A Football Manager 2020-é az első teljesen újrahasznosítható játékdoboz

Akik szeretik a videojátékot, egyúttal a környezetet is szeretnék valamilyen hasznos módon védeni, azok számára igazi kánaán lesz a Football Manager 2020 fizikai kiadványa, ami nem műanyag tokban, hanem újrahasznosítható papírdobozban jön.

A játék mögött álló Sports Interactive hamarosan közzétesz egy listát is, hogy mely országokban hol lehet újrahasznosítani a dobozt, miközben arra ösztökélik ezzel a többi stúdiót, hogy ők is térjenek át erre a fajta megoldásra a környezetvédelem érdekében.Miles Jacobson stúdióigazgató nem teketóriázott, ő egész egyszerűen kijelentette, hogy "", amivel a két borítás közötti különbségeket igyekezett hangsúlyozni. Jacobson továbbá a klímaváltozás ellen is felszólalt , miszerint le lehet lassítani a következményeket, viszont ehhez most kell cselekedni.