Ezek voltak szerintünk 2018 legjobb videojátékai

Ismét eltelt egy év, ami sokak számára, így számunkra is egyet jelent egyfajta számadással, amit gamerként a leginkább a mögöttünk hagyott esztendő legjobb videojátékainak összegzésével tudunk megtenni. Emiatt úgy döntöttünk, hogy átnyálazzuk a Game Channel hasábjain idén megjelent összes játéktesztet annak érdekében, hogy sorrendbe állítva összegyűjtsük nektek: a nálunk dolgozó kritikusok szerint melyek voltak az év legjobban sikerült videojátékai.

Bár listánk tartalmaz néhány meglepőbb nevet, azonban ragaszkodtunk hozzá, hogy ne a nemzetközi listákat hozzuk le nektek újra, hanem tényleg a Game Channel által az évben legjobbnak tartott neveket gyűjtsük össze. Az alábbi felsorolásnál fontosnak tartottuk, hogy kizárólag teljes értékű címeket állítsunk fel a listára, ne DLC-ket vagy egyszerű portokat, hovatovább tényleg csak a legjobb értékelésekkel rendelkezőket gyűjtsük ki, így jött össze az alábbi listánk a mögöttünk hagyott esztendőről.A lista a 10. helyezettel kezdődik és a végén található a nyertes, tehát pontszámaink alapján az első helyezett.Az év egyik első nagy sikercímeként rögtön a Dragon Ball FighterZ jött, látott és győzedelmeskedett. Nagyon szerettük, hiszen ennél autentikusabb élményt az anime alapján még talán soha nem kaptunk, és bár a megjelenéskor még kevés volt a karakter, ezt időközben azért alaposan ellensúlyozták a készítők. Akik egyébként elképesztően látványos grafikát dobtak össze a játékhoz - mintha az anime elevenedett volna meg előttünk -, egyszerű irányítás és tökéletes Dragon Ball atmoszféra mellett!Ha beszereznéd: Dragon Ball FighterZ vásárlása Jól indult az idei esztendő a japán szerepjátékok kedvelőinek, hiszen már márciusban berobogott közénk a Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, mely elképesztő tartalma mellett csodálatos világával és hihetetlenül látványos megjelenésével vágott tarkón minket. Nem véletlen, hogy megadtuk rá a 88 százalékot, hiszen azóta is nagyon kellemes emlékeket ápolunk róla.Ha beszereznéd: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom vásárlása Bár sokan háborogtak, amikor augusztusban megjelent a Sonic Mania Plus, hiszen jobban örültek volna egy teljesen új Sonic-játéknak, azonban utólag visszatekintve talán sokkal jobban jártunk ezzel. Ennek az oka nem más, minthogy olyan tálalásban kaptuk vissza a kis kék sündisznó legendás kalandjait, ahogyan a hőskorban, méghozzá újabb pályákkal és élményekkel, vagyis egy kicsit olyan hatást keltett, mintha pár korábban elfelejtett, vagy soha ki nem adott pályát kaptunk volna meg Sonic egykori rohangálásához.Ha beszereznéd: Sonic Mania Plus vásárlása Noha rengeteg helyen nem értékelték olyan jól az aktuális F1-es játékot, mint mi, azonban a sok-sok apró, de annál fontosabb finomhangolás miatt simán megérdemelte tőlünk a 88 százalékot, hiszen olyan hangulatban tudta tálalni a száguldó cirkusz élményét, ahogyan korábban még semmi és senki. Bár az igazán forradalmi újdonságok hiányoztak, és a grafika is lehetett volna kicsikét modernebb, de a páratlan atmoszféra, a javított karrier és az élvezetes multi a mai napig kellemes érzésekkel tölt el minket.Ha beszereznéd: F1 2018 vásárlása Kaptunk ugyan korábban is Pókember-játékokat, de amit az Insomniac Games művelt Peter Parker titkos alteregójával, az valami elképesztően fantasztikus volt. Nem meglepő, hogy csak hajszál híján nem kapott tőlünk 90 százalékot, hiszen a sablonos főellenfeleket és az unalmasabb mini-játékokat leszámítva majdnem minden elemében zseniális lett. Elképesztő megjelenés, hibátlan irányítás és harcrendszer, valamint hihetetlen mennyiségű tartalom kapott benne helyet. Remélhetőleg nem kell sokat várnunk a folytatásra...Ha beszereznéd: Spider-Man vásárlása Alig kezdődött el a január, de a Game Channel hasábjain máris kiérdemelte egy videojáték a 90 százalékos értékelést, méghozzá nem véletlenül, hiszen a Capcom-féle Monster Hunter World a maga nemében egy igazi nagyágyú lett. A csinos megjelenés és az egyedi világ egy dolog, ezt ugyanis hihetetlen tartalom és elképesztően látványos vadászatok dobták fel szuper többjátékos élményekkel, amivel szemben csak apróbb hibákat tudtunk feltenni a mérleg másik nyelvére.Ha beszereznéd: Monster Hunter World vásárlása Meglepően gyorsan követte a második 90 százalékra értékelt videojáték az elsőt, mely nem is volt annyira újdonság, lévén a PS2-es korszakból ismert Shadow of the Colossus alaposan felújított, szó szerint gyönyörű grafikával ellátott változatának szavaztuk meg ezt az előkelő pontszámot. Nem véletlenül, hiszen bár az irányítás kicsit körülményes volt benne, de a zseniális játékmenet és grafika mellett gyakorlatilag egy letehetetlen műről volt szó.Ha beszereznéd: Shadow of the Colossus (2018) vásárlása Hogy mi olyan jó a baseballban? Én személy szerint nem tudom, de Adriano szerint simán van olyan jó videojátékos formában, hogy megérdemelje a 90 százalékos értékelést, így nem sokkal a Shadow of the Colossus után az MLB The Show 18 is a legjobbak közé került. Ennek az oka a majdnem tökéletes karrier mód, a halálosan egyszerű irányítás, valamint az ennek ellenére is zseniális grafika, illetve atmoszféra.Áprilisban aztán Kratos is megérkezett, hogy ezúttal fiával együtt induljon nagy kalandra a messzi északra. A hack and slash játékok koronázatlan királya azóta több rangos elismerést kapott, így nem véletlen, hogy mi is fényesre nyaltuk utána a kontrollert, lévén a filmszerű megjelenéshez elképesztően szuper sztori, páratlan történetvezetés, az északi mitológiák zseniális feldolgozása, elragadó nosztalgia és nagyszerű harcok társultak. Nemcsak az év, hanem a generáció egyik legjobbja is megszületett vele!Ha beszereznéd: God of War vásárlása A pontszám alapján a God of Warral egyenértékű alkotásként tekinthettünk a Red Dead Redemption 2-re, amitől pontosan azt vártuk, hogy a Rockstar lehengereljen minket. Ezt sikerrel meg is tették, hiszen ennél zseniálisabb western alapú akciójátékot korábban még soha nem kaptunk, ami igaz mind a kidolgozott világra, mind a tonnányi tartalomra, a nagyszerű sztorira és a hihetetlen körítésre. A Red Dead Online mellett ráadásul ezt az értékelést alighanem simán 95 százalék fölé kerekíthetnénk...Ha beszereznéd: Red Dead Redemption 2 vásárlása