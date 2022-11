Bár lassan vége már az ősznek, a Steam azonban mégis úgy döntött, hogy még bőven beleférnek az ilyenkor szokásos nagy tematikus vásárukkal a novemberbe, aminek részeként elrajtolt a sokak által kedvelt Steam Őszi Vásár.

Az esemény, részeként pedig most lehetőségünk van arra, hogy rengeteg videojátékot elképesztő akciók társaságában szerezzünk be magunknak, így szinte biztos, hogy mindenki megtalálja majd magának a kedvére valót.Cyberpunk 2077 mindössze 30 euróért? Csupán egyetlen példa a sok közül, amiért megéri most felkeresni a Steam Áruházat, és feltörni a malacperselyt, hiszen valóban óriási akciós listából válogathatod ki aktuális kedvenceidet.