Üstökös közeleg.

Majdnem minden blogom elején elmondom, hogy nagy anime kedvelő vagyok és azon belül (ezt nem mindig mondom el) a GUNDAM franchise kiemelt szerepet tölt be rajongói életemben.













Szóval június 5-én olyan történt amire mondjuk úgy, valahol mélyen minden gundam fan számított, mert voltak előjelei, de mégis, bombaként robbant a hír.Igen jól olvastátok a stúdió ami többek között az új hullámos Jurassic Park-okat a 300-at, a Nolan -féle Batman-eket és a Godzilla , Pacific Rim, Kong filmeket jegyzi, összeállt a Japán Sunrise csapatával (a Gundam franchise animés vonalának abszolút isteneivel), hogy elhozzák a nagyközönségnek-et.Az érzelmek vegyesek.A Sunrise által alkotott animék mellőzik a nagyon japán dolgokat ( jó igen a Gundam nagyon japán, de mégse annyira), nincsenek elborult japánságok a történetekben és a szorik nagyon nyugatiasak, gyakorlatilag a Háború és annak árnyékában élő kisemberek kínlódásait, győzelmeit és gyakran brutális halálait, lelki összeroppanásait mutatják be. Az legtöbb Sunrise anime (Gundam Origins, Gundam Iron Blooded Orphans etc.) inkább nagyrobotos akciófilmbe oltott, remekül megírt háborús drámák, mintsem "japán állatságok".Bizakodásra ad okot az első plakátszerűség is, mely egy bolygóról felszálló objektum nyomvonala( ami olyan mint egy fordított üstökös, helló Red Comet..:D) és a bolygó horizontja által kirajzolt G betű. Lesz akinek az Alien plakátja ugrik majd be róla.. :DEbből és a sajtótájékoztató alatt az asztalon figyelő Gundam RX-78 (ez volt a RPO-ban is) figura alapján sokan, köztük én is arra tippeltek, hogy a Univesal Centaury (UC) azaz az Univerzális Évszázad idővonalán helyezkedik majd el a történet, ami a legstabilabb és legnyugatiasabb, és egyben az egyik legzseniálisabb Gundam idősík.Tehát elvileg a történettel nem lesz baj, bár igaz, problémás lehet a megszokott 2 órás időkeret, így bízzunk benne hogy a film hosszú lesz, de tartalmas, mert a sztori simán lehet olyan, ami 3 órás filmben zajlik le, de észre se fogjuk venni( lásd mondjuk Blade Runner 2049).Bizakodásra ad okot, hogy a Sunrise csapata felügyel. A Ready Player One-ban is a Gundam snittek betegesen precízek és magas színvonalúak voltak, ha ezt képesek a Legendary-n végigverni az egész estés film hosszában is, akkor nem lesz baj ezzel a résszel sem. A Japán precizitás a Hollywood-i CG mágiával arcporlasztó dolgokra lehet képes.Ezek alapján pozitív, csaknem félelmek nélküli lehet a várakozás, de majd első előzetesek úgyis megmutatják mire számíthatunk. Amikre szerintem 2019-ig minimum várni kell, és a bemutató a Tokió-i Olimpiára lesz időzítve 2020-ra, én így csinálnám.Szóval a végszó.Japán legerősebb pop-kulturális hadserege megindul, hogy betiporja a nyugatot. Mert ha letesznek egy, a szériához méltó élőszereplős filmet, akkor bizony a Gundam mozi erős lesz.Nagyon erős, és mérföldkő.