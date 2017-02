Az idei év Grammy nyertesei és személyes véleményem + fontosabb pillanatok a gáláról

Tegnap ismét átadták a Grammy díjakat, azaz a zeneipar Oscar-ját. A gálát sajnos nem sikerült elcsípnem, viszont egy-két fontosabb pillanatot az internetnek köszönhetően meg tudok említeni. Akkor lássunk hozzá:

Kinek szurkoltam?:Én Beyoncé-ban reménykedtem elsősorban, mivel a jelölt dal igen nagy üzenetet hordoz magában, és egy igen hatalmas, ám senki számára feltűnő problémát boncolgat: a feketékkel szembeni rasszizmust. Ez a dal videójában is megjelnik: A jelenet, ahol Beyoncé egy New Orleans-i rendőrautó tetején énekel az árvíz közepén, arra utal, hogy az Amerikai kormány segítséget ígért a New Orleans-iaknak, akiknek mindenét elvitte a városban lesúlytó árvíz, ez azonban nem történt meg, valamint a fehér rendőrök fala előtt táncoló néger kisfiú arra utal, hogy tavalyelőtt 23 feketét öltek meg az amerikai rendőrök. A dalszövegben is történnek utalások a feketékre. ("My Daddy Alabama, Momma Lousiana, If you mix that negro, with that Creol make a Texas bama."/"I like my Baby hair with baby hair, and afros. I like my negro nose with Jackson Five nostrils.")Ki nyert?:Bizonyára majd akadnak olyan olvasók, akiknek ezután az idézet után már be is idul a fejükban a jól ismert szöveg folytatása, és az alatta szóló zongorataktusok. Adele idén is tarolt 5 jelölésből 5 díjjal (a többit majd később magyarázom el.) Maga a dal egy melankónikus hangolatú ballada, ami a megbánásról, és a nosztalgiáról szól. Összegzésben jó dal, szeretem én is, de annyira komoly témákat, mint pl.: Beyoncé dala nem rak terítékre, de ez semmit sem von le azért a dal érdekekből. Továbbá azt is említeném, hogy az Akadémia szereti Adele-t, idáig csak két év volt (2009,2010), amiben nem nyert meg minden kategóriát, amibe jelölést kapott, tehát most az ideiekkel együtt összesen 13 díjjal büszkélkedhet el. A dal amúgy elég nagy meme áradatot is elindított az interneten, mivel a dal videójának megjelenését követő 24 órában már 800.000.000 megtekintést kapott, amivel történelmet írt, így az internet memegyárosai egyből lecsaptak rá.

Kinek szurkoltam?:Nos, ebben a kategóriában Adele-nek drukkoltam, sajnos Beyoncé lemezéhez nem volt szerencsém, mivel nincs fent a Spotify-on, csak és kizárólag pénzért árulják. Bár a Hello nem egy kiemelkedő darab, azonban a lemez melankónikus hangulata igen megkapó, továbbá az oldalon már írtam egy véleményt a lemezről (érdemes elolvasni), amelyben pozitívan nyilatkoztam róla. Az album, bár nehezen, de megszületett, leginkább az hátráltatta az albumot, hogy Adele attól félt, hogy soha többé nem fog tudni zenét szerezni, ezért a stúdiózásokat is gyakran lemondta, végül összeszedte magát, és 2013-ben neiklátott az album elkészítésének, ami 2 évet vett igénybe. Végül 2015. November 20.-án jelent meg a lemez, óriási sikerekkel. Az első héten az albumból 3.38 Millió példány kelt el, amellyel minden addigi eladási rekordot megdöntött. 1 év alatt összesen 80 millió példány kelt el az albumból.Ki nyert?:Itt eltaláltam, a díjat Adele kapta, aki átvevő beszédében a díjat felajánlotta Beyoncé-nak, és beszédében azt is elmondta, hogy nagy rajongója az énekesnőnek, és péladképeként tekint fel rá. Az albumról minden lényeges dolgot elmondtam feljebb.....Kinek szurkoltam?:Itt ismét Beyoncé-ban reménykedtem, mivel a szöveg nagyszerűen lett kivitelezve, fülbemészó, mégis van mögöttes tartalma, értelme, üzenete, és egy valóban nagy problémára világít rá, mint ahogyan azt fenetebb is írtam.Ki nyert?:Ebben a kategóriában is Adele tarolt. Greg Krustin nevét leginkább Sia számaiból ismerem, vele szokott a leggyakrabban dolgozni. A szöveg igazából megfelelő, sőt, gyönyörű, de a problémámat már fentebb leírtam.A nyertestemelem ki:Kelsea BalleriniThe ChainsmokersMaren MorrisAnderson Paak"Hold Up" ? Beyoncé"Love Yourself" ? Justin Bieber"Piece by Piece" (Idol Version) ? Kelly Clarkson"Dangerous Woman" ? Ariana Grande"Closer" ? The Chainsmokers featuring Halsey"7 Years" ? Lukas Graham"Work" ? Rihanna featuring Drake"Cheap Thrills" ? Sia featuring Sean PaulCinema ? Andrea BocelliFallen Angels ? Bob DylanStages Live ? Josh GrobanEncore: Movie Partners Sing Broadway ? Barbra StreisandPurpose ? Justin BieberDangerous Woman ? Ariana GrandeConfident ? Demi LovatoThis Is Acting ? Sia(rDAVE kedvéért)"Shock Me" ? Baroness"Silvera" ? Gojira"Rotting in Vain" ? Korn"The Price Is Wrong" ? PeripheryAdele előadása:Adele 2 alkalommal is szinpadra lépett a gálán. Az első alkalom a nyitás volt, ugyanis itt a Hello-t éneklete el. A második alkalom, amikor a tavaly elhunyt George Michael előt tisztelgett azzal, hogy feldolgozta egyik legsikeresebb dalát, a "Fastlove"-ot. Adele 1 alkalomnal kezdte újra a dalt, miután észevette, hogy hamisan énekel, majd az újrakezdés előtt elkáromkodta magát.Beyonce, a fekete terhes istennő:Beyoncé fellépése is emlékezetesnek mondható, mivel a szíve alatt ikreket hordozó énekesnő hatalmas pocakja ellenére is elvállalta a fellépést. Beyoncé Love Dought, és Sandcastles című dalát adta elő egy Szűz Máriát idéző öltözetben (ami szerintem gyönyörű lett):Twenty One Pilots:Belőlük kinéztem, hogy alkotni fognak valamit, az fix. Amikor átvették a Legjobb Pop Duó/Csapatos Előadás"-nak járó díjat, akkor egyszerűen csqk megszqbadították magukat nadrágjaiktól: