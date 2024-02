Friss trailerrel és végleges címmel gazdagodott a Death Stranding 2: On the Beach

A tegnap esti State of Play részeként óriási szerepet kapott Hideo Kojima újdonsága, a Death Stranding 2, amiről kaptunk egy olyan látványos és tartalmas kedvcsinálót, hogy az még azokat is meggyőzheti majd, akik nem tudtak mit kezdeni az első epizóddal.

Mint az előzetesből megtudtuk, a játék végleges címe valóban Death Stranding 2: On the Beach lesz majd, azonban a megjelenése még nagyon messze van, hiszen a Sony Interactive és- első körben kizárólag PS5-re, a főszerepben ismét a The Walking Dead-sorozat sztárjával.Norman Reedus mellett visszatér továbbá a játékban Léa Seydoux és Troy Baker is többek között olyan újoncokkal, mint Elle Fanning, Shioli Kutsuna és George Miller, az Oscar-díjas filmrendező, tehát sztárparádéból és az alábbi videó alapján látványból sem lesz itt hiány.

Nézd nagyban ezt a videót!