Ezek voltak számunkra 2024 legnagyobb videojátékos csalódásai

Tudjátok mit szeretek mindenek felett? Kellemesen csalódni. Amikor valami rosszra számítok, de aztán varázslatos módon jó végeredményt kapok. Például mindig mikor belépek a szerkesztőségi irodába, akkor számítok a felém repülő gimnasztikai labdára (az orvos felírta Márkónak, de ő félreértelmezte a használati utasítást és dobálózik vele), és kellemesen meglepődök, mikor elmarad a becsapódás. Ilyenkor tudom, hogy a főnök úr táplálkozik. Azonban ma a kellemetlen csalódásokról lesz szó, legalábbis a videojátékos szcénát illetően. Lássuk, hát azokat a címeket, melyek idén a tesztelés végezetével keserű szájízt hagytak maguk után.

Ha az ezt megelőző két toplistához nem lett volna még szerencsétek, akkor egyrészt, mire vártok, másrészt pedig biztos, ami biztos, íme a bejáratott figyelmeztetés. Ez a lista a szerkesztőség véleményét képezi, kizárólag olyan alkotásokkal kapcsolatosan, melyek befutottak a szerkesztőségbe. Például a Star Wars Outlaws-zal nem fogtok találkozni, de azért ne rettegjetek, így is lesz egy rakás cím, melyek "megörvendeztettek" minket idén. Ezek a játékok nem lettek feltétlenül rosszak, csupán jóval többet vártunk el tőlük.Talán nem állítok hamisságot, mikor azt mondom, hogy a Stalker legújabb részétől mindenre is a rajongótábor, csak arra nem, ami aztán bekövetkezett. Ennyi év fejlesztés után az a legkevesebb, ha olyan jó a produktum, mint a három előd, ha nem jobb. Azonban a megjelenés előtti állapot eléggé csapnivalóra sikeredett. Azért került eme móka a +1-es helyre, mert már a megjelenés napján (plusz, mínusz 1 nap) jött a legelső nagyobb frissítés, és azóta is megállás nélkül nyomatják a javításokat a készítők. Ez a játék, mint a Witcher 3, vagy a Cyberpunk 2077, naggyá fogja kinőni magát, azonban mi a megjelenés pillanatát voltunk kénytelenek értékelni, és akkor bizony nagy volt a pofára esés.Igencsak meglepő volt, gondolták jónéhányan, hogy 7 pontot adományoztam az Ubisoft állítólagos AAAA-s játékának, amikor állítólag fele ennyit sem érdemelt volna, de sajnos vagy éppen szerencsére, uborkáék kalózos MMO-ja nem sikerült botrányosan rosszra objektíven nézve. Azonban abból hihetetlen fenékből kiindulva, amit a PR-osok kerítettek neki, azt gondolta volna a hétköznapi játékos, hogy ezzel a játékkal meg lesz váltva a gémer-világ. Hát hogyne, Ubisoft és a világmegváltás... az év vicce. Ám az igazi bűne ennek a játéknak az volt, hogy köze sem volt a játékosok elvárásához. Az Assassin's Creed IV: Black Flag eszmei folytatását várta mindenki, és tíz év után még mindig a most említett játék van a kalózos alkotások listájának legtetején. Pedig ezt is az Ubisoft csinálta; nem bűn a saját korábbi ötleteinket, ami egyszer bevált, ismét felhasználni, és azokat grandiózusabbá varázsolni.A Dragon's Dogma második része objektíven nézve egy kellemes alkotásra sikeredett, és ezért is kapta azt a pontszámot, melyek sok másik játék is megirigyelne. Azonban ennek az alkotásnak is jóval többnek kellett volna lennie. Az első rész nagyon magasra tette a lécet, ám az idei iteráció ezt nem tudta megugrani. Leginkább a technikai problémák, illetve a játékmenetet illető nagyon fura döntések tették ezt az alkotást egy irgalmatlan csalódást keltő élménnyé. Engem kifejezetten dühített, hogy nem lehetett új játékot kezdeni, így a baklövéseink maradandó kárt okoztak a játéknak; ez nem egy való-élet-szimulátor, skacok, de úgy fest, mégis. Akkor már értem, miért ilyen drága. Még a mellméret szabályozásának a lehetősége, és egy bemutatóvideó Ian Shane mesteri narrációjával ellátva sem tudta megmenteni a Dragon's Dogma 2-t. Nekünk pedig vérzik a szívünk, ami a játék sztorijából kiindulva igencsak találó.A Starfield egy megosztó alkotásra sikeredett, de nekem szimpatikus volt. Nagyon tetszett a sokrétű fejlődési lehetőség, az összefüggő csillagrendszer-rengeteg és a több egymáson átívelő történetszál. A technikai hibák egy ekkora játéknál megérthetőek voltak, és sokkal inkább elvarázsolt az egész, minthogy lehúzott volna a negatív részleteivel. Azonban a DLC-nél nem ez volt a helyzet, sajnálatos módon. A bug-ok és az optimalizálatlanság továbbra is jelen voltak, új területből kevés volt, az új frakció meglepően érdektelen, és a történet is inkább volt klisés, semmint igazán izgalmas. És mivel bolygófelszínen zajlott a narratívának a legnagyobb része, az, aki az űrhajós képzettségekbe fektetett bele, az nagyon megszívta.Azt hiszem mindenki hallott a legújabb Dragon Age körül forgó woke botrányról... meglepő módon nem emiatt nevezhetnénk csalódásnak eme játékot (a véleményem megvan, de az olyan, mint a szellentés: a kutyát sem érdekli, úgyhogy jobb benntartani). Én a Dragon Age első részének a reneszánszát vártam, a maga brutális, őszinte nyitottságával. Az Inquisition egy jó irány volt, de nem sikerült teljes mértékben visszaadnia az Origins újra és újra elragadó mivoltát. Az idei iterációt is jó próbálkozásnak lehet felfogni, azonban érződik a hullámzó történetmesélésen, hogy nagyon megsínylette a fejlesztőcsapat a veteránok hiányát. No meg a harc leegyszerűsödésén, főleg, ha szeretjük mikromenedzselni a csapatunkat. Ez pedig egy csapatorientált szerepjátéknál igencsak fontos részlet volna.A klasszikus AoM a fiatalkorom egyik meghatározó stratégiai játéka volt és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. A legújabb változata ennek a mókának hozza azt, amit a 2002-es is, működik rendesen a multiplayer, versenyek is vannak már, jajdejó, örül a világ. A probléma ott van, hogy ez nem érződik különbnek a 2014-ben kiadott Extended Edition-től. Azt állítják a készítők, hogy a Retold alatt a Bang Engine (mely az AoE: III Definitive Edition is ezt kapta meg) duruzsol, így az animációkat és a karaktergrafikákat újra kellett csinálniuk, de én ebből csupán annyit vettem észre, hogy némileg szebben néz ki a játék és az épületek pedig úgy esnek szét, mintha valami elfuserlát fizikai szimulációt eresztettek volna az azokat felépítő kövekre. Arról nem is beszélve, hogy a zseniális isten-portrékat AI generálta jellegtelen képekkel cserélték le. Biztos nem volt pénzük normális művészeket felbérelni Mikróéknak.Repülni jó; idén szálltam fel legelőször repülőre és nagyon szórakoztató volt, ameddig el nem kezdett visítani egy-két gyerek és meg nem fájdult a fülem a nyomástól. Ettől függetlenül, ha lenézünk, akkor páratlan látvány tárul a szemünk elé, ahogy elterül előttünk a táj. Azonban, aki az ideig Microsoft Flight Simulator-ral akart játszani az több időt töltött a földön, mint a fellegekben, emiatt pedig kihívás volt az egyébként igencsak addiktív játékmenetnek a kiélvezése. Biztos jó ötlet volt élő, dinamikusan változó adatokkal dolgozni, de talán egy kicsit túl ambiciózus volt ez, és ezt a szerverek is így gondolták. Nem egészen értem, hogy a stressz-teszt fázis kimaradt volna talán, annak ellenére, hogy számíthattak a szerverek túlterhelődésére? De annak vagy... három hete; azóta biztos megjavultak már a dolgok nem? A Steam értékeléseket olvasgatva úgy tűnik, hogy még nem. Micsoda meglepetés.Peppalínó barátunk nagy teniszes hírében álló személy, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint mikor elmentünk "viccből" ütögetni, akkor egy életre elment a kedvem az egésztől, pedig gyerekkoromban évekig jártam tenisztáborba... bár az eredményt elnézve nem teniszezni. Aztán játszott a TopSpin 2K25-tel és neki ment el a kedve a játéktól, bár szerencsére csupán néhány napig, különben Márkónak elgurult volna a gyógyszere (tesztelni bizony mindig kell). Ez az a videojáték, amire egy elfogult rajongó is azt mondja: kevésnek érződött. Azonban iPet-nek van egy álma, ahol csak ő vélekedik így erről az alkotásról, mindenki másnak tetszik, ezért sokan megveszik és nem fogják elengedni a franchise-t.Én átéreztem Dénes kolléga fájdalmát; én is imádom a spagetti westernfilmeket. Sergio Leone és Enzo Barboni munkássága világhíres, és jó okkal. Úgyhogy a Red Dead Redemption telitalálat lett volna mindkettőnknél, és nálam talán az is volt, de az biztos, hogy nem igazán értettük, miért nem lehetett egy olyan külcsínt adni neki, mint a második résznek, minimum. De még ennyit sem kaptunk, csupán egy PC-s portot, némi grafikai beállítási lehetőségekkel. Ami csudijó, de minek? Azt a látványvilágot igazából minden normális számítógépnek bírnia kellene 2024-ben. Csalódottak voltunk, jóbarátommal, úgyhogy ezt ellensúlyozandó inkább ettünk egy kis babot Bud Spencer módra... aztán a többiek lefújtak minket szagtalanítóval. Pfff, eretnekek.Bottyán barát alapjáraton nem szokott bántóan sok időt játékra fordítani, de mikor rápörög egy címre, és az rosszul sül el, akkor hetekig kell hallgatnunk, hogy mekkora egy szarházi a kiadó, a fejlesztő, satöbbi. Hozzánk nem jutott végül el a méltán legendás Battlefront játékok idei, felújított változata, de igazából szerencsésnek is nevezhetnénk magunkat, Botyi elmondásait hallgatva és az online értékeléseket elnézve. Persze, mikor Márkó megkérdezte, hogy nem akar-e írni róla, akkor, nem meglepő módon, egy határozott NEM volt a válasz, ami érthető, hisz a bánat sem akar olyasvalakiknek reklámot csinálni, akik úgy elrontottak egy felújítást, hogy több a hiba benne, mint a klasszikusban valaha volt. Pedig a készítő- és kiadócsapat, az Aspyr, saját elmondása szerint a szórakoztatóipar egy vezető entitása, de valószínű úgy gondolták, hogy ha az Ubisoft AAAA-s állításokat engedhet meg magának, akkor biztos ők is elejthetnek egy kis önfényezést. De hát, mint tudjuk, hiába fújjuk le arannyal a székletet, az akkor is ka-ka marad.: Olyan nincs.: NeveddmegA főnök úr szereti a Harry Potter-t, bár nem annyira, mint mondjuk a bejglit. Ettől függetlenül van egy varázspálca-replikája, ráhamisítva Daniel Radcliffe aláírásával, és onnan tudom, hogy kamu, hogy azzal csapkod minket, mikor késésben van egy cikk, vagy hír. Reménykedtünk benne, hogy a Harry Potter: Quidditch Champions megjelenésére kicsit alábbhagy a pálcás büntivel, ahogyan ő fogalmazta meg, de túl gyorsan végigtolta azt, és jött vissza tovább büntetni minket. És ez szomorú. Miért nem lehetett egy kicsit több tartalommal feltölteni? Miért lehetett az egészet egy délután alatt lenyomni? És miért nem volt ez a Hogwarts: Legacy része, ha már ennyire saláta az egész? Na mindegy, megyek csinálni még több bejglit...Maniac mindig is egy érdekes kreatúra volt a GC berkeiben. Már az a tény, hogy évtizedek óta együtt dolgozik Márkóval, mindent elmond a tibeti szerzeteseket is megszégyenítő türelméről. Meg más tulajdonságairól is. Első nekifutásra a Half-Life 3 teljes hiányát vágta a fejemhez (mintha én tehetnék róla), mint számára az idei év legnagyobb csalódását, úgyhogy írtam Gabe Newell-nek egy levelet, érdeklődve a részletekkel kapcsolatosan, de annak már jó fél éve, szóval elképzelhető, hogy ignorálta a levelemet. A második opciója Maniac-nek a Call of Duty: Black Ops 6 volt, melynek azt rótta fel, hogy nem a náci Németországban játszódik. Ezzel mondjuk egyet kellett értenem, hisz a fess uniformisok és a csillogó vaskereszteken kívül a friccek tele voltak minden világháborús játékos kedvenc fegyvereivel, Mauser Karabiner 98 Kurz-okkal és Sturmgewehr 44-ekkel. Továbbá én előszeretettel szoktam a Tigris és Párduc tankokra nyáladzani, és ha a Wolfenstein játékoknak hihetünk, akkor bögyös, latexruhába bújtatott női ügynökökkel is lehetett odaát találkozni. Az mondjuk senkit se érdekeljen, hogy a játék egyébként 1991-ben játszódik. Talán említettem, hogy Maniac egy érdekes létező.Úgy érzem, ebben az évben eleget csalódtunk, de persze ez nem jelenti azt, hogy csupán ennyi játék érintett minket negatívan. A legrosszabb toplista is tartalmaz olyan címeket, melyektől jóval többet vártunk, azonban annak az írásnak a szereplői annyira rosszra sikeredtek, hogy inkább a szégyenfalra kerültek fel (Suicide Squad, Test Drive), illetve a kollégák is említettek még játékokat, melyekre ugyancsak alaposan megsértődtek (Rise of the Ronin, Until Dawn (2024), The Crew: Motorfest (úristen DNS egy évvel le vagy maradva)), úgyhogy ezt a cikket is írhattam volna januárig. Azonban, én még nem búcsúzom erre az évre (sajnálom), lévén, hogy hátra vannak a jövő évre szóló jóslataink is, és azóta vettem egy "működő" tarot-paklit... legalábbis a jósnő azt mondta, hogy tökéletesen lehet velük jövendőt mondani. Hát 30-án meglátjuk, mi sül ki az egészből.Emlékszünk még, hogy mit írtam valahol a második bekezdés környékén? Erre tessék fáradni.