Ezek voltak szerintünk 2024 legjobb videojátékai

Nagyon reméltem tavaly ilyenkor, hogy nem kell ismét remake-ekkel és remaster-ekkel kitömködnöm az idei topistánkat, de a kiadók látszólag nagyon meglovagolták a már korábban megjelent jó játékok újra és újrakiadását. Hisz, ha egyszer fizettek ezekért többmillióan, akkor most is fognak, ha kicsit felfrissítik, és ismét az orruk elé tolják nemde? Néhány esetben igen, hisz, mint lentebb látni fogjuk, néhol tartalmi újítás is jár a külső felcicomázása mellé, de bizony találkozni fogunk olyan idén kiadott alkotással, ahol teljesen feleslegesnek érződött a remake/remaster.

Azonban a pontszámok azt mondják, hogy mindezektől függetlenül minőségi címeket kaptunk idén, és azt is meg kell jegyezni, hogy jóval több játék lépte át a 9-es ponthatárt, míg a tavalyi garnitúrában ez csupán egy alkotásnak sikerült... és az is a TLoU első részének PC-s verziója volt. Továbbá most is le kell szögeznünk, hogy csupán olyan játékok kerültek a toplistánkra, melyek megjárták a szerkesztőséget, így elképzelhető, hogy a kedves olvasó nem fog találkozni egy általa tuti toplistás címmel.Ritkán van az, hogy iPet-tel vállvetve kell rátörnöm Márkóra az irodájának ajtaját, de ez a játékgyűjtemény elérte a nagyfőnöknél azt, amit eddig nekünk csak kókuszkockával sikerült: nem zaklatott minket hetekig. És bevallom, engem is másodpercek alatt megával tudott volna rabolni az Anstream Arcade, a rengeteg klasszikus játékával, melyek olyan modern frissítésekkel lettek ellátva, amik által visszakapjuk azt a hamisítatlan játéktermi érzést, vagy azon misztikus és titokzatos hangulatot, melyekkel kiskorunk estéi teltek, miközben a CRT monitorunk, vagy a TV-nk szolgáltatta az egyszerű, de nagyszerű kalandot. Azonban mivel egy egész platformról van szó, nem pedig individuális játékokról, plusz az itt található címek erőteljesen a nosztalgikus érzésekre építik a bájukat, és a modern kor gyermekének nem valószínű, hogy érdekes lesz, ezért került az Anstream Arcade a plusz egyes helyre.Teszt: Anstream Arcade teszt Minden a játékról: Anstream Arcade adatlap Az első és sajnos nem az utolsó olyan cím, melye egy korábbi klasszikus felújított verziója. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lett volna mesés az élmény; iPet-et megint napokig nem találtuk, miután leadta a tesztet. Ám ez érthető is volt a részéről, ugyanis a Silent Hill II-nek az újragondolt változata teljes mértékben hozza az eredeti alkotásnak a hajmeresztően groteszk látványvilágát és horrorisztikus hangulatát. És külön le a kalappal, hogy nem erőltettek bele jumpscare-eket a készítők. A Silent Hill játékok mindig az atmoszférájukkal, szörnydizájnjaikkal másztak a játékosok bőre alá, és ez a Remake esetében sincs másképp.Teszt: Silent Hill II Remake teszt Minden a játékról: Silent Hill II Remake adatlap Ismét egy frissített kiadása egy már ismert címnek, de sebaj, egy pillanatig sem bántam a Sucker Punch Productions ezen elhatározását, lévén, hogy imádom a feudális japán világot. Annyira tele van lehetőséggel, hangulattal és misztikummal, hogy nem is kell semmiféle természetfeletti tartalommal rendelkeznie, hogy varázslatos hatása legyen. A Tsushima tehát egy azonnali szerelem első látásra volt a részemről, és aztán, mint hab a tortán, a látványvilág mellé kaptunk egy egyszerű, de érdekes sztorit, rengeteg kalandozási lehetőséget, illetve egy fergeteges szinkront. Itt egyszerűen minden klappolt, olyannyira, hogy jövőre talán érkezik is a folytatása. Én már nagyon várom.Teszt: Ghost of Tsushima Director's Cut (PC) teszt Minden a játékról: Ghost of Tsushima Director's Cut (PC) adatlap Én, amikor először meghallottam ezt a címet, akkor azt hittem, hogy ennyi volt, véget is ért a Destiny 2 által bejárt lassan több, mint hét éves pályafutása, de iPet gyorsan lehurrogott péklapáttal, és felvilágosított, hogy csupán egy sztori-etap kerül lezárásra. És micsoda lezárást kapott. Kollégám hősiesen nekiveselkedett, és tulajdonképpen újratanulta a játékot, annyi újdonság érkezett bele, mióta ő legutóbb látta a játékot. Például a kezdőképernyőt elárasztották a rengeteg, lapátra való MMO mobiljátékok mintáját követő üzenetek és mikrotranzakciós ajánlatok, úgyhogy le a kalappal, hogy kedves Peppalínó nem fejelte le azonnal az Alt+ F4-et (mondjuk konzolon ez nehéz is lett volna). Ám amint sikerült túlélnie ezt a megpróbáltatást, egy igencsak elismerésre méltó kiegészítővel találta szembe magát, mely egy érdekes és hosszadalmas történettel, tartalmas kihívásokkal és egy combos "Endgame"-mel várja a merész kalandorokat.Teszt: Destiny 2: The Final Shape teszt Minden a játékról: Destiny 2: The Final Shape adatlap A Horizon Zero Dawn legújabb iterációja, a Complete Edition és a PC-s változat után, ami toronymagasan vezeti a "Temegmiabánatértkészültélel?" nevű nemlétező listánkat. Szerintem mindenki, akinek volt szerencséje a legelső Horizon alkotáshoz, az egyetért abban, hogy így kell kalandjátékot csinálni. Aloy történetére több millió játékos volt kíváncsi, szóval úgy gondolták a készítők, hogy ha egy kis audiovizuális extrával ellátják, akkor biztos megint be tudnak gereblyézni egy valag pénzt. Vagy a kiadó gondolta így, tudja a manó, de az biztos, hogy a grafikai ráncfelvarrás nagyon minimálisan látható, az újra felvett dialógusokból szinte semmi sem fog feltűnni, egyéb tartalmi extra pedig semerre. Mindezért pedig teljes árat kérnek el. December 23-adika van, ugye, és nem április elseje?Teszt: Horizon Zero Dawn Remastered teszt Minden a játékról: Horizon Zero Dawn Remastered adatlap Ha már Horizon, akkor íme a Forbidden West is, azonban ennek a portnak a létjogosultságát sokkal inkább meg lehet érteni, az előbbi alkotással ellentétben. Elhozni a PC-s társadalomnak egy PlayStation exkluzív címet, ráadásul egy olyat, melyet egy-két évig sóvárogva néztek az adott konzol hiányában szenvedő játékosok... na most lehet a fent említett gereblyét előkészíteni. Ráadásul a Zero Dawn rosszul optimalizált PC-s indulásából is tanultak a fejlesztők, így a második rész szinte teljesen mentes volt az ilyesféle technikai malőröktől a megjelenést követően. Azonban most már igazán jöhetne valami újdonság is, ami nem újrakiadás, vagy DLC.Teszt: Horizon Forbidden West Complete Edition (PC) teszt Minden a játékról: Horizon Forbidden West Complete Edition (PC) adatlap Ne aggódjatok, a következő cím tényleg újdonság lesz (úgy teszek, mintha nem én állítottam volna össze a listát... van baj), azonban lássuk, hogyan kell valójában egy Remaster-t összehozni. A TLoU második része jött, látott és tarolt, bár a rajongók kicsit megosztóan álltak hozzá a történethez és a felnőttesebb tartalomhoz, de ez is csak hajtotta a vizet a játék malmára. A januárban megjelent Remastered változat pedig remélhetőleg egy követendő példát állít a Horizon alkotóinak; így kell egy alkotást újra kiadni. A szebb grafika mellett legyenek új játékmódok is, ahol érdekes kihívásokkal, új karakterekkel és egyéb szórakozási lehetőséggel (pl zenélés) tudja kiélvezni a szabadidejét a játékos. A nagy kérdés a részemről ez lenne: PC-re mikor jön? A Steam szerint jövő április. Rendben... figyelni foglak...Teszt: The Last of Us Part 2 Remastered teszt Minden a játékról: The Last of Us Part 2 Remastered adatlap Hazudtam, hisz a szó szoros értelmében ez sem egy újdonság, de mivel egy szinte teljesen újragondolt mókát hozott el nekünk a Square Enix, ezért talán mégsem állítottam az előző bekezdés elején túl nagy hamisságot. Talán senkit sem lepett meg, hogy az első rész után a Final Fantasy VII Rebirth hozta azt, amit az előd és még annál is többet. Kapunk lenyűgöző látványvilágot, addiktív játékmenetet, színszorító történetet, és fürdőruhás Tifát. Az egyetlen rossz dolog, amit eme grandiózus alkotás ellen fel lehetne hozni, az annak a valószínűsége, hogy ha pechünk van, akkor nagyjából ugyanennyit (3-4 évet) kell majd várnunk a trilógia lezáró részére. Sebaj, addig legalább lesz idejük kiadni ezt is PC-re. Én pedig, teljesen véletlenül, pont a megjelenés napjától számítva fogok kivenni vagy egy hónap szabadságot a munkahelyemről.Teszt: Final Fantasy VII Rebirth teszt Minden a játékról: Final Fantasy VII Rebirth adatlap Végre nem egy remake, remaster, re-anyámkínja. Jó, az FF7 sem a szó szoros értelmében újrakiadás, de a Hellblade II végre valahára egy olyan móka, ami most jelent meg először és valószínű utoljára is. Nem látom, hogy bárki is nagyon vesződne majd tíz év múlva egy pár órát igénybe vevő sétálószimulátorral, mely harccal, némi gyűjtögetni valóval és egy irgalmatlanul megfogó látványvilággal ellátva. De ki tudja, láttunk már furcsább dolgokat is: mint például Márkót egy biciklin. A hideg is kirázott a látványtól, csak úgy, mint ebben a mókában is kirázott, de teljesen más okból kifolyólag. Egy furcsa, sötét, pszichedelikus kalandot takar Senua útja mitológiai lényekkel, hallucinációkkal, rengeteg bizonytalansággal és a végén a katarzissal. Aztán már rajtunk áll eldönteni, hogy amit megtapasztaltunk az tényleg megtörtént, vagy Senua élénk fantáziája csupán átvert minket.Teszt: Senua's Saga: Hellblade II teszt Minden a játékról: Senua's Saga: Hellblade II adatlap Én... ezt... nem... bírom... letenni. Mint egy rossz drog... ja nem, ez inkább egy jó drog, de mint tudjuk, a kábítószer nem egészséges, gyerekek. Ám Indy kalandjai annál inkább, hisz az agyi aktivitást erőteljesen támogatja a gondolkodás, az pedig egészséges. Állítólag. Minden esetre ugyan az itteni fejtörők nagyrésze nem bántóan nehéz, van egy-kettő, mely alaposan meg fogja dolgozni kobakunkat. És ez csak a kezdet: hamisítatlan Indiana Jones-os hangulattal támad a MachineGames új üdvöskéje. Lesznek vicces beszélgetések, beszólások, akciódús jelenetek, rengeteg összeszedhető ereklye és jegyzet, illetve egy szórakoztató, szerteágazó történettel koronázódik meg az élmény. És még légycsapóval is lehet harcolni. Én... imádom ezt a játékot.Teszt: Indiana Jones and the Great Circle teszt Minden a játékról: Indiana Jones and the Great Circle adatlap Szomorú, de ismét egy újrakiadás nyerte el a toplistánk aranyérmes pozícióját, de Kratos bácsival nem fogok leállni kötekedni. Ha ő azt mondja, hogy a God of War újraélesztett szériájának második része még PC-n is az év játéka, akkor én hiszek neki. A God of War: Ragnarök az elődjéhez hasonlóan mérföldkőnek számít a videojátékos történelemben narratíva, prezentáció, harcrendszer és színészi játék terén. Egyszerűen tökéletes ez a játék, és egyedül a csatározások frusztráló mivoltát tudnám felhánytorgatni bosszantónak, de igazából miért meglepő, hogy egy olyan alkotásban, melyben a nevében ott van, hogy "God" és "War", a háborúzás igazi kihívást jelent? Tessék megtanulni, belejönni, és nem majrézni (ezt most magamnak mondtam). Mindenki másnak pedig azt mondom: mire tetszenek várni? Tessék megvenni és tolni. Ja, hogy az első résszel sem játszottatok még? Én nem bánom, akkor azt is vegyétek meg. És tessék nekiállni; a karácsonyi szünet csak elég lesz a 100%-os teljesítéshez.Teszt: God of War: Ragnarök (PC) teszt Minden a játékról: God of War: Ragnarök (PC) adatlap Amint látjátok, az idei felhozatal jóval combosabb volt kiemelkedő játékok terén, mint a tavalyi, és ezt az is jól mutatja, hogy azon alkotások, melyek nem kerültek a toplistára, azok nagyon húzós versenyben maradtak alul, viszont minőségük ettől függetlenül tagadhatatlan. Annak ellenére, hogy rengeteg DLC és Remaster került a listánkra, a dobogóról lemaradtak között találunk is érdekes új címeket, melyek ugyancsak eléggé jóra sikerültek, (A 8 pontosakról nem is beszélve: Tekken 8, Helldivers II, Stellar Blade stb).Call of Duty: Balck Ops 6 85%Cygni: All Guns Blazing 85%Total War Warhammer III: Thrones of Decay 83%Elden Ring: Shadow of the Erdtree 83%Kunitsu-gami: Path of the Goddess 83%Dead Rising Deluxe Remaster 83%Castlevania Dominus Edition 83%Like a Dragon: Infinite Wealth 83%Metaphor: ReFantazio 83%Én reménykedem, hogy jövőre kifogynak a kiadók az újrakiadható játékokból, és végre egy olyan toplistát állíthatunk össze, melynek a tetején valami igazán nagy és új lesz. Ennyi volt a Game Channel előkarácsonyi ajándéka nektek. Fogyasszátok egészséggel, és huszonötödikén találkozunk ennek a listának a fordítottjával. Szórakoztató lesz; készítem az idegrendszeremet.