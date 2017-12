2017 legolvasottabb cikkei, hírei, blogjai a Game Channel-en

Elérkezett az év utolsó napja, és mielőtt mindenki pezsgővel és trombitával a kezében nekiindulna a nagyvilágnak és kikapcsolná a gépét (mobilját, tabletjét, kinek mi), mi szeretnénk megmutatni, mit szerettetek ti a legjobban idén a Game Channelen. Eddig csak egyszer, 2015-ben szedtük külön a legolvasottabb cikkek, hírek listáját az évértékelőtől, de most ismét ezt tesszük, január első hetében pedig érkezik a másik statisztika-bomba az oldal(ak) eredményeivel. Nézzük hát, mire kattantatok rá leginkább 2017-ben!

A legolvasottabb hírek listáját egy szomorú eseményről írt beszámoló nyitotta meg, az Egy 22 órás streambe halhatott bele a világ egyik legismertebb World of Tanks játékosa beszédes című hírben egy jótékonysági gyűjtésben elhunyt srácról írtunk februárban, akiről 9.320-an szerették volna megtudni, mi is történt pontosan.

Szomorú hír nyitja idei toplistánkat

A toplista második helyét elfoglaló Kiszivárgott a decemberi PS Plus két ingyen játéka is című hír kiváló helyezése azért a legmeglepőbb mert csak alig egy hónapos anyagról van szó. Egyébként tulajdonképpen semmi kiemlekedő nincs benne, mégis megmozgatta a közösséget az először pletykaként felbukkant, majd meg is erősített információ. 9.246 olvasónál tart most a számláló.A dobogó harmadik helyén egy január első hetében megjelent toplista áll, amiben megírtuk, hogy Ezeket a játékokat töltötték le a legtöbbször tavaly a PS Store-ról . A valóban érdekes statisztikára 8.118-an voltak kíváncsiak.A negyedik és ötödik helyre érkező hírek már a nyolcezres olvasottság alá csúsztak be, az Ilyen olcsó még sosem volt a PS4, de a játékok sem! beharangozóra 7.565 olvasó, míg az Itt a Sabaton zenekar klipje, ami a World of Tanks-hoz készült című hírre 7.378 olvasó volt kíváncsi.Érdekes tény a fenti listával kapcsolatban, hogy két World of Tanks-es hír is szerepel benne, pedig a Game Channelen nem foglalkozunk kiemelten a játékkal. Ez egyébként az új évben változni fog, a részletekkel később még jelentkezünk.Azt már megszokhattuk az elmúlt közel 17 év alatt hogy a hardvertesztek jellemzően vezetik a toplistáinkat, nem volt másként ez idén sem, az első három pozícióban kizárólag hardverteszt szerepel. Külön meglepő hogy az első két helyen mobiltelefonteszt áll, ráadásul ugyanattól a gyártótól - mutatjuk is! Huawei P10 Lite teszt 77.947 olvasásig kűzdötte fel magát, ami abban a tekintetben nem meglepő, hogy egy elég olcsó és ígéretes készülékről van szó, valamint nem egyszer bebizonyosodott hogy komolyan veszitek a Game Channel értékelését vásárlás előtt.

Toronymagasan vezettek 2017-ben is a hardvertesztek

Az első helyezett mögött nem sok lemaradással ismét egy Huawei készülék tesztje toporog, aminek a különlegessége hogy az első olyan írás, amely inkább egy kedvcsináló egy nagyobb teszthez - ami egyébként a Game Channel techmagazinján, az Androgeeken jelent meg. A Huawei P10 Plus teszt - Androgeek tesztek a maga 73.310-es olvasottságát minden játékteszt megirigyelhetné.Virtuális dobogónk legalsó fokán, de még mindig nagyon előkelő pozícióban egy brutális gamer erőmű bemutató tesztje áll, az Acer Aspire VX 15 teszt 73.185 olvasásával komolyan szorongatja a második helyezettet - valószínűleg napokon belül meg is előzi.A negyedik pozícióban szintén Acer teszt áll, az Acer Predator Z1 (Z301C) teszt 72.728 olvasót érdekelt. Az ötödik helyezettet titokban tartjuk a következő bekezdésig (játékról van szó), de a hatodik pozícióban 72.182 olvasással csücsülő LG 34UC79G monitor teszt ismét egy hardveres cikk.Valószínűleg erre a szekcióra vagytok a legtöbben kíváncsiak, így nem is húzzuk az időt, következzenek a Game Channel 2017-es játéktesztjeinek a legjobbjai.A legolvasottabb cikkek szekcióban szándékosan nem mutattuk meg a számunkra abszolút meglepetést okozó F1 2017 teszt kiváló helyezését, ami a maga 72.409 olvasásával a cikk toplistán az ötödik, a játéktesztek között pedig az első pozíciót foglalja el. Nem egy EA játék, nem egy maximum élményt nyújtó PS4-es húzócím, hanem a Forma1. Nem semmi eredmény.

A játéktesztek toplistája több tekintetben meglepő volt 2017-ben

71.972 olvasással a második helyezett Endless Space 2 teszt sem kisebb meglepetés számunkra, hiszen egy olyan játékról van szó ami kihagyva a konzolokat csak PC-re és Macre jelent meg. De tudjátok a mantrát: a PC gaming halott. Na ja, ennyit erről.A harmadik helyezett Horizon: Zero Dawn teszt viszont már egyáltalán nem meglepő, hiszen a Game Channel tesztjén 9.8 pontszámos értékelést kapott játék az egyik legjobban várt game volt 2017-ben - ezt támasztja alá a 71.861 olvasás is.A negyedik helyezett Resident Evil 7: Biohazard teszt 71.752 olvasást, míg az ötödik pozíciót elfoglaló Football Manager 2017 teszt (újabb meglepetés alert!) 71.739 olvasást élt meg eddig.Bár a tavalyi számoktól nem marad el, tagadhatatlan tény, hogy egyre kevesebb blogot írtok az oldalon, ami nem egyedi eset, mindenhol ez a tendencia sajnos. Sajnos mert mi imádjuk olvasni a ti írásaitokat is, és nem csak mi, a közönség is. Ezt támasztja alá az alábbi toplista is!A dobogó legfelső fokán az egyébként igen ritkán blogoló (konkrétan ez az egy blogja van) miertkellettaregbevezetes Horror játékok 2017-ben című blogja áll, megérdemelten, hiszen jól összeszedett, érdekes játékválogatása beillik egy cikknek is. Az olvasók 33.284 olvasással jutalmazták a bejegyzést.

Horror és zene vezeti a blogbejegyzések listáját

Imperator eredetileg hozzászólásnak indult, szerencsére azonban végül bejegyzéssé duzzadó blogja, az Andromeda rinyálás foglalja el listánk második helyét 29.395 olvasással, amiben azon fakad ki - jogosan -, hogy mennyire dühítő a játék több aspektusból is.rDAVE sokunk számára teljesen ismeretlen bandákat mutat be Némi gitárzaj Kelet-Ázsiából bejegyzésében, és hogy ez mennyire érdekes téma, azt a 29.269 olvasás is bizonyítja.A negyedik pozícióban ismét egy rDAVE blog áll, a Hazai zenék bemutatójára 29.203 olvasó, a Paint billentyűzetén születetett, ötödik helyen álló Christina Aguilera - Christina Aguilera albumbemutató bejegyzése pedig 28.715 olvasó számára volt érdekes olvasmány.2015-ben vezettük ki az oldalról a dislike gombot a cikkek alatt, azóta inkább upvotenak nevezzük a kesztyűt, amire klikkelve kifejezhetitek, mennyire tetszik az adott tartalom. Ebből mutatjuk meg felsorolás-szerűen, melyikre nyomtátok a legtöbb lájkot (persze a saját lájkunkra gondolunk, nem a Facebookéra).1. Alien: Covenant filmkritika 2. Game Channel Évértékelés 2016 3. Resident Evil 7: Biohazard teszt 4. Kong: Koponya-sziget filmkritika 5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild teszt

Az Alien: Covenant simán zsebelte be a legtöbb upvote-ot

Ez volt hát 2017 Game Channeles toplistája, reméljük számotokra is olyan érdekes volt, mint számunkra. Több olyan meglepetéssel is szembesültünk, ami mutatja, mennyire változik is a világ, hiszen a mobilok tesztjének erős szereplése nyilvánvalóvá teszi, nem volt rossz döntés például a Mobilgamer magazin létrehozása.Ha már Mobilgamer: a Game Channel kizárólag mobiljátékokkal foglalkozó oldalán is jelent meg egy toplista a legolvasottabb tartalmakkal, ne hagyd ki te sem ha érdekel a téma: 2017 legolvasottabb cikkei, hírei a Mobilgameren Január első hetében érkezik évértékelőnk, az oldal minden részletre kiterjedő statisztikáival, addig is- jövőre pedig, 17 éve töretlenül folytatjuk veletek, ugyanitt!