Játékok, melyek már biztosan csak PS5-re és az újgenerációs Xbox-ra jelennek meg

Az elmúlt hetekben meglepően gyakran hallottunk a generációváltásról, hiszen magunk között szólva annak ellenére is itt lenne már az ideje egy PS5-nek és egy új Xbox-nak, hogy a fejlesztők messze nem érték el a kurrens hardverek határait. Ez különösen a PS4 Pro-nak és az Xbox One X-nek köszönhető, ezek miatt ugyanis kevésbé érezzük sürgetőnek a dolgot, de akárhogyan is számoljuk, idén már öt éve tart a nyolcadik konzolgeneráció, tehát jövőre már legalább a bejelentés szintjén el kellene jutnunk a kilencedikig.





























A változás szele tehát egyre gyakrabban simogatja orcánkat, így itt az ideje lassan összegezni a dolgokat, és megvizsgálni, hogy melyek lesznek azok a játékok, melyeket egyrészt nagyon várunk, másrészt szinte biztosan csak PS5-re és az új Xbox-ra jelenhetnek meg. Az alábbi listán nyilván elvonatkoztattunk az olyan egyértelmű dolgoktól, mint az új FIFA vagy a "tudjafenehányadik" Call of Duty, és a kétes címeket is mellőztük, mint a Nioh 2, a Death Stranding vagy a Halo Infinite, tehát igyekeztünk inkább biztosra menni. Ezen gondolatmenet mellett született meg az alábbi lista:Naná, hogy nem is kezdhetnénk mással ezt a listát, mint a Rockstar régóta várt remekművével, melynek bátran meg merjük szavazni a bizalmat, hiszen bár a GTA V is az előző generáció végén robogott be, azonban jelen állás szerint a folytatás már bőven átcsúszhat a következő generációba. A Rockstarra jellemző ütemterv ugyanis, hogy megjelenő játékaikról legfeljebb két évvel korábban rántják le a leplet, ha tehát jövőre megismerjük a nyitott világú akciójáték folytatását, akkor a megjelenés legkorábban 2020-ban, de sokkal inkább 2021-ben lesz valószínű. Ez pedig már bőven a kilencedik generáció kezdete lesz.Bár a Bully 2 szerepeltetése elsőre talán nem tűnik túl egyértelműnek ezen a listán, azonban éppen a napokban futottunk bele egy pletykába, mely szerint már gőzerővel készülődik a Rockstar játékának folytatása, aminek igencsak itt lenne már az ideje. Az első Bully ugyanis még a PS2-es korszakban jelent meg 2006 magasságában, és annyira beteg ötletet valósított meg a deviáns kölyökkel a főszerepben, hogy egyszerűen szomjazunk a folytatásra. Mivel köztudott, hogy a Rockstar sem tett le róla, erre minden esély megvan, de aligha a kurrens generációban.A Remedy részéről köztudott, hogy megvan a szándék arra, hogy elkészüljön Alan Wake, az enyhén szólva is Stephen Kinget mintázó, ámde a játékban csúnyán megbolonduló horroríró története, akivel igencsak emlékezetes kalandok sokaságát éltük át néhány évvel ezelőtt. Azóta várjuk, hogy történjen már valami, de a Remedy valamiért fontosabbnak találta a Quantum Breaket, most pedig a Controlt, pedig őszintén szólva egyik projekt sem tűnik érdekesebbnek az Alan Wake beteg világánál. Mivel egyelőre még csak pletykáink sincsenek, elég nagy a valószínűsége annak, hogy ezt sem kapjuk meg a mostani generációban.A The Elder Scrolls VI ugyan már egy bejelentett projekt, azonban a Bethesda a címet leszámítva gyakorlatilag semmit sem osztott meg velünk a Skyrim érkező folytatásáról, csak annyit, hogy majd valamikor lesz. Hogy mikor? Ha logikusan gondolkozunk, akkor biztosan nem ebben a generációban, hiszen ezt az ötödik rész gyakorlatilag teljesen kitöltötte, tehát bőven ráér a hatodik a következő konzolokra befutni. Ennek a valószínűségét növeli az is, hogy a készítők szerint még nagyon korai stádiumban van a projekt, tehát igencsak korai a megjelenésről is beszélni.A The Avengers Project a listánk egyik leginkább megkérdőjelezhető darabkája, hiszen nem kizárt, hogy a Square Enix még meghajtja annyira a Crystal Dynamics-ot, hogy jövőre befejezzék a munkálatokat. Erre azonban reális keretek között nem sok esélyt látunk, hiszen ha valaminek, akkor egy Bosszúállók-játéknak legalább akkorát kell szólnia, mint legutóbb az Insomniac-féle Pókember-projektnek. Ez pedig óriási, több évet felölelő munka, ami annak ellenére is nagy falat, hogy a srácok válláról még az utolsó Tomb Raider fejlesztését is levették.Itt gyakorlatilag rögtön 4-5 projektet is fel lehetne sorolni, hiszen kis túlzással csak az EA Sports nem dolgozik Star Wars-játékon az Electronic Arts kötelékében, de hiába haladtak több projekttel is nagyon jól, és hiába haragszunk rájuk még mindig a Visceral-féle projekt törlése miatt, egyelőre nem úgy tűnik, hogy ebben a generációban kapunk még tőlük kézzel fogható dolgot. Ez jelenthet jót és rosszat egyaránt, mindenesetre arra számítottunk, hogy a kiadó egy kicsit jobban meghajtja majd a dolog, azonban úgy tűnik, hogy inkább kivárják az új konzolokat. Persze érhet még minket meglepetés, de túl nagy ehhez a csend...Örök optimisták vagyunk, de ha a kilencedik generációban sem készül új Half Life-játék, akkor gyakorlatilag tényleg örökre letehetünk arról, hogy egyszer még Gordon Freeman oldalán kalandozzunk. Lassan felnő egy olyan generáció, aki nem is tudja, hogy mekkora élményeket adott annak idején a Black Mesa kutatóintézet felfedezése, holott egy ilyen történet-orientált, ügyeskedős FPS-re ma is óriási szükség lenne, a félbehagyott epizódozás miatt pedig a szálka azért bőven ott van még a szemünkben. Jó jel, hogy a Valve egyre inkább aktivizálja magát a játékfejlesztés területén, és ha valamibe érdemes lenne belevágniuk, akkor az tényleg egy új Half Life volna...