2018 legolvasottabb cikkei, hírei, blogjai a Game Channel-en

Gyorsvonatként száguldott át rajtunk 2018, és mint minden évben ilyentájt, mi is számot vetettünk munkánkkal, eredményeinkkel, sikereinkkel és bukásainkkal. Nagy erővel készülünk az új évre, és mint idén, 2019-ben is új rekordok felállítása a célunk. Erről év elején érkezik szokásos évértékelő összefoglalónk, de addig is amíg nem indul bele mindenki az ünnepi forgatagba, itt a csokorba szedett toplista, nézzük mik voltak a kedvenceitek 2018 folyamán!

Már sokan a megjelenésekor megjósolták, és így is lett: a legolvasottabb hírek toplistájának első helyét egy január első napján írt hír rögtön bebiztosította magának (már a megjelenése napján megdöntötte az előző év első két hírének összolvasottságát egymaga), hiszen Az Xbox One elbukta ezt a konzolgenerációt sokakban motoszkáló, mégis óvatosan kezelt téma, az IDC kutatási igazgatójának mondatait pedig mi osztottuk meg veletek. Ez 23.482 olvasást generált, az eddigi legmagasabbat a hírek között - csak összehasonlításképp, egy évvel ezelőtt 9.320 volt a top1 olvasottság hírben.

Egy szimpla elemzés eredménye, hogy az Xbox One elbukott, mégis óriási vihart kavart

Az itt található toplisták a cikkek, hírek, blogok olvasottságát és azok népszerűségét mutatja be. Ha arra vagy kíváncsi, melyik játékok szerepeltek legjobban idén a Game Channel értéelése szerint, erre gyere: Ezek voltak szerintünk 2018 legjobb videojátékai

A lista második helyére egy igen jópofa sztori került, talán érthető módon, a cím mindent elárul: Túl hangosan videojátékozó fiatalokhoz hívtak rendőrt, a zsaruk pedig beszálltak játszani . Az érdekessége ennek a helyezésnek hogy mindössze alig két hetes hírről van szó, mégis 14.294 olvasást tudhat magáénak.A dobogó harmadik helyén egy duplán aktuális téma foglalt helyet, hiszen az Amíg Donald Trump az elnök, GTA 6 se lesz kicsit viccesen, az aktuálpolitikába csomagoltan foglalkozik a legerősebb játékszériával, ezt pedig 12.863-an tartották olvasásra érdemesnek.A hírek olvasottsága idén egyébként is óriásit nőtt (erről bővebben majd az évértékelésben) ezt jól mutatja, hogy a negyedik és ötödik (sőt, az első 30!) pozícióban is 11 ezer olvasás feletti hírek foglalnak helyet, az Izgalmas részletek derültek ki a Cyberpunk 2077-ről beharangozóra 11.830 olvasó, míg az Itt az idő visszatérni a World of Warcraft-ba, most teljesen ingyen teheted meg! című hírre 11.512 olvasó volt kíváncsi.A Game Channel közel két évtizedes fennállása alatt - és amióta toplistákat írunk - ez az első év, amikor a játéktesztek gyakorlatilag ezt a toplistát is uralták volna (a legolvasottabb cikkek esetén 5-ből 3 játékteszt), ezért ebből a listából kiszűrtük a játékteszteket és minden egyebet ide tettünk - ezzel szép színes lett a paletta.Listánkat egy érdekes lehetőség bemutatója nyitja, a PlayLinket bemutató írásunk, a Hogyan találkozik a PS4 és a mobil? Ismerd meg PlayLink-et! 83.988 olvasásót érdekelt, ebben nyilvánvalóan közrejátszott az is, hogy nem mellesleg egy PS4-et is kisorsoltunk az olvasók között.

PlayLink bemutató írásunk olvasói között egy PS4 is kisorsoltunk

A második helyet bitorló Sicario 2: A zsoldos filmkritika 75.384 olvasójával egyben az idei év legolvasottabb filmkritikája is lett, amit azonnal a A hihetetlen család 2 filmkritika követ 74.911 olvasással.Meglepő, hogy a negyedik pozícióban is film terpeszkedik, mégpedig a Ghostland: A rettegés háza filmkritika , a horrorra 73.962 olvasó volt kíváncsi. Az ötödik helye érkezett meg nagyon kicsivel lemaradva az első hardverteszt, az Acer Predator Triton 700 teszt -re 73.940-an voltatok kíváncsiak.Mivel idén a játéktesztek gyakorlatilag felfalták volna az előző bekezdés listáját, ezért oda eleve nem tettük be őket, az eddig is külön fentartott szekciót már értékeléskor külön bontottuk játéktesztekre és egyéb cikkekre. Tavaly is ámultunk-bámultunk a nyertesen, de számunkra idén is óriási meglepetés, hogy az első pozícióban nem egy God of War vagy RDR2 teszt csücsül, hanem a MotoGP 18 teszt ami 76.421-es olvasót érdekelt.

A játéktoplista évről évre meglepetést okoz. A top3 hely teljes meglepetés

A második helyet sem az idei év topjátékai közül foglalta el valaki, ezt a pozíciót idén a LEGO The Incredibles teszt uralja 76.269 olvasással.A dobogó legalsó fokát a The Crew 2 teszt foglalja el a maga 75.750 olvasójával, így kijelenthetjük hogy két autó- motorsportos játék is fent van a top3-ban idén!Csak a negyedik helyre volt elég az idei év egyik legerősebb játéka, a God of War teszt 74.723 olvasót érdekelt, míg az ötödik helyezett Crash Bandicoot N. Sane Trilogy teszt 74.177 olvasót vonzott.A közösségi oldalak felfalják a blogoló kedvet sajnos, ezt évről évre egyre jobban érezzük, de reméljük ez a tendencia 2019-ben megváltozik, mert nem csak mi, hanem a nagyközönség is örömmel olvassa a bejegyzéseiteket, elképesztő számokat produkáltak nem csak az alábbi toplistás írások, hanem minden blogbejegyzés.Az idei év legerősebb írása Marduk nevéhez kötődik, az Elder Scrolls: A Daedra hercegek 33.321 olvasóval nyitja meg a sort.

Marduk Elder Scrolls témájú blogja ment a legnagyobbat idén

Ezt követi Hellblade alig egy hónapja (!) felkerült írása, a Paradoxon , ami mindezidáig már 32.860 olvasót ért el. A dobogó harmadik helyére a régen nagyon, mára sajnos kevésbé aktív Ryo san írása fészkelte be magát, a Generációs ugrás... visszatérő blog 32.795 olvasót mozgatott meg.A negyedik pozícióban 5t3v3nk3 filmajánlója található, Üstökös közeleg. című blogja 32.447 olvasót, a dobogós Hellblade másik blogja, a Tudatos álmodás pedig 32.017 olvasót vonzott az ötödik helyen.2015-ben vezettük ki az oldalról a dislike gombot a cikkek alatt, azóta inkább upvotenak nevezzük a kesztyűt, amire klikkelve kifejezhetitek, mennyire tetszik az adott tartalom. Ebből mutatjuk meg felsorolás-szerűen, melyikre nyomtátok a legtöbb lájkot (persze a saját lájkunkra gondolunk, nem a Facebookéra).1. Az Xbox One elbukta ezt a konzolgenerációt 2. Játékok, melyek már biztosan csak PS5-re és az újgenerációs Xbox-ra jelennek meg 3. Itt vannak az év legjobb akciói - brutális játék, konzol és drón kedvezmények a Black Friday-en! 4. Megvan a négy játék, amiben összecsapnak a magyar esport rendezvény csapatai 5. Okami HD teszt

Az upvote-okon lepődtünk meg leginkább, de persze több helyezés is érthető

2018-ban ezek voltak a Game Channel legkedveltebb, legkiemelkedőbb írásai. Számunkra rengeteg meglepetést tartogatott így év végére, az például egészen meglepő, hogy az upvote-ok mezőnyében mindössze egy teszt található. Napokon belül, még ezen a héten érkezik szokásos évértékelőnk, természetese ismét rengeteg statisztikával és backstage infóval.- 2019-ben pedig már betültve a nagykorúságot, 18 éve megállíthatatlanul jövünk minden nap a legfrissebb hírekkel és legérdekesebb cikkekkel! Jövőre veletek, ugyanitt!