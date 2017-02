Jövőre piacra kerülhetnek az első GDDR6-os grafikus kártyák

A grafikus kártyák piacán általában nem a partnergyártók, hanem két óriás határozza meg a trendet és az erőviszonyokat, hiszen a partnerek viszonylag szűk keretek között mozoghatnak.

Ha megnézünk egy-egy "átdolgozott" modellt, akkor elsőként a saját hűtési megoldás és a gyáritól magasabb órajelek tűnhetnek fel. A memóriáknál azonban a legtöbbször annyit kell írnunk, hogy ahhoz bizony nem nyúltak.Ez egyébkén nem nagy probléma, hiszen manapság a GDDR5 és a GDDR5X is jól teljesít, a HBM szabvány pedig feljövőben van. Jövőre azonban újabb technológiát kapunk, hiszen, mely a jó néhány éve piacon lévő GDDR5-nél sokkal gyorsabb, a GDDR5X-nél pedig ugyan nem sokkal, de így is látványos javulást mutathat majd.Persze az első néhány év vélhetően egy átmeneti szakasz lesz, hiszen a GDDR5-öt nem fogják csak úgy megszüntetni, de legalább az alsóbb szegmensben is komolyabb memóriákat kapnak majd a kártyák.