CarGo! teszt

A videojátékok világa tele van epikus csatákkal, drámai történetekkel, fotorealisztikus grafikával és olyan érzelmi húrokat pengető jelenetekkel, hogy a stáblista után is csak ülsz, és bambulsz a képernyőre. Na, a CarGo! ezek közül semmit nem tud. És pont ettől imádnivaló.

Ez a PS5-re is megjelent móka ugyanis nem akar többnek tűnni, mint ami: egy szórakoztató, kaotikus, "röhögve üvöltözünk egymással" stílusú parti játék, ami pontosan addig működik a legjobban, amíg együtt ültök a kanapén. Egyedül is lehet vele játszani, persze, de az olyan,- technikailag működik, de a poén fele elveszik. A koncepció pofonegyszerű, és nagyjából három másodperc alatt megérted: egy rakományt kell A pontból B pontba eljuttatni, lehetőleg egyben.Ez lehet egy doboz, egy hűtőszekrény, egy hatalmas gumikacsa vagy bármi más, amit a játék éppen rád sóz. A gond csak az, hogy az út soha nem egyszerű - sőt, néha fizikailag lehetetlennek tűnik, és ilyenkor jön a kreatív káosz. A játékmenet félig - meddig Overcooked-szerű: egyszerű alapmechanikák, amikben a csapatmunka és a kommunikáció (értsd: káromkodás) a kulcs. Csakhogy itt nem ételt készítesz, hanem

Nna, akkor ezt leszel szíves erre gördíteni

A pályák tele vannak ugratókkal, mozgó platformokkal, szakadékokkal, csúszós jéggel vagy éppen ellenkezőleg: tapadós sárfoltokkal. Néha az idő ellen kell versenyezned, néha egy rivális csapat ellen, de az igazi ellenfél mindig a fizika - és a saját bénaságotok. A játék fizikája az a fajta, ami direkt úgy van belőve, hogy sose érezd teljesen kézben a dolgokat.A járművek kicsit csúszkálnak, a rakomány imád leesni, a karaktereid meg pont akkor botlanak meg, amikor a legkevésbé kéne. És igen, ez szándékos. Ha precíz, szimulátoros élményre vágysz, itt rossz ajtón kopogtatsz. De ha élvezed, hogy a haverod öt percig próbálja visszatenni a szakadékba esett mosógépet a platóra,, akkor itt a helyed. PS5-ön az irányítás szerencsére kellően reszponzív ahhoz, hogy a káosz ne frusztráló legyen, hanem vicces.A DualSense rezgése és adaptív ravaszai is hozzáadnak egy kis pluszt - például érezni, ahogy a rakomány súlya megterheli a kocsit, vagy ahogy a kerekek kipörögnek a sárban. A CarGo! nem egy vizuális csoda, de nem is akar az lenni. A színes, rajzfilmes grafika tökéletesen illik a könnyed, bolondos hangulathoz. A karakterek kicsit karikatúraszerűek, a járművek meg olyanok, mintha valaki Lego-ból és újrahasznosított alkatrészekből rakta volna össze őket.

Sárga havat kerüld ki

A pályák változatosak: van városi környezet, ipari terület, havas hegyoldal, dzsungel, és még néhány teljesen abszurd helyszín is (például egy lebegő platform a felhők között, ahol szó szerint bármi leeshet és le is fog). Minden pálya tele van interaktív elemekkel, amik vagy segítenek, vagy még jobban megnehezítik az életedet. És természetesen minden összeomolhat, felrobbanhat vagy elszállhat a semmibe.A fő attrakció a klasszikus többjátékos mód, ahol 2 - 4 fő játszhat együtt (vagy egymás ellen) helyi co-opban és online is. Van egy kampányszerű mód is, ahol pályáról pályára haladtok, és különféle feladatokat kell teljesíteni - például bizonyos időn belül célba juttatni a rakományt, vagy túlélni egy veszélyekkel teli szakaszt. A versengő módokban a cél, hogy ki tud több rakományt célba juttatni adott idő alatt.Ezeknél általában 30 másodperc után mindenki elfelejti a szabályokat, és inkább egymás szállítmányát próbálja tönkre tenni, ami hivatalosan talán nem része a játéknak, de hát... így sokkal viccesebb. Van egy "szabad móka" mód is, ami lényegében egy sandbox tele ugratókkal, akadályokkal és random fizikai hülyeségekkel. Ez az a hely, ahol a haverokkal kipróbálhatjátok, hogy hány mosógépet lehet egy kisteherautó tetejére pakolni, mielőtt az felborul.

Itt nem teljesen értem hogy mi is történik