Két méretben jöhet az új NVIDIA SHIELD Android TV

Az NVIDIA a játékosokat idén főleg a GTX 1000-es szériába érkező grafikus kártyákkal szolgálta ki, de nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy jövőre több fronton támadnak és a SHIELD széria is visszatér.

Úgy tűnik, hogy a korábbi hírek abszolút igazak voltak és nagyon nagy az esély arra, hogy néhány hét múlva a CES 2017-en mutatkoznak majd be a konzolok. A többesszám sem véletlen, hiszen nemrég képek is új információk érkeztek a fejlesztésről, melyek alapjánLesz egy kompaktabb és egy nála kissé nagyobb modell, vélhetően a tárhely mérete és a csatlakozások jelentik majd a legnagyobb különbséget, de lehet, hogy valami meglepetést is tartogatnak. Természetesen a kontrolleren is változtattak, mely érdekes "töréseket" kapott, az Android TV rendszer pedig természetesen a legújabb változatával kerül a konzolra.