Pure Farming 2018 teszt

Gazdálkodók, gyülekezzetek! Nyilván mindenki hallott már mezőgazdász-szimulátorról. Van belőlük egy pár, igaz, eddig mondhatni az egyetlen kiemelkedő darab a Farming Simulator volt. Bejelenthetem, hogy ez mostantól megváltozik, hiszen itt az új trónkövetelő, amely végre egy épkézláb alternatívát nyújt a virtuális farmerkedés szerelmeseinek, ráadásul teljesen magyar nyelven. Ha mindig lelkesen vártátok a Farming Simulator menetrend szerint megjelenő részeit, akkor itt a helyetek, garantáltan nem fogtok csalódni!

Néhányan talán értetlenül állnak az ilyen típusú, valamilyen munkahelyet bemutató játékok előtt, hiszen ugye ki az, aki egy hosszú átdolgozott vagy épp áttanult nap után hazamegy, és pihenésképp is dolgozni akar? Na ugye, hogy senki, vagy csak nagyon kevesen. Igen ám, de ha a "munka" olyan, ami egyben pihentető is, és ki lehet engedni általa a fáradt gőzt, akkor már mindjárt más a helyzet.Mi tagadás, vannak a műfajnak enyhén szólva nem túl jól sikerült képviselői, mint a favágó-szimulátor, vagy az egészen kriminális tűzoltós rettenet, de a kamionos, a repülős és kiváltképp a gazdálkodós stuffok szerintem nagyonis kedvelhetők, és nyugis mivoltuk miatt jó kikapcsolódást nyújthatnak.

Hát van ennél szebb látvány?

Ez utóbbiakkal, főleg a farm-szimulátorral időnként én is szívesen elszöszmötölök, így hát örömmel vettem a kezembe Pure Farming 2018 -at, és nem csalódtam. Igazi chill-játék, már persze akkor, ha szeretnénk, hogy az legyen:Ha újak vagyunk a műfajban, akkor érdemes a sztori-móddal kezdenünk. Itt egy vidéki kisfiúból lett városi ficsúrt alakítunk, akire nagyapja ráhagyta a farmját, ő pedig szeretne rajta elboldogulni és megélni. Van azonban egy kis bökkenő: Az öreg adósságot is hagyott szegény fejünkre, így a kampány fő célja az lesz, hogy a megtermelt javaink eladásából visszafizessük a kölcsönt, ezzel megmentve, amit nagyapa felépített.

Ebből lesz a finom kenyér. Meg a sör.

Ez a mód voltaképp arra szolgál, hogy megtanítson nekünk mindent, amit tudnunk kell az irányításról, mechanizmusról, menüről, stb., hiszen a program végig erősen fogja a kezünket. Tulajdonképp nincs más dolgunk, mint élvezni a vidéki élet napos oldalát, pénzt keresni, és felvirágoztatni a farmot. Bárcsak az életben is ilyen könnyű lenne a gazdáknak!Akik itt megbarátkoztak a dolgokkal, vagy már úgy érkeznek, hogy mindent tudnak a mezőgazdaságról, amit csak lehet, azok belevethetik magukat a mély vízbe, vagyis a szabad játékba. Gondolom egyértelmű: Ebben a módban gyakorlatilag azt és úgy csinálunk, amit és ahogy akarunk, a lényeg, hogy ne tegyük tönkre teljesen a farmot.

Vagy nagyon feljött itt a talajvíz, vagy rizst termesztenek.

A menürendszer az ilyesféle szimulátoroknak általában fontos része szokott lenni, így hát örömteli hír, hogy itt ezt is ügyesen oldották meg. Ma már a gazdák számára is elengedhetetlenek a modern technika vívmányai, ezek itt a tabletünk képében jelennek meg, amely valójában a játék menüjének a szerepét tölti be.Nem csak a térképet láthatjuk rajta, hanem számon tarthatunk mindent, ami a földjeinkkel, gépeinkkel, állatainkkal, stb. kapcsolatos., tényleg minden, amire csak szükségünk lehet. Megfigyelhető az is, hogy ha kapunk egy jó esőt, akkor a földjeink automatikusan öntözötté válnak, akár az életben. Rendelni is tudunk a tableton keresztül, akár még üzemanyagot is, ha épp nemtörődömök voltunk, és szántás közben leállt alattunk a traktor, mert két liter gázolajjal indultunk el megváltani a világot.

Jó farmernek ilyenre is telik, nem csak traktorra.

Ami a rendeléseket illeti, felmerül egy furcsaság is, mégpedig hogy az így hozatott cuccokat körülbelül húsz, esetenként akár ötven százalékkal is drágábban kapjuk, mintha beslattyogtunk volna értük a boltba vagy a benzinkútra. Ugye e téren némileg ellentmondás van a valódi tendenciákkal, mert az életben általában olcsóbban jövünk ki, ha neten intézzük a dolgokat...de ez már csak olyan fokú szőrszálhasogatás, hogy szinte szégyellem megemlíteni.A játékmódok sora a kampánnyal és a szabad gazdálkodással még nem ért véget., ahol mazochisták némi stressz-faktorral is megspékelhetik az amúgy nyugis kalandokat. Ez ugyebár abból áll, hogy különféle feladatokat és kritériumokat kapunk, amelyeket teljesítenünk kell, akár a világ távoli pontjain elhelyezkedő farmokon is.

A festői Kolumbia. Nem, nem az nő a földeken, amire gondoltok.

Hogy őszinte legyek, én legszívesebben tartózkodom ettől az opciótól, de mindenképp értékelendő, hogy van, hiszen a plusz kihívást keresők nyilván örülnek majd neki. Ja, ha már a kihívásnál tartunk: Választható nehézségi fokozatok nincsenek a játékban, de rövidre zárva a kérdést, szerintem egyáltalán nem hiányoznak.A technikai megvalósításról annyit, hogy a Pure Farming 2018 , nos, nem kiemelkedő, de nem rossz, és a célnak maximálisan megfelel. Grafikailag nem tökéletes, és egy kicsit, hogy is mondjam, meseszerűbb, mint a Farming Simulator, de nem zavaró értelemben.A növények, földek, szántások, járműveken lévő koszolódás például teljesen rendben van. Ahol néha kilóg a lóláb, azok a környező hegyek, vagy a terep más, "aláfestő" elemei. Látótávolságunk is kicsit korlátolt, sokszor már eléggé közel érünk valamihez, mire varázsütészserűen előtűnik a semmiből. Nem túl feltűnő hibák ezek k, és kinézet terén senki sem várhat tökéletest egy mezőgazdász stufftól, de azért van még hova fejlődni.

Irány a diszkó.

Egy új címről (és úgy tűnik egy új sorozatról) beszélünk, így hát nem meglepő, hogy liszenszelt márkákból picit kevesebb jut, mint ami a riválisnál megszokott. Példaként: Körülbelül felannyi traktor van PF, mint a FS. Kicsit kevésnek tűnhet, de igazán megbocsáthatjuk ezt egy most induló franchisenak.Az összegzés előtt még megemlítenék két pozitívumot, aláhúzandó, hogy mennyire tetszett nekem a Pure Farming 2018 . Az egyik, hogy ingyenes DLC-k várhatók az élmény további javítása érdekében, ez a mai világban nagyon dicséretes dolog, és jó hozzáálásról tanúskodik a játékosok felé.A másik minket, magyarokat (is) érint:, úgyhogy még bájosabb lesz az egész az ember szemében. Szinkron ugyan nincs, de a menü és a feliratok tökéletesek, nagy köszönet értük.

Tablet nélkül már permetezni sem szabad elindulni.