God of Weapons teszt

A videojátékok világában mindenki próbál kitűnni. Van, aki elképesztő grafikával, más szívszorító történettel, megint más egyedi játékmenettel. És van a God of Weapons ami egy egészen másik szintet képvisel. Nem a látvány, nem is a történet, hanem a műfaji önmeghatározása miatt, ami szerint ez egy "Dark Fantasy Horde Hunting Roguelike". Igen, így, nagy kezdőbetűkkel, mintha egy Marvel-film alcíme lenne.

Csak hát, mit jelent ez pontosan? Sötét fantasy - rendben. Horda vadászat - oké, bár inkább horda által levadásztatás lesz belőle az első fél órában. Roguelike - rendben, permadeath, újra és újra nekifutunk. De együtt? Ez olyan, mintha valaki azt mondaná: "Gasztro-űrhajós romantikus pszichothriller musical".Mindenesetre a God of Weapons bátran felvállalja ezt a címkét, és mi megpróbáljuk komolyan venni, miközben fél szemmel azért mosolygunk rajta. A játék egy kisebb indie csapat műve, és PC-n már 2023 óta elérhető, de mostanra Switch-re, PS5-re és Xbox-ra is megérkezett. A készítők láthatóan imádták a Vampire Survivors jelenséget, csak úgy voltak vele, hogy mi lenne, ha ezt egy sötét fantasy világba helyeznénk, tele fegyverrel, és hát? És ez a gondolat megszülte a Dark Fantasy Horde Hunting Roguelike-ot.

Nyugi, mindenkinek jut ingyen pia

A történet? Na, az nincs. Vagy ha van, akkor valahol az apró betűs részben bujkál. Te vagy egy harcos, egy mágus, vagy bármilyen más, fegyverrel felszerelhető figura, akit bedobnak egy pályára, ahol végtelen mennyiségű ellenfél rohan feléd, mint Black Friday akcióban az emberek a plazmatévé felé. A cél: túlélni, fejlődni, és közben annyi fegyvert és passzív bónuszt összekaparni, hogy aA pályák arénaszerűek, és minden indulásnál nulláról kezded a felszerelésedet. A fegyverek maguktól támadnak - neked "csak" az a dolgod, hogy ügyesen pozicionálj, kerüld az ellenfeleket, és felkapd az általuk dobott XP-gömböket. A roguelike rész itt jön be: minden run más, mert a felkínált fegyverek és fejlesztések véletlenszerűek. És itt kezd igazán működni a játék. Először van egy rozsdás kardod, aztán kapsz egy íjat, majd egy lángszórót, aztán valahogy nálad köt ki egy mérgezett dárda és egy jeges buzogány is - a végeredmény egy olyan fegyverarzenál, amivel a történelemkönyvek se tudnának mit kezdeni.Az egész rendszer olyan, mintha egy fantasy fegyverbolt minden raktárkészletét rád szerelték volna, csak mert miért ne. A "Horde Hunting" kifejezés persze úgy van beállítva, mintha te lennél a vadász, de a valóságban sokszor inkább te vagy a préda és a túlélés egy képernyőt betöltő. Az ellenfelek között van minden, ami a fantasy szörnykatalógusban szerepel: zombik, csontvázak, démonok, meg néhány olyan kreatúra, amit talán csak egy álmatlan éjszaka és egy túl erős kávé szült.

Ha pirosan világítok az vajon jó jel?

Minden legyőzött ellenfél után XP-t kapsz, és bizonyos szinteken új fegyvert vagy passzív képességet választhatsz. A fegyverek szintet is léphetnek, így egy egyszerű kis tőr a végére halálos kaszaboló géppé válhat, ami már a képernyőn kívülről is lecsapja az ellenfeleket. Az igazi motiváció viszont az új karakterek és pályák feloldása. Van, aki gyorsabb, más több élettel kezd, megint más olyan bónuszt kap, hogy eleve két fegyverrel indul. Ez mind ad egy kis extra motivációt, hogy "na még egy kört" nyomjunk, ami persze hajnali kettőkor már a "na még egy utolsó kört, tényleg" szintre lép.A grafika pixel art, de nem túl aprólékos: minden átlátható, ami fontos, és semmi nem zavarja a szemünket, amikor több száz ellenfél özönlik felénk. A dark fantasy jelző kicsit túlzásnak tűnik, mert bár valóban van némi komor színpaletta és pár sötét tónusú háttér, a képernyőn röpködő színes loot-ikonok és villogó sebzés-számok inkább egy karácsonyi vásárra emlékeztetnek, mint Mordor kapujára.A zene viszont egész jó: gyors tempójú, folyamatosan pörget, és segít, hogy ne lassuljunk le, még akkor sem, amikor a pálya tele van szörnyekkel, és már csak reflexből kerüljük a támadásokat. És mi a helyzet a "Dark Fantasy Horde Hunting Roguelike" -kal? Nos, ez a játék önazonos, ha önazonosság alatt azt értjük, hogy egyszerre próbál három különböző hangulatot és játékmódot eladni nekünk. Dark fantasy? Oké, bár nem fogsz közben Shakespeare-i drámákon filozofálni. Horde hunting? Ha ezzel azt értjük, hogy a hordák vadásznak rád, akkor 10/10. Roguelike? Abszolút, hiszen minden alkalommal nulláról indulsz, és a fegyverarzenálod teljesen a véletlenen múlik.

Talán arrébb kellene ugranom