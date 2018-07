Generációs ugrás...

Üdvözlet földlakók! Lehetne ez is az ok arra hogy tíz év elteltével próbálok életet lehelni egykori blogomba! Mármint hogy elraboltak a kis zöld emberkék ;)













Nem igazán ez történt,de sok sűrű családi,és munkaügy miatt,nem tudtam annyi időt szakítani a dolgaimra mint szerettem volna. Nagyot léphettem előre szakmailag,de ez sajnos azzal jár hogy hajnaltól késő estig nyomom az ipart. Egy ideig megy még ez így,de nem örökké.Viszont az utolsó bejelentkezésem óta lepörgött egy generáció,és egy következő is a vége felé halad,érdemes hát átnyálazni mi is történt az elmúlt években.Először is megrögzött konzolos életem nem változott,így a folytatás nem lehetett más mint a Ps4 vs Xbox One vonal.Kimondatlanul is a Ps4 felé húzott a szívem,hiszen amit a Microsoft leművelt bejelentő show néven,az nálam teljesen földbe állította a még meg sem jelent konzolt!Elsőre tehát a fekete monolitot pattintottam televizorom alá,és nem bántam meg. Hihetetlen de egy Assasin Creed-del játszottam először,és össze meg vissza voltam az összhatástól. A Black Flag látványvilága és játszhatósága oly csodát pakolt elém,hogy összefacsarodott a sokat látott öreg szívem.Jöttek sorban az évek alatt szebbnél szebb játékok.Eszméletlen dolgokat látunk nap mint nap,de soha nem feledem mit is éreztem azon az első találkozón,a lenyugvó nap fényénél.Közben történtek dolgok,és megjelent nálam egy XOne is.Mi más is lehetett volna hozzá mint a Gears következő kivetülése,és egy Halo Master Chief Collection. Nem is kérdéses hogy meggyőztek,kell ez a gép nekem a többi harcos mellé! Hiszen ki vagyok én hogy ellent mondjak! :)Azóta pedig jól megvagyunk egymással. Nincs harc,csak játék! Sajnos pont a fenn említett munkabeosztás miatt kevesebb az idő rájuk,de soha nem adom fel!Magáról az életemről csak egy pár szóban. Elértem amit elérhet egy magamfajta ember. Egy több mint száz főt foglalkoztató élelmiszer ipari üzemet vezetek,de ha tehetném,és nem kellene a mocskos anyagiak miatt ezt csinálnom,szivesen dobnám az egészet! Nyugodt csendes munka mellett végre megpihennék,és azt csinálnám ami boldoggá tesz! Most csak a családom az ami melegséggel tölt el. Miattuk küzdök még amíg lehet.Hihetetlen de a "picuri" lányom is már 11 éves lett,én pedig lassan a 48-hoz érkezem! Mindezek ellenére lélekben mindig is egy rossz gyerek leszek... :)Bocsánat ha csapongó voltam,de ennyi év kihagyás után csoda ha tudok valamire emlékezni! :D