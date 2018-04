Acer Predator Triton 700 teszt

Az Acer Predator család nem ismeretlen a Game Channel olvasók előtt, hiszen szinte minden, a sorozatban megjelent eszközt teszteltünk már, és alapvetően igen jó véleménnyel is voltunk róluk. Még tavaly év végén esett be a szerkesztőségbe a Triton 700, amiről akkor nem született írás, mert bár nagyon oda voltunk érte, megvártuk vele a kimaxolt, legnagyobb verziót. Ez most végre megérkezett, így nézzük is meg, mire képes ez szép vékony erőmű.

A gamer laptopok piaca nem kicsit telített, sok és egyre több gyártó próbálja meghódítani a játékosok táborát, ezért senkinek sincs könnyű dolga, nehéz eltalálni azt a középutat, ahol az ár még egálban van az értékkel. Ennek megfelelően az Acer Predator Triton 700 nehéz helyzetben van, mert brutális hardvert sűrített a gyártó egy nagyon vékony házba és ennek bizony megvan az ára.Amikor a laptop specifikációit nézzük, azt látjuk, hogy az Acer Predator Triton 700 ténylegesen a magasabb ligákban játszik. A valószínűtlenül vékony házba meglepően nagy erőt szuszakoltak a mérnökök bravúros megoldásokkal. A gyártósoron jól bántak a fémmel és műanyaggal, már fogásra is prémium érzetet okoz az Acer gamer-ultrabookja. Az sötét színű alumínium fedél kissé vonzza az ujjlenyomatot, a közepén a Predator logó fagyos színekben pompázik.Igen jól mutat, és szolídan terül el, nem tűnik hivalkodónak, mégis tiszteletet parancsol ha kitesszük egy lan partyn az asztalra. Az Acer elsősorban azt a csoportot találja meg ezzel a design-nal, akiket zavar a többi gyártónál alkalmazott "játékos vonal" (például rikító piros, zöld színek, feleslegesen kiugró vonalvezetés).

Szolid fedél brutális logóval

A fedél felnyitás könnyen, akár egyetlen ujjal is lehetséges, de hála az erős csuklópántoknak kicsivel néha több erőfeszítést igényel. Ahol egy átlagfelhasználó egy átlag laptopon a billentyűzetet keresné, meglepődve tapasztalhatja, hogy ott Gorilla Glass üveglap van. Színezett, de szép ki- (be)látás nyílik az alatta lévő GTX 1080 elemeire.Jól néz ki, különösen a színárnyalatra programozott led fényekkel. Egy egészen furcsa megoldással ide sikerült integrálni a trackpadet. Erről még írok majd kicsit részletesebben, mindenesetre nem ez volt a kedvenc részem a laptopon. A csuklótámasz ugyanolyan alumíniumból készült, mint a fedél. Csak éppen kicsi szerintem csuklót pihentetni, ugyanis. Erről is lesz szó részletesebben a teszt következő részében.A billentyűzet mindkét oldalán két felfelé szóló hangszóró rácsozata helyezkedik el, szerintem nagyon jól néz ki, egyfajta karaktert ad a gépnek. Végül a billentyűzet jobb oldalán két jelzőfény található. Az egyik az akkumulátor, a másik a power led, mindkettő kék színű, az aksi led töltéskor narancs színben pompázik. A képernyő egy 15,6 hüvelykes IPS-képernyő, amelyet műanyag keret vesz körül. A tetején egy HD webkamera található, egy fényes műanyag csík mögött. A képernyő alatti részen a Predator logó.

A csatlakozó orgia nem ezen az oldalon van

A széleken döbbenetes mennyiségű portot találunk a laptop méretéhez mérten. Az első élen nincs semmi, a hátsó részén egy hálózati csatlakozó, egy teljes méretű DisplayPort és HDMI kimenetek a szellőzőnyílások mellett.A jobb oldalon egy kissé süllyesztett bekapcsológomb, ami kék fénnyel világít bekapcsolás után. Ugyanitt van az ethernet csatlakozás, egy Thunderbolt 3-as USB-C és egy USB-A 3.0 port is megtalálható. A bal oldalon 2 darab USB-A 3.0 port, külön mikrofon és fejhallgató csatlakozó és egy Kensington zár. Itt található a CPU szellőzésére szánt nyílás is.Sajnos az SD kártyaolvasó nem része ennek a Predatornak, bár meg kell vallani, egy gamer gépnél talán már nincs is létjogosultsága, nekem egyáltalán nem hiányzott. Egy kis eltávolítható műanyagdarab alatt még egy meglepetést találtam. Ez egy süllyesztett USB 2.0 port, ami tökéletes hely egy USB dongle-nek egy külső egér részére. Így végre nem lóg ki a gépből, hanem szépen belesimul.A laptop alja meglehetősen mentes az izgalmaktól, azonban jól megtervezett. Négy nagy láb található, amelyek tartják a laptopot éppen elég távolságra ahhoz, hogy a megfelelő hűtést elérjük. Passzív szellőzőnyílásokat találunk még itt az alján, és egy tucat csavart, ami tartja a házat. Ez jó minőségű műanyagból készült, és jól illeszkedik az eszközhöz.A háttérvilágításos hibrid billentyűzet fenomenálisra sikeredett. Nemcsak hogy jól néz ki a dinamikus, színes RGB témákkal, de remekül is használható. Ez. A mechanikus voltának köszönhetően a gombok leütésekor határozottan kattannak. A visszacsatolási és működtető erő nagyon kényelmes, és hiba nélküli nagyon összhangban vannak egymással. A lenyomási út kb. 1,5 mm.

RGB. RGB mindenhol.

Az egyetlen hiba hogy a csuklótámasz gyakorlatilag nem az, így nincs hely a gépelő kéznek. Ha az asztalon van a laptop ez nem akkora probléma, de ölben már nem túl kényelmes. Minden gomb külön ledet kapott, összességében egyenletes és szép fényeket kapunk, amelyeket akár billentyűnként megváltoztathatunk. A fényerőre nem találtam megoldást szerintem csak ki vagy be tudjuk kapcsolni.A trackpad viszont nagyon nem jött be. Persze tudom én, hogy játszani egér kell, de egy laptopot sokan nem csak játékra használunk. A böngészéskor nem zavaró a trackpad elhelyezése, de a gyors, mindennapi használatra szerintem ez nem való. Nem csak az elhelyezése problémás, de nincs klasszikus egérgomb, így meg kell tanulni mellette a windows gesztusvezérlését. Mivel közel 20 éve nyüstölök különböző laptopokat és megszoktam a klasszikus elhelyezkedést, teljes egészében, ezért mellőztem is a későbbiekben.Egyértelműen az volt a gyártó célja hogy a billentyűzet olyan legyen mint egy igazi gamer keyboard, valószínűleg azért ez az elsőre furcsa elrendezés. A tapipiad kihagyása az alsó szegmensből, meglepően hasonlatossá tette a laptop billentyűzetét a megszokott hardcore gamer billentyűzetekhez, a felül elhelyezett tapipad kizárólag azért van hogy ne egér nélküli legyen a laptop, de mindenképpen kell hozzá külső egér, ez nem is vitás. Viszont nem igazán találkoztam olyannal, aki egérpadon játszott volna, így a dolog bár szokatlan, de teljesen ésszerű.Az sem elhanyagolható tény egyébként hogy a csuklótámaszok helyét kitölti a teljesértékű, numerikus billnetyűkkel is ellátott billentyűzet!A nálunk járt példányban egy Intel Core i7-7700HQ 4 magos proci, 32 GB 2400 MHz-es DDR4 memória, Nvidia GTX 1080-as VGA támogatta a technikát. Természetesen nem volt gond a játékokkal, minden zökkenőmentesen, simán futott, még a frissen megjelent játékok ismind ultrát hoznak. Egy ideig várhatóan nem is lesz ezzel probléma, évekig komoly gamer gép lesz ilyen szempontból a Triton 700.

A csuklótámasz hiánya nem annyira fájó, ha csak játszunk

Az optimalizált futtatásnak köszönhetően amikor kell az integrált GPU-ról átvált a dedikáltra a rendszer. Két onboard M.2-es bővítőhely van, mindkettő 512GB-os SSD-t foglal magában a RAID 0-ban. Ezek sebessége a nálunk járt példányban erősen közepes volt, de komoly gondot nem fedeztünk fel. Nem túlzottan lassú, egy játékgépben teljesen jó, de nagy fájlok mozgatásánál azért érezzük a nem a legcombosabb teljesítményt.HDD és optikai meghajtó nincs a gépben.A processzorok és a hűtés teljesítményét is tudjuk manuálisan szabályozni a beépített szoftverekkel, az overclock lehetősége is adott. Ha túlhúzzuk a rendszert, a ventillátorok simán felveszik a zajt egy átlagos gamer desktop stationnel, de igazándiból nincs erre szükség. Jelenleg minden simán, erőlködés nélkül fut rajta, a vezérlés pedig nagyszerűen szabályozza a teljesítményt önműködően.A wi-fi vételéről az Intel Dual Band Wireless-AC 8265 gondoskodik de természetesen található rajta egy RJ-45 LAN port is, ami elméletileg gigabites átvitelt tesz lehetővé, ezt technikai okok miatt nem tudtuk kipróbálni a teszt alatt.A kapott modell felbontása 1920x1080 pixel, azaz full hd volt, ezt egy matrica is büszkén(?) hirdette. Ez szerintem kevés manapság, ahogyan a 60 Hz-es képernyő frissítés is. Van közben jó hír is azért, mert. A betekintési szögek kiválóak és tipikusak, megfelelnek a mai IPS paneleknek. A kontrasztarány maximális fényerő mellett 750:1, ami szintén nagyon jó.

Szívesen láttunk volna egy 4K kijelzőt benne, beépített 120Hz-zel

Bár igaz, hogy a 4K egy 15 colos kijelzőn nem igazán értékelhető, de azért az árért amit a gép kóstál, élveztük volna ha megvan az opciónk a hatalmas felbontásra. Jó hír azonban, hogy külső monitoron meg sem kottyan neki a 4K-s tartalomtovábbítás. A beépített G-Sync nagyon jót tesz a játéknak, és további jó hír hogyAmennyire dicséretes a kinézet és a teljesítmény, annyira nem az a hangminőség. Bár a laptop rendelkezik Dolby Atmos tanúsítvánnyal, a Tritonon található sztereó hangszóróknak nincs valami nagy hangerejük, és hiányzik belőle mindenféle árnyalat. A mély hiányának köszönhetően a hangszórók lapos, mindenféle jellemző nélküli hangot adnak a laptopnak, amely ebben az árfekvésben kevés.A jó hír, hogy a fülhallgató kimeneten egy jó fülessel viszont remekül használható.A gyári specifikációk szerint az akkumulátor kapacitása 4670mAh. Ez körülbelül 80 perces játékidőt ad a tulajdonosnak töltés nélkül. A teljesítményt nézve ez nem olyan rossz. Ez azért függ a használattól illetve az optimalizáltságtól is. Normál használatkor (böngészés, dokumentum szerkesztés, emailek olvasása) nálam kb. 2 és fél órát bírt.

A Triton 700 vékony. NAGYON vékony.

A gyári érték egyébként 2 óra lenne, tehát sikerült kicsit többet kihozni annál amit az Acer "jósol". Játék közben a 80 perc nagyjából reális, nálam volt olyan játék ami megette a kapacitást 70 perc alatt, de volt olyan is, ahol közel 100 percig tudtam elektromos hálózat nélkül játszani.A tesztalany Microsoft Windows 10 Pro-val érkezett, a boltban kapható példányok Home verziót kapnak. Az Acer számos beépített alkalmazással szállítja a gépet, ebben a gamerek nagy kedvence a Predator Sense lesz, amiben minden színt, effektet egyenként lehet beállítani a ventillátorhoz és a billentyűzethez. Kapunk még a teljesítmény szabályozására kiélezett szoftvert és olyan alkalmazást is, amivel egyenként állítható a sávszélesség minden egyes alkalmazáshoz.Ami tetszett, az a kiváló design - remek építési minőséggel, az erős, 120Hz-es G-Sync-es GTX 1080, és az egészen kitűnő a mechanikus billentyűzet., könnyűszerrel vált ki egy desktop rendszert, ráadásul vékony, könnyű, bárhová magunkkal vihetjük. Nagyon jó a sok I/O port, a 2 db SSD bővítőhely és az ebben a szegmensben relatíve jó akkumulátor-élettartam.Ami viszont finoman szólva is hagy némi kívánnivalót maga után, az a terhelés alatti melegedés, a ventillátorok hangja, a bekapcsoláskor - a BIOSban egyébként kikapcsolható - indítóhang, a "csak" HD kijelző és végül a napi használatra számomra megszokhatatlan trackpad elhelyezés.

Aksiról nagyjából másfél óra játék garantált.

Amiről nem ejtettünk még szót, nos az az ár. Egy ilyen konfigért megkérik a megkérnivalót, ennek okán a Triton 700 jelenleg akcióban valamivel egymillió forint alatt kapható, a nálunk járt verzió (1TB SSD, 32GB RAM) 1 millió és 300 ezer jó magyar forint akciósan. Ennyiért már egy falusi vityillót is megkapni, de nyilván minket, gamereket az kevésbé hoz lázba., de ez sajnos köszönhető a brutálisan magas SSD és RAM áraknak többek között.Ha valakit nem zavar az egyébként nem sok felsorolt negatívum, és mondjuk egy ilyen összeget ki is tud fizetni, akkor bizony, mert nagyon szép és erős, határozottan jó gamer eszköz. És évekig az is lesz még.