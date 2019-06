Toy Story 4. filmkritika

Sok társához hasonlóan a kicsik és nagyok körében egyaránt rendkívül népszerű Toy Story franchise is igen hosszú múltra tekint vissza - olyannyira, hogy az első rész még az animáció hőskorában, 1995-ben született. A 2010-es Toy Story 3. eredetileg a befejezést jelentette volna, mivel az alkotók kereknek tekintve a történetet elvileg már nem terveztek több folytatást. Végül azonban egy újabb ötlet és a figurák mai napig tartó közkedveltsége meggyőzte a Pixar fejeseit még egy rész elkészítésének létjogosultságáról.

A játékok háborúja ismét odavág

Toy Story 4. előzetes



A stúdió által gyakorlatilag útjára indított digitális (rajz)filmkészítési technika az évek, évtizedek alatt rengeteget fejlődött, és ez minden újabb epizódon látható volt. A Toy Story 4-ben egyes képek, illetve jelenetek már-már kimerítik a fotorealisztikusság fogalmát, a környezet és látvány egészen elképesztő. Természetesen a szereplők is gyönyörűen animáltak, a legkisebb részlet, fényeffekt is a helyén van rajtuk, így az élmény valóban olyan, mintha életre keltek volna a játékok. A kérdés csak az, hogy vajon tudtak-e az alkotók bármi újat mutatni a tartalom tekintetében, ami miatt érdemes volt folytatni a szériát?Az előző rész végén a főiskolára készülő Andy átadta játékait a még óvodás Bonnie-nak, hogy helyette is vigyázzon rájuk és játsszon velük. A kislány azonban immár iskolai előkészítőbe jár, ahová nem viheti magával a szeretett játékokat - így végül magának készít egyet egy villa segítségével, akit el is nevez Villinek.A magát szemétnek képzelő, kezdetleges módon felépített Villi egzisztenciális válságban szenved, amiből a társai sorsát szívén viselő Woody seriff igyekszik kikezelni. A dolgok azonban tovább bonyolódnak, amikor Bonnie családjával és kedvenc játékaival együtt lakókocsis utazásra indul.Egy kisvárosban azonban váratlanul összefutnak korábbi társukkal és Woody romantikus álmainak tárgyával, az azóta elveszettnek hitt pásztorlánnyal, Bo Peeppel. A találkozás hatására a seriff világnézete is megkérdőjeleződik - talán nem is olyan rossz gazdátlan, "elveszett" játéknak lenni? Amikor viszont egy másik, a szeretetért és egy gazdáért mindenre képes játékbabával hozza össze őket a sors, Woody-nak és Villinek Buzz, Jessie és összes társuk segítségére szüksége lesz ahhoz, hogy kimásszon a slamasztikából...

Villi nem hiszi el Woody-nak, hogy ő is ide való

A fenti sztori - játékokról lévén szó - kissé talán valószerűtlennek tűnik, ugyanakkor az adott, jól bejáratott univerzumon belül mindig betartja a saját szabályait, és ezt bizony sok más alkotás nem mondhatja el magáról. A Toy Story sikerének titka - természetesen a szemnek vonzó megvalósítás mellett - mindig is az volt, hogy kicsiket és nagyokat egyaránt képes volt megszólítani, és ez most sincsen másképpen.A 4. rész legalább annyira komoly témákat dolgoz fel, mint elődei, ami emocionálisan hat a felnőttekre - pláne a szülőkre - is, ám azokat oly módon, kellő körültekintéssel és szerethető módon képes tálalni, hogy a gyerekek ugyanúgy élvezhetik. Az aprólékosan felépített jellemmel bíró, hibáik ellenére rendkívül szimpatikus figurák (szó szerinti és jellembeli) utazása mindenkit képes megérinteni és bevonni a történetbe.

Boo Peep feltétel nélkül megbízik Duke de Bumm motoros virtuozitásában

A középpontban természetesen Woody seriff áll, aki mindig igyekszik aktívan alakítani a játékok sorsát, illetve bábáskodni az aktuális gazdájukat jelentő gyerkőc felett. Ezzel kapcsolatban felmerül, hogy mi a játékok feladata, netán felelőssége? Ennél zökkenőmentesebb módon aligha lehet egy gyerekfilmben arról beszélni, ahogyan minden ember keresi élete értelmét - amire nincs igazán általános recept, hiszen mindenkinek meg kell találnia a maga helyét a világban.A széria eddig is számos alkalommal tárgyalta az élet nehéz leckéit, melyek azonban mindig könnyed és emészthető módon kerültek bemutatásra. A barátság, rivalizálás, mellőzöttség, felnövés, elengedés, elmúlás és egyéb témákhoz ezúttal olyan kérdések is csatlakoznak, mint a vezetés és a felelősség megosztása, miközben a dolgok elsősorban az önmegvalósítás és a kiteljesedés körül forognak, de például az egyenjogúság is fontos szerephez jut.

Még egy-egy kétszínű vagy horrorba illő figurának is megvannak a maga indokai

Mindezek ellenére az alkotás mégsem fullad egyfajta erőltetett tanmesébe, mivel a különböző témák egyáltalán nem szájbarágós vagy tolakodó módon kerülnek felvezetésre. Alaposan megkönnyíti a befogadást, hogy gyakorlatilag minden néző találkozhat olyan szituációval, amivel valamikor - vagy éppen aktuálisan - szembe kellett néznie, miáltal máris egyszerűbbé válik az azonosulás.Emellett természetesen a szeretett játékfigurák kalandjai újabb és újabb csavart vesznek, és ezek a szituációk szinte egy pillanatra sem válnak unalmassá. Habár a lakókocsis utazás valójában csak ürügyként szolgál arra, hogy újabb szereplőket és helyszíneket lehessen bevonni, azok kellőképpen eltérőek és egyediek ahhoz, hogy új színt és lendületet vigyenek a narratívába.

Lehet, hogy Buzz a végén még tényleg Föld körüli pályára áll?

Mindig így kellene folytatni egy filmsorozatot... A végtelenbe és tovább!

Tény, hogy vannak azért kevésbé életszerű helyzetek, ahol legfeljebb a kisebbek nem kétkednek, és néha egy-egy közhely is előfordul, amire nincs feltétlenül szükség. Ennek ellenére mindig akad elég jó megoldás és ötletes fordulat, hogy érdekessé és tanulságossá tegye a látottakat, a cselekmény pedig ennél már aligha lehetne gördülékenyebb.A nyelvezet tehát abszolút gyerekbarát, a humor bájos és közérthető, miáltal a Toy Story 4. a majdhogynem tökéletes családi film titulusával büszkélkedhet. És nem csupán a szórakozást garantálja azok számára, akik kicsit is megőrizték magukban gyermeki énjüket, hanem életkortól szinte függetlenül mindenki érzéseit képes megmozgatni, akiben még szunnyadnak olyanok.