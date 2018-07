Hogyan találkozik a PS4 és a mobil? Ismerd meg PlayLink-et!

Azzal mindenki tisztában van hogy a Sony elképesztően erős szereplője a játékiparnak a PlayStation konzolok révén, azonban az már kevésbé ismert tény, hogy a gyártó sokszor kísérletezett már a mobillal mint játékplatformmal. Jelenleg is érkeznek a fejlesztések okostelefonokra, de ezek egyelőre igencsak korlátozottan érhetők el, leginkább a japán régiót célozta meg első körben a cég. Azonban a tavalyi év végén bukkant fel egy olyan újítás, ami világszinten elérhető és nem a mobiljátékról szól, hanem a PS4 és a mobil összekötéséről. Hogy is van ez?

A nyereményjáték a cikk megírásának idején zajlik, és előreláthatólag 2018. július közepéig tart!

Tavaly nyáron villantotta meg először a Sony a PlayLink elnevezést és ezzel együtt a That's You! játékot, amit nagy megelégedésel teszteltünk is , igazi vérbeli partijátékként aposztrofálva azt. A tesztből már kiderülhetett, hogy miként történik meg a két platform összekapcsolása. Egy mondatban a lényeg: a mobiltelefon és a PS4 összepárosítása utánEnnek több előnye is van, de a legnagyobb ezek közül mindenképp az, hogy egy-egy PlayLink játék összehozza a társaságokat, hiszen minimum két fő kell egy játékhoz, de négy alatt jobb neki sem állni például egy That's You!-nak. Ráadásul mindenki a saját telefonját tudja használni, nem szab határt a kontrollerek mennyisége, és az egész sokkal lazább, ténylegAz alábbi videón látható, hogyan működik ez az egész a gyakorlatban, ráadásul most, mellé pedig azonnal egy PlayLink bundle csomagot is!A fenti videóban a Hidden Agenda játékkal mutatjuk be a PlayLink működését, anyomozós játék tesztjét itt olvashatod el . A PlayLink játékok táborát tavasszal erősítette a Frantics, ami egy újabb partijáték a sorban és kiscit a Rayman Raving Rabbids stílusa érhető tetten benne. A Frantics tesztjét ide kattintva tudod elolvasni, benne minden lényegi információval., akkor mindenképpen olvasd el a Mobilgamer cikkét, a magazin részletesen kifejt mindent az új lehetőséggel kapcsolatban. A cikket itt találod: A konzol- és mobiljátékok találkozása - avagy mi is az a PlayLink? Ha még nincs PS4-ed, akkor pedig a fenti videóban található információk szerint szállj versenybe egyért!