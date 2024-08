Age of Mythology: Retold teszt

Mikor 2019-ben megjelent az Age of Empires II: Definitive Edition, a játékosvilág egyöntetű véleménye az volt, hogy ez az, így kell egy klasszikus, szó szerint a hős korban készült játékot az új generáció számára felfrissíteni.

Természetesen, ahol az Xbox Game Studios, azaz a Microsoft egyik messzire nyúló keze, pénzt érez, ott nem lesz tétlen ácsorgás, és a stúdió meglovagolta a játékújrakiadási hullámot, mely immáron évek óta úgy-ahogy jelen van a gémer társadalomban. Így nem meglepő, hogy egy évre a második rész után megjelent az Age of Empires III-nak is a szebb és jobb verziója.Mivel ezt is imádta a közönség, Xbox-ék tettek egy nagy lépést vissza az években és a korokban is, és megnézték, hogy az Age of Mythology-val mit lehet kezdeni. Főleg azok után, hogy már 2014-ben megjelent ennek a játéknak az Extended Edition-je, amit ugyancsak nem örömmel fogadott a rajongótábor. Lássuk,

Jönnek a trollok... AZ INTERNET TROLLOK. Úgy néznek ki, mint Márkó hajnali négykor...

Csak fájdalmat, meg egy kis nosztalgiát. Sajnálom, hogy a már itt a negyedik paragrafus elején lelőttem a nagy poént, de vérző szívvel vittem végig a kampányokat, és piszkáltam meg az AI elleni játékmódokat, miközben csak arra tudtam gondolni, hogy ez nincs így rendjén. Mi lett azzal a csodálatos, magával ragadó játékkal, ami engem tíz évvel ezelőtt valósággal elrabolt?Persze, könnyedén lehet azt mondani, hogy kiöregedtem a játékos természetemből, de a Steam könyvtáram és az egyik polcom, mely tele van Nintendo Switch játékokkal, bizony ellenszegülne ennek az állításnak. Vagy biztos leáldozott már a stratégiák kora, hisz manapság a pergős MOBA-kal, a lövöldékkel, vagy a min-max-olós szerepjátékokkal játszanak inkább az emberek. Ebben is van igazság, de azért ne felejtsük el az AoE rajongóit, a Starcraft, a Warcraft és a C&C hű játékosait, plusz bemutatnám a legújabb esport RTS-t, a Stormgate-et.

Gargaméta használta a Big Pukk isteni erőt. Hatásos a legyek és a kéretlen vendégek ellen.

A probléma mondjuk az is lehet, hogy, mint ahogyan azt tették az eredetinél és az Extended Edition-nél. Ez is elfogadható magyarázat lehetne, de az AoM: Retold fejlesztői, a World's Edge, a Forgotten Empires és a Tantalus Media az AoE II és III definitív változatainál is jelen voltak, szóval valószínűleg értik a dolgukat. Sebaj; a bűnbak keresése végső soron nem fog minket előre vinni, úgyhogy lássuk inkább magát a játékot és annak a temérdek problémáját.Kezdjük a kampányokkal. Egy-két pályát leszámítva változatlan struktúrával fogunk találkozni, és a kivételek sem kaptak nagy átalakításokat, tehát végső soron. Az elérhető öt nehézségi szintből a harmadikon toltam végig a meséket, különösebb probléma nélkül, viszont az nagyon nem tetszett, hogy teljesen új szinkront kaptak az átvezetők, a főszereplők, illetve a myth unit-ok.

Az új portrék ízetlen, jellegtelen, tömegképek. Szerencsére vissza lehet hozni a klasszikusokat.

Talán nem lesz nehéz kitalálni, mi volt itt a baj: gyenge a színészi munka. Valami hiányzott az előadásból, ami az eredetiben ott volt. A beleélés, a lelkesedés, vagy csak nekem szépítette meg az idő az emlékeket, ki tudja. Nem volt katasztrófa, inkább hanyagnak érződött, és ez már a legelső pályán belehelyezett egy keserű ízt a számba, ami nem javult, ahogy haladtam előre. A myth unit-ok hangjai elfogadhatóak, bár(például a küklopsznak és minótaurosznak).Ez a döntés azért ilyen meglepő, mert. Egyszer fent, egyszer lent. Lássuk a grafikát, majd az úgyis "kárpótol", hisz itt kapjuk meg leglátványosabb újítást a Retold-ban. Azonban, ha jobban megnézzük, akkor nem történt bántóan sok változás. Tény, szebben néznek ki az épületek, a karakterportrék is megújultak, a kampány átvezetőiben kis kézzel rajzoltnak tűnő képeket is kapunk a szövegek mellé, a víz pedig kiváltképp csicsásan fest. Ám az épületek úgy dőlnek szét, mintha belülről kipukkantak volna és legódarabokból lettek volna felépítve.

Így működött az ókorban a "dislike".

Igen, az Age of Empires II: Definitive Edition-ben is kicsit mókásan estek szét a házak és a kastélyok, ám ettől függetlenül nem értem, miért nem lehetett megtartani a régi összedőlő épület-struktúrát, ami után csak egy romhalmaz maradt és nem repkedtek a darabkák össze-vissza ezzel mutatva, hogy a szimulált fizika eléggé vicces anomáliákat tud okozni. Például a térképről kiestek a kivágott, földre zuhant, majd utána elpattogott fatörzsek, mikor a pálya szélén álltam neki fát vágni... az vicces volt, mondjuk.Az viszont már kevésbé, mikor átküldtem a seregem egy halom paraszton és egy ártatlan Ox Cart-on, ami legfeljebb csak a trágyának lett volna útban, vagy talán még annak sem. Erre a katonák magukkal húzták a csatamezőre, ahol az ökör egy nyögéssel hozzájárult az összecsapáshoz, majd diszkréten elhullott. De húztam már így magammal vadállatokat, más egységeket és munkásokat is. Láthatjuk hát, hogy, az útvonalkeresésük pedig teljesen eszement.

A disznók lázadása... tiszta S.W.I.N.E...

Lássunk ide is egy példát: van egy fal előttem, amin egy kapu figyel. Át akarok jutni a kapun túlra, azonban a nyílásba beletömörül az egységeim nagy része, miközben ütlegelik az ellent. Mivel "okos" voltam, ezért az összes katonámat kijelölve "Attack command"-dal a kapu mögé kattintok. Erre néhány egység, mintha megvilágosodott volna egy orákulumtól, elrohan a fal mentén, mert tudják, hogy hiába felderítetlen az egész ottani terület, van egy másik kapu a túlvégen, amit talán tudnak majd használni átjárásra (spoiler: lelőtte őket egy erőd).Ha ez nem lett volna elég, hajlamosak embereink össze-vissza mászkálni egy célpont keresése közben, annak ellenére, hogy csupán egy-két farmon át és két épület között vezetett volna a kalandos útjuk. Úgyhogy, hisz lángol a mesterséges intelligencia forradalma, lassan az fog már helyettünk is játszani. Olyannyira "tombol", hogy néha megálltak támadás közben a katonáim, legtöbbször miután meghalt az eredeti célpontjuk, és csak pár másodperces hatásszünettel kezdtek újra harcolni.

Úúúú földrengést az ellenfélre... várjál basszus, ez én vagyok!!!

Úgyhogy üdvözlök mindenkit a bug-ok csodálatos világában. A már említett ütközési, és gépi értelem által előidézett útvonalkeresési hibák mellett. Ezen kívül az Achievement-ek is meghibásodhatnak (megkaptam például a "Használjak 4 isteni erőt fél perc alatt" acsit, pedig csupán egy meteort nyomtam el), illetve a kampány folyamán hiába ütöttük ki egy gyártó épületét az ellenfélnek, továbbra is betelportálhatnak arra a helyre katonái (szerencsére csupán egy ideig).Viszont az is igaz, hogy, így nem bénították meg a játékmenetet. Amit egy kicsit gyakrabban tapasztaltam, az a be-beakadása volt a játéknak (az automatikus mentés miatt valószínű), illetve néha indokolatlanul kipörgött a videokártyám és a töltési idők is hajmeresztően sokáig tartottak pályák és az átvezetők között. Bár ha úgy nézzük, az eredeti játék is hasonló "load time"-okkal dolgozott... 2002-ben.

Agamemnon úgy néz ki, mint Tibi a sarki boltból. Tibi jóarc, ingyen ad rágót.

Jó, jó, eleget ekéztem szegény AoM: Retold-ot, lássuk a jó részeit is. Például van csodálatos zene is... amit szerintem AI gyárthatott, ugyanisaz egyébként jellegtelen dallamot. És miből gondolom, hogy AI csinálhatta? Nos, ez csupán egy megérzés, és kézzel fogható bizonyítékom (már) nincs, viszont volt szerencsém a béta videókhoz jútyúbon, és ott bizony az istenek újragondolt portréiról üvöltött, hogy AI-al csinálták őket. Miért ne használhatták volna a világ leglustább megoldását a zenére is?Ha kiderülne, hogy igaz ez a felvetés (a Microsoft eddig tagadott mindent, persze), akkor az elég ciki lenne; nincs pénzük normális művészekre? A semmitmondó, olcsó, szemét munka is megteszi manapság? Szomorú, de az egyértelmű jelek, melyek a béta verziókban ott voltak, azok a mostaniból eltűntek (pl. Apolló íjának húrja már rendesen az ujjai között van), így, mint már említettem, nincs bizonyíték, ráadásul a béta csak béta, mi van ha az igazi portrék helyét AI generálta dolgomkal töltötték meg mint "placeholder"? Ki tudja, de ami most vár ránk az egy halom ugyanúgy kinéző, jellegtelen istenkép, melyek mentesek minden egyedi karakterisztikától, ami miatt imádtuk a klasszikus portrékat. Tehát örömteli pillanat volt látni, hogy ezeket behozhatjuk, lecserélve az újakat.

A legtöbb "optional" küldetésért nem igazán jár semmi.

Jól van, abbahagytam, lássuk a pozitív dolgokat. Továbbra is szolid a stratégiai rendszer; ha imádtuk a klasszikus játékmenetet, akkor ezt is kedvelni fogjuk. Ráadásul most már. Tudni fogjuk, hogy például a kovácsműhelyben a páncél fejlesztés pontosan hány százalék bónuszt ad, illetve látni fogjuk, hogy egy épület hány másodperc alatt készül el.Bár ezek az információs táblák ugyancsak nem voltak mentesek a bug-októl, így sok esetben nem láttam, hogy egy nyersanyagforrásban pontosan mennyi cucc van még. Bár ezt ellensúlyozandó egy csík is mutatja már ezeknél a hátra maradó mennyiséget. Itt is igaz a korábbi állításom, hogy egyszer fent, egyszer lent.

Csodás; ha rámegyünk a fára, akkor kiírja, hogy... abból fát tudunk kinyerni. Köszönjük.

Szóval maga a játékmenet szórakoztató, ha figyelmen kívül tudjuk hagyni a technikai hiányosságokat és az optimalizáció felemás jelenlétét.. A kampány sem elhanyagolható, bár belátom, hogy azt inkább gyakorlásnak lehetne használni, és talán még annak sem a legjobb, lévén, hogy alapvetően nem nehéz (kivéve, ha nekimegyünk a magasabb fokozatoknak) és a pályák nagyrésze nem tükrözi a PvP stílusát.Sajnálatos módon az Age of Mythology: Retold sok apró hibával és a készítők lusta hozzáállásával teszi lelombozóvá a játékmenetet, azonban mindenkinek a szerencséjére ezek a hibák mind javíthatóak. Talán már a "day1" patch-ben meg is oldódik sok majré. Ha nem... nos, akkor is igazából ellesznek ezzel az új változatával az AoM-nek a rajongók, hisz a legfontosabb, a játékmenet nem igazán változott. És mégis miért van az, hogy nagyokat sóhajtozva nézek ki az ablakon, és arra gondolok, hogy mégis hová fajult ez a világ...