Mandragora: Whispers of the Witch Tree teszt

Összefoglalva: a Mandragora. Egy hely, ahova szívesen visszatérsz, még akkor is, ha néha belesétálsz egy démontól hemzsegő bokorba. És ha engem kérdezel: ennél többet nem is nagyon kívánhatnánk egy indie fantasy RPG-től.

Multiplayer? Na, az nincs, de nem is hiányzik. Ez a játék egy magányos utazás egy sötét mesében és pont így tökéletes. A Mandragora: Whispers of the Witch Tree a PS5 kínálatában: egy olyan játék, ami nem akar többnek látszani, mint ami, de azt, amit vállal, szívvel-lélekkel adja át.Egy lenyűgöző világot, egy szívós, de jutalmazó harcrendszert, és olyan atmoszférát, amit sokkal nagyobb címek is megirigyelhetnének. Nyilván nem való mindenkinek: aki instant sikerélményt vagy könnyed ugribugrit keres, az csalódni fog. De, aki szereti a kihívást, a felfedezést, és szívesen elmerülne egy sötét, de mégis meseszerű világban annak Mandragora kötelező darab.

A fejlődési rendszer is szuper lett: nem csak szintet lépünk, de képességfákat is unlockolhatunk, így teljesen máshogy építhetjük fel a karakterünket attól függően, hogy inkább varázslóként, páncélos tankként vagy éppen gyors, fürge harcosként szeretnénk érvényesülni. Nagy piros pont, hogy nincs "rossz" build. Mindegyik életképes, ha megtanuljuk kihasználni az erősségeiket.Ami viszont igazán meglepett: a Mandragora. Egyik pillanatban épp egy baljós erdőben osonunk egy szellemjárta falu felé, a másikban pedig már egy boszorkány familiárisaival vívunk élet-halál harcot egy roskadozó malom tetején. Az átmenetek zökkenőmentesek, az új helyszínek felfedezése pedig valódi öröm: mindig vár valami titok, valami eldugott kincs, valami ismeretlen veszély a következő sarokban.A világépítést is sikerült relatíve jol megoldani: a Mandragora univerzuma tele van apró történetmorzsákkal, háttérsztorikkal, amit nem nyomnak az arcunkba, hanem szépen lassan rakhatjuk össze a saját tempónkban. A környezetmesélés is zseniális - egy elhagyott ház, egy összetört kút vagy egy megroggyant torony többet mond a világról, mint bármilyen expozíciós szöveg.

Őszintén szólva nem tudtam pontosan, mire számítsak. A Mandragora egy kisebb csapat fejlesztése, nem AAA költségvetéssel, de azonnal szimpatikus volt az a szerethető ügyetlenség, amit árasztott. Nos, már az első órák után világossá vált szerencsére, hogy a MandragoraA játék egy sötét középkorias világba dob bele minket, ahol az emberek rettegnek a boszorkányok átkaitól és a természetfeletti lényektől, miközben a természet is fokozatosan eltorzul körülöttük. A sztori középpontjában a titokzatos Witch Tree áll, amely köré misztikum, halál és újrakezdés szövődik. Nem egy könnyed, popcorn fantasy, de nem is nyomaszt agyon - pont jó egyensúlyt találtak a hangulat terén.

A játékos pályafutásom során rengetegféle világban barangoltam már, de az utóbbi időben egyre nehezebb igazán magával ragadó fantasy-kalandot találni. Vannak jó próbálkozások, de a legtöbbjük vagy túl steril, vagy túltolja a "dark fantasy" kliséket. Ezért is figyeltem fel a Mandragora: Whispers of the Witch Tree -re, ami már az első trailereivel is valami mást ígért: egy sötét, mégis varázslatos, kissé mesebeli, kissé nyomasztó univerzumot. És ami ennél is fontosabb: végre megjelent!

Mandragora: Whispers of the Witch Tree PlayStation 5

Megjelenés: 2025. április 17.

Ár: 16.100 Ft-tól

Multiplayer: nincs

Meglepően jó hangulat Nem túl összetett, de egész mély harcrendszer

Nem túl összetett, de egész mély harcrendszer Kellemes dark fantasy sztori Néha nem túl kezesbárány

Néha nem túl kezesbárány Bőven vannak benne logikátlanságok Hang 8

Grafika 7

Játszhatóság 7

Hangulat 8 7.5

