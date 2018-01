Megvan a négy játék, amiben összecsapnak a magyar esport rendezvény csapatai

A mai napon mutatkozott be sajtótájékoztató keretén belül a tavasszal Budapesten megrendezésre kerülő V4 Future Sports Festival elnevezésű rendezvény, ahol itthon eddig példátlan összegű összdíjazást lengettek be a szervezők.

A négy országot (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) összefogó e-sport eseményre ma indul meg a nevezés, a versenyeken pedig nem csak a PC, hanem a konzol és mobiljáték is képviselteti magát.A League of Legends és a Counter-strike: Global Offensive a PC-s, a Fifa 18 a PS4-es és Xbox One-os, a Clash Royale pedig értelemszerűen a mobilos jelentekzőket várja. A selejtezők után a League of Legendsben négy, a CS:GO-ban pedig nyolc csapat csap majd össze a rendezvényen. Utóbbinál négy meghívásos csapat is részt vesz, tehát ebben az esetben is négy csapat jut be a döntőbe, akikkel szemben viszont ott lesznek nemzetközi, a selejtezőket kihagyó, meghívott topcsapatok is. Bár ez nemzetközi szinten nyilván emeli a nézők számát, viszont nem könnyíti meg a selejtezőket végigkűzdő versenyzők helyzetét.A mobilos Clash Royale mind a négy ország 2-2 legjobb játékosa méri majd össze tudását, Fifa18-ban pedig 16 játékos csap majd össze. Ez utóbbi egyébként a Fifa eWorld Cup 1-1 világbajnoki rájátszást érő helyéért is ringbe száll, az online selejtezőket pedig az Electronic Sports League (ESL) bonyolítja le.A rendezvény szervezésében nem csak az Egymillióan a magyar e-sportért Egyesület vesz részt, hanem a PlayIT is, a tőkét pedig az adófizetők pénzéből a magyar állam (tehát éppen te is), egész pontosan a Digitális Jólét Program biztosítja.(ezt lapátolta bele a magyar állam), az összdíjazás ebből 1 millió Euro - nagyjából 310 millió forint.A március 23-25 között megrendezésre kerülő esemény látogatása díjmentes lesz, viszont a belépés regisztrációhoz kötött, amit a www.v4futuresports.eu oldalon lehet megejteni - elméletileg ma este 8 órától.