Az év elején jöhetnek konkrétumok a Radeon RX 500-as családról

Az AMD az elmúlt évek hanyagsága után végre több fronton is komoly versenybe kezd, hiszen az új processzorok mellett a grafikus kártyák piacán is komolyabb változásokat ígértek, vagyis az Intel és az NVIDIA is felkötheti a gatyáját.

A processzorokról talán több információ szivárgott már ki, mint a grafikus kártyákról, ám a vállalat nemrég a Radeon hivatalos Twitter oldalán osztott meg egy sejtelmes üzenetet.Az "Új év. Új architektúra." szlogen és a sejtelmes kép sokak szerint arra utal, hogy a 2017 első napjaiban megrendezésre kerülő CES 2017 alkalmával kapunk egy teaser videót, mely mellé néhány konkrétum is érkezik a kártyákról. A "Vega" platformra építkező RX 500-as széria tagjai között lesznek HBM2-es és GDDR5/X memóriákat alkalmazó változatok is.