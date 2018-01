Az Xbox One elbukta ezt a konzolgenerációt

A múlt év végén jelent meg egy interjú az IDC kutatási igazgatójával, aki kimondta azt, amivel a legtöbb gamer már tisztában van egy ideje: hiába az Xbox One X, a PlayStation 4 egyértelműen megnyerte a jelenlegi konzolgenerációs harcot.

Lewis Ward a GamingBolt magazinnak adott interjújában kifejtette, hogy hiába tartja titokban a Microsoft az Xbox One (és X) konzol eladási adatait, lehet tudni hogy nagyjából 30 millió darabnál tartanak, szemben a Sony PS4 több mint 70 milliójával. Bár a Nintendo Switch sokkal később jelent meg a fentieknél, a gyengébb hardver ellenére már most 10 millió eladás felett jár, amivelBár az Xbox One X megjelenése nyilvánvalóan lendít majd az eladásokon, de az exkluzív címek hiánya miatt komolyabb fellendülés már nem várható. Bár a Sea of Thieves és a Crackdown 3 két igen jónak ígérkező cím, ez messze nem elég a PS4 brutális és a Switch igen erős felhozatala mellett.Lewis szerint 2018 izgalmas lesz abból a szempontból hogy a PS4 Pro és az Xbox One X hogyan kűzd meg egymással, de vitathatatlan tény hogy hiába jön új Halo játék, az már halottnak a csók. A kutatási vezető szerint a Microsoftnak nincs más lehetősége mint a Windows 10 játékokkal sokkal jobban bánni, mert a PC gaming él és virul.Nem mi mondjuk a fentieket, hanem az elemzők, azonban nem kétséges hogy bizony kedves Microsoft, ez van ha jutyuberekre és látványrendezvényekre pazarolja valaki a büdzsét, a valódi értéket jelentő tartalomgyártás helyett.