbb-utóbb úgyis a saját vesztét okozza.Cameron állítólag többször átírta a forgatókönyvet, vagy legalábbis javításokat eszközölt benne, még a forgatás ideje alatt is. Hogy ettől jobb lett-e, azt már nemigen fogjuk megtudni, de hogy jó nem lett, az biztos... És ha már az egyik leginnovatívabb rendező sem tud semmi ütős tartalommal előrukkolni, az sohasem jelent jót jelent egy franchise jövője szempontjából.

A Rev-9 típusú terminátor (Gabriel Luna) könnyen kikel magából

A Terminátor-franchise, ha úgy vesszük, már a második rész óta nem csinál mást, mint hogy az új, egyre fejlettebb filmes technikával és trükkökkel próbálja többé-kevésbé ugyanazt eladni nekünk, ám itt még ez sem sikerült meggyőzőre - számomra legalábbis az újfajta terminátorok nem igazán illenek a szériába, inkább csak újabb CGI-trükköknek tűnnek.A megvalósításba azért persze mindig belevittek egy-két csavart és új megoldást, ám lényegében a sztori ugyanaz maradt: a gonosz gépezetek a jövőből megpróbálják a múltban likvidálni legfőbb ellenségeiket.E tekintetben csak a 2008-as Megváltás tett valódi kísérletet arra, hogy szakítson a már bevált sémával, és a jövőben mutassa be számunkra a gépek és az emberek háborúját. (Az már más kérdés, hogy a kísérlet inkább megosztotta, mintsem egységesen lelkesítette volna a rajongókat.)

Sarah még mindig fenntartásokkal bír a gépek iránt, legyen szó akár egy régi T-800-ról (Arnold Schwarzenegger)

Ha minőség tekintetében össze kellene hasonlítani az eddigi Terminátor-mozikat, akkor azt mondanám, hogy a Sötét végzet valahol a Genysis fölött, ám A gépek lázadása és a Megváltás alatt helyezkedik el, tehát még azoknak az első két filmhez képesti szerényebb szintjét sem tudta megugrani. Jelen kritikánk alanya az utóbbinak az eredetiségével, az előbbinek pedig a helyenként egészen drámaira sikerült, picit mélyebb és sötétebb narratívájával nem tud versenyre kelni.Habár a Genysis-szel szemben a Sötét végzet csak ritkán válik önmaga paródiájává, azért néha itt is akadnak kínos pillanatok, és az ingadozó hangvétel sem tesz túl jót a narratívának. Jobban és kevésbé jól sikerült önreflektív egysorosok és kikacsintások a maguk módján valamennyire még szórakoztatóak, ám tény, hogy a drámai és a komikus elemek balanszírozása jobban sikerült az egyébként szintén eléggé közönségfilmnek készült T2-ben.

Kyle Reese 2.0 készen áll feláldozni magát, ha kell

A halálosztó gépezet szerepéből már alaposan kiöregedett, ám még mindig közkedvelt Arnie lényegében ugyanazt hozza, mint korábban, csak több poénkodás kíséretében. A nosztalgiafaktort természetesen most is maximálisan igyekeztek meglovagolni, ami elsősorban a T-800 és Sarah Connor viszonyában érhető tetten.Egyébként Linda Hamilton és az új védelmező szerepében látható Mackenzie Davis egész jó alakítást nyújt - azzal együtt, hogy a karaktereik jellemfejlődése minimális. S bár alapvetően Gabriel Luna is elég félelmetes mint a "mexikói terminátor", ez önmagában sajnos nem sokat ér, mivel a cselekmény és a tálalásmód realisztikussága már felettébb messze jár az első részétől, amit a logikátlanságok és magyarázat nélkül maradt részletek csak még tovább tetéznek.Noha önmagában nézve a Sötét végzet egy viszonylag korrekt akciófilm, a franchise részeként sajnos semmiféle érdemleges javulást vagy reménykeltő irányt nem képes felmutatni. Így hát csak remélni lehet, hogy ez volt az utolsó Terminátor-mozi, legalábbis Schwarzenegger és Hamilton főszereplésével. Azért én személy szerint egy, a jövőben játszódó, újabb történetet még szívesen megnéznék...