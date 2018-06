The Crew 2 teszt

Mindenki emlékszik még a The Crew-ra, igaz? A nyílt világú versenyzés műfajában egy igen komoly képviselőnek számított, még akkor is, ha az ígéretekhez képest a végeredmény egy kicsit szárazabbnak bizonyult. Oké, körbeautózhattuk Amerikát csodálatos autók virtuális volánja mögé ülve, de hiányzott az a bizonyos plusz, vagy ha úgy tetszik személyiség a programból. Szerencsére a második rész is elkészülhetett, és teljesítette azt, amit a folytatásoktól joggal vár az ember, azaz jelentősen feljavította az elődben látottakat.

The Crew 2 koncepciójáról kicsit a Watch Dogs 2 ugorhat be, abban az értelemben, hogy, ez pedig kifejezetten jót tett a dolognak. Fő célunk az lesz, hogy tiszteljenek, érdeklődjenek irántunk, egyfajta szenzációvá váljunk. Mivel 2018-ban járunk, erre a legjobb és egyetlen módszerünk a követők, rajongók gyűjtése lesz. Ki tudja, a végén lehet, hogy még The Rockot vagy a Kardashian-testvéreket is lenyomjuk.Hogy nagyobb kedvünk legyen belevetni magunkat a kvázi instagramozásba, még valamiféle sztorit is összedobtak nekünk, ami néhol egészen érdekes. Terítékre kerülnek olyan kérdések is, mint hogy az illegális utcai versenyzőket vajon az autósport, vagy inkább a maga az illegalitásban való életforma érdekli-e inkább. Nagyon jó kis felvetés, kiváltképp egy videojátékban.

Lada Niva nem volt, úgyhogy ilyet vettem.

Minél ismertebbek vagyunk a közösségi médiában, annál több lehetőségünk lesz, többféle versenyen indulhatunk el, stb., azaz a követők száma tulajdonképpen az, ami más játékokban az XP. Legyél népszerű, gyűjtsd a lájkokat, a jutalom pedig nem marad el, ugyebár.Ahol a menőség gyakorlatilag mindennek a fokmérője, ott többnyire elkerülhetetlen, hogy lépten-nyomon a vagánykodást túltoló egyénekbe botlunk, úgyhogy a The Crew 2 -ban feltűnő karakterek gyakran ezt a vonalat képviselik. Nem kell azonban tartani ettől, a béna szinkronhangjaik ellenére sincsenek rossz hatással a hangulatra, a fontos pedig úgyis a versenyzés. Ez utóbbi az, amiben, és ez a lényeg - minden más csak a háttér.

Ezzel járok horgászni. Menő, de fogni még nem fogtam semmit.

A legpozitívabb változás, vagy inkább újítás, hogy. Nincs tehát olyan hely a közlekedésben, ahol ne kelthetnénk a zavart, ez pedig nem csak a változatosságára van jó hatással, hanem többféle irányítást és játékmeneti tényezőt is jelent. Mondanom sem kell, hogy jó ideig nemigen fogjuk megunni a dolgot.Tartalmi téren tehát semmi gond nincsen, de ez még nem lenne elég, ha maga a játékélmény nem hozná az elvárt szintet, de erről szerencsére szó sincs.Aki ultrarealisztikus szimulációt keres, az nem jó helyen jár, a The Crew 2 más ligában utazik, azt viszont nagyon jól csinálja. Nem arról van szó, hogy a valósághoz végképp semmi köze ne lenne a fizikának, a különféle kocsik más- és másképp viselkednek, de ha kitapasztaljuk őket, akkora játékokban.

Azt mondták, hogy ha ló van a kormányon, akkor bukni fognak rá a nők.

A fejlesztők láthatóan törekedtek arra, hogy minél hitelesebben adják vissza a street racing-hangulatot, így a futamok teljesen nyílt téren játszódnak, a mindenféle oda nem illő korlátoknak nyoma sincs. Ha elhagyjuk a kijelölt útvonalat, akkor nem nagyon történik semmi, egyszerűen csak megyünk tovább, amíg egy gombnyomással vissza nem dobatjuk magunkat a pályára. Természetesen az ilyen kisodródásokkal így is drámaian lecsökkennek a nyerési esélyeink, de mégis sokkal elegánsabb megoldás, mint például egy ötméteres villogó nyíl a semmmiben, az út közepén.Nyilván ha például túraautó-versenyen nyomulunk, akkor a nyílt pályás részről le kell mondanunk, de ezeket a részeket leszámítva tényleg a "korlátlanság" az, ami a játék savát-borsát adja. Emiatt teljesen másképp gondolkodunk és vezetünk, jobban tartunk a hibáktól, ezáltal izgalmasabbak a versenyek, ésatöbbi, nem ragozom túl, ami jó, az jó!

Jó napot, erre szeretnék egy vonóhorgot, ha nem gond.

Ami a repülős és a hajós szegmenseket illeti, az élvezetesség és a szórakoztatás ott is a helyén van, de valahogy mégsem olyan ütős formában, mint amikor kocsiba pattanunk. Félreértés ne essék, nincsen velük gond, csak érezhetően. Azért persze nagyon is jó, hogy bekerültek, hosszú távon mindenféleképpen, hisz tényleg másfajta élményt kínálnak. Nélkülük kicsit hamarabb unnánk rá az autóversenyekre is, bármilyen jól is sikerültek.A szokásos lehetőségek, például a járgányok felspécizése persze adottak, ezek ma már szinte kötelezőek. Emellett olyan kihívásokat is elfogadhatunk, mint a nagyobb sebességgel magunkat beméretés, vagy egyszerűen csak szép fotók készítése adott helyen (hisz ugye a közösségi média korában járunk), de a szimpla céltalan kocsikázás is élvezetes lehet, ha történetesen épp egy nekünk kedves modell jut a hátsónk alá.

Itt vannak a permeteznivaló szántóföldek?

Láthatjátok, hogy szinte felsorolni is nehéz azt a sok mindent, amivel elüthetjük az időt Motor Nation-ben (a játék fantázianeve a versenyzésközpontú USA-ra). Hozzátenném még, hogya stílus szerelmeseinek. Simán el tudom képzelni, hogy valaki akár évekig, vagy épp a The Crew 3 megjelenéséig a gépén tartja ezt a stuffot, ami azért szerintem elég ritka a mai világban.Fontos a külcsín is, és itt bizony nehéz lenne több pontot levonni az értékelésben. A gépek remekül kidolgozottak, még álló helyzetben is jó rájuk nézni, ráadásul az időjárás is dinamikusan változó. Komolyan mondom, hogy egészen sokáig kellett válogatnom, mire eldöntöttem, hogy melyik képek kerüljenek a tesztbe, remélem szerintetek is jók lettek. Megsúgom, hogy az én kedvencem az, amelyiken az X6-os bömbi szerepel, pedig nekem nem is ilyen van, de tényleg.

X6, Balcsi, naplemente.

Már-már úgy tűnhet, hogy minimum 9 pont lesz a teszt végén, de azért nyilván nem ez a helyzet, mint mindenhol, itt is van negatívum.Persze persze, a játék szellemisége és egyáltalán a stílus nem követeli meg, hogy rommá zúzhatók legyene az autók, de azért egy két lerepülő tükör, berepedő szélvédő, leszakadó lökhárító igazán elfért volna. Ehelyett ha bárminek nekihajtunk, akkor kiderül, hogy minden kocsiból a gumiból készült kivitelt kaptuk, és simán odébb pattanunk. Legközelebb azért kéretik ezzel valamit kezdeni, egy kis illúzió sosem árt, még ha tényleg nem is állna itt jól ennek a túlzásba vitele.

Lehet, hogy veterán, de még jól megy.

Mint láthatjátok,. Aki olyan programot keres, ami elsősorban könnyed szórakozást nyújt, a beletett munka és tartalom viszont egészen komoly, az nem fog benne csalódni. Ha azt az egy-két bakit helyrerakják, tesznek bele töréseket, és javítanak valamit a kimondottan esetlen menürendszeren, akkor a következő rész olyan lesz, amit bárki kitehet az ablakba. Sőt, igazából már ez is olyan.