Call of Duty: Black Ops 6 teszt

Újabb év újabb Call of Duty.... ehhhhh ezt már ellőttem tavaly, tehát most akkor inkább kezdjük úgy hogy az ősz beköszöntével megérkezett az aktuális FPS trónkövetelő, itt a Call of Duty idei iterációja. És bizony ezt most csillogó szemekkel kell írjam, mert végre kaptunk egy olyan COD-ot, amelyre már régen vártunk! A tavalyi csúfos lebőgés után ugyanis feléledni látszik a széria, a Black Ops 6 legalábbis mindenképpen megpróbálja leradírozni a múlt év szégyenfoltját. Na de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük is sorban, mi okozza a veterán Call of Duty játékos örömkitörését!

Ahogy a bevezetőben már említettem, és valószínűleg mindenki számára nyilvánvaló, a nálunk mindössze 4.5 pontot bezsebelt Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) finoman szólva sem lett közönségsiker, a Metacriticen 2.2-es átlagos userscore-on, a Steamen pedig "Többnyire negatív" értékelésen álló játék bátran pályázhat a valaha volt legrosszabb COD játék címre.Nem volt könnyű helyzetben hát a 2024-es epizóddal az Activision Blizzard, főleg annak fényében hogy most már a Microsoft vigyázó szemei és a befektetési osztály (hidd el, a Microsoftnál biztosan létezik ilyen :P) is a cég nyakában lihegett, miután 26 ezer milliárd (!!!!!!) forintnyi dollárért bekebelezte a komplett céget szőröstül-bőröstül. És bár nyilván a fejlesztés már évek óta zajlott, azért ez így is nagyon komoly terhet tett a Treyarch nyakába.Teher alatt nő a pálma, ahogy a régi latin mondás tartja, de persze nem csak ezért kaptunk most egy merőben jobb epizódot, hanem azért is mert bizony végre újra szemlátomást odafigyeléssel készült a játék, a Treyarch és a Raven Software közöse bizony érezhetően odacsapott az Infinity Wardnak. Ennek leginkább érezhető eredménye a Kampány mód, ami az elmúlt évek kiadásainak átlagos, vagy inkább átlagon aluli élménye után egy relatíve

Nyilván csajozással kezdem a bulit (kampány)

Az idő az öbölháború időszaka (egy alternatív idővonallal) a kilencvenes évek első felében, a helyszín pedig...nos a világ számos pontja. A történet szerint a Pantheon nevezetű gigahálózat felelős a világ háborús és üzleti konfliktusainak nagy részéért, gyakorlatilag mindenben benne van a mocskos kezük. A mi feladatunk természetesen kibogozni a bonyolult szálakat, miközben végiggyakjuk a fél világot, kémkedünk, felfedezünk, lopakodunk és ordítva lövöldözünk, miközben robbantunk mindent ami él és mozog, és persze azt is ami nem él de mozog., akikhez új szereplők is csatlakoznak. A Cold War utolsó fejezetében szembesültünk azzal, hogy valószínűleg egy beépített ember van a CIA kötelékében, Russell Adlert elfogták, és a mai napig Washingtonban tarják fogva. Az egykori hős Frank Woods tolószékbe kényszerült, Jason Hudson és Alex Mason pedig halott. Frank azonban nem arról híres hogy egy lebénulás visszatartsa az akcióktól, és bár nem éles bevetésen, de csak részt vesz az események alakításában.Egy, a bolgár hegyek közt meghúzódó szép, igencsak szerénytelen méretű vityillóban (ami valaha a KGB fedett háza volt), amit nyugodtan nevezhetünk akár kastélynak is, új csapatot szervez az egykori kamurambo, a feladat pedig nem lesz más, mint kideríteni, mégis ki bújik meg a titokzatos Pantheon mögött, és hogyan lehet leállítani a szervezetet. Főhősünk ezúttal William "Case" Calderon, valamikori CIA-ügynök, aki bár nem a szavak embere, annál inkábba fegyverek és a közelharc mestere.

Hogy aztán a sivatagban éljem ki robbantgatós hajlamomat (kampány)

Frank házában tervezzük meg az akciókat, elemezzük és dolgozzuk ki a ránk váró feladatokat, itt szedjük össze az előttünk álló küldetésekhez a felszerelést és az erőt is. A házban különféle tulajdonságokat fejleszthetünk, perkeket gyűjthetünk össze (a küldetések alatt összegyűjtött pénz segítségével) és gyakorolhatunk is a küldetésekre. Emellett beszélgethetünk, amivel a történeti szál kellően mélyül, ezeket kár átugrani, sokat tesz az élményhez a többféle kibontakozó szál.nem csak jelentősen hosszabb az elmúlt években megszokotthoz képest, de sokkal jobban kidolgozott is. Az alapvetően kémsztoriként kezelhető filmszerű történetben ügyesen váltakoznak a nyitott világú és a lineáris játékmenetből álló küldetések, amelyek nem csak akciódúsak, de helyenként izgalmasak is. Természetesen a stílusra jellemző eltúlzások nem maradnak ki, de ettől (is) COD a COD. A jól megválasztott és igényesen kivitelezett helyszínek olyan változatosságot mutatnak fel, ami miatt alig lehet letenni a játékot.Ráadásul a történet kellően csavaros, egyre jönnek elő olyan jelenetek, amikor csak húzzuk fel a szemöldökünket, vagy éppen húzódik mosolyra a szánk. Az akciófilmnek beillő játékban olyan ikonikus arcok tűnnek fel, mint Bill Clinton vagy épp a nagy ellenség Saddam Hussein, így a valós élet felé történő kikacsintásokban nem lesz hiány. Az atmoszféra nagyon el tudja kapni az embert.

Itt történik a világmegváltó tervek előkészítése. Minden nap (kampány)

, nem kevésbé kellemes élményben lesz részünk. A fejlesztők ugyanis ezen a téren is kitettek magukért, szépen adagolták a friss kontentet, ráadásul egy új mozgásrendszer is került a játékba, ami az omnimovement elnevezést kapta a keresztségben. Ez leginkább az ide-oda vetődésekben és a háton fekve lölvöldözésben érhető tetten, ami pont annyit tesz hozzá a játékhoz, hogy az egész lövölde még pörgősebbé váljon, igaz időnként túltolja a rendszer, és az eddig állandóan hasra vágódó nooboknak újabb bohóckodásra ad lehetőséget.A folyamatos rohangálás lehetőségét azonban kivették a fejlesztők, ami számomra kellemes felüdülés volt, de biztosan sokaknak lesz nehezen megszokható. A Treyarch által kezelt multikban megszokhattuk, hogy a pályák nem óriásiak, ők a tömörebb területeket kedvelik, és ez most sincs másként. Az egyes mapok időnként kissé szűkösnek tűnnek, van olyan amikor konkrétan egymás nyakába liheg mindenki, de a szokottakhoz képest szerencsére azért akadnak nagyobb területek is.Összesen 16 féle pályát kapunk, amiből 4 lett (2 még érkezik) egyelőre Strike map, ahol 2v2 küzdelem is lehetséges, a többi 6v6 felállást kínálja. Bár lényegében mindegyik új pálya, azért lesz ami ismerős lesz innen - onnan, az elrendezés, a dizájn vagy egyéb elemek átalakításával változtattak ezeken.

Kicsit lepukkant a hely, ráfér némi véráztatás (multi)

: nem csak méretezni és átrendezni lehet az elemeit, de akár teljesen ki is kapcsolható. A megszokott játékmódok - mint a standard, alternate, hardcore és a kill confirmed valamint a face off - természetesen mind megtalálhatók a multis mókában, ráadásul a Kill Order új játékélményt is hozott. Itt minden menetben egy célpontként kijelölt játékost kell védenie a többieknek, az ellenség pedig természetesen rá fog vadászni.A Standard módok teljes listája: Team Deathmach (6v6), Domination (6v6), Search and Destroy (6v6), Kill Confirmed (6v6), Free-For-All (8 játékos), Hardpoint (6v6), Gunfight (2v2), Headquarters (6v6), Kill Order (6v6), Control (6v6), Ransack (6v6, Season 1), Prop Hunt (Mid-Season 1). Az alternate módok teljes listája: Face Off Domination (6v6), Face Off Team Deathmatch (6v6), Face Off Kill Order (6v6), Face Off Kill Confirmed (6v6). A Hardcore módok teljes listája: Team Deatmatch, Kill Order, Domination, Hardpoint, Search and Destroy, Kill Confirmed, Free-For-All, Face Off Moshpit.A 6v6 mapek listája a következő: Babylon, Derelict, Lowtown, Payback, Protocol, Red Card, Rewind, Scud, Skyline, Subsonic, Vault, Vorkuta, Nuketown (Preseason), Hideout (Season 1), Extraction (Season 1), Hacienda (Mid-Season 1), Nuketown Holiday (Mid-Season 1, variant). A 2v2 és 6v6 Strike mapok listája: Gala, Pit, Stakeout, Warhead, Heirloom (Season 1), Racket (Mid-Season 1).

Mingyá gyön a heccsát, ne aggódj kispajtás (multi)

Ismét kapunk presztizs rendszert, amivel nyilván rommá tudjuk húzni a karakterünket, én kifejezetten kedvelem amióta ezt bevezették. Az adrenalinpumpáló akciókhoz sokat hozzátesznek a kiváló hanghatások, nem csak a kampányban de a sztoriban is, ami mellé. Élményben tehát nem lesz hiány.A Zombies mód finoman szólva sem volt sosem a kedvencem, így túl nagy szuperlatívuszokban én most nem fogok erről beszélni, akit érdekel ez a fajta hentelés, úgyis tolja majd. A legnagyobb változás, hogy, zártabb teret magában foglaló élmény, ami mindenképpen jó döntés. A jelenleg mindössze két mapot tartalmazó játéktér, a Terminus és a Liberty Falls közül utóbbi egy jobb hangulatú, kellemesebb élményt nyújtó pálya.Ráadásul utóbbin kisebb nagyobb feladatok is várnak a játékosokra, amit közösen kell megoldaniuk, és a cél az hogy legalább az egyik játékos túlélje a zombihordák támadását, hogy a következő menetben ismét lehessen darálni az élőhalottakat. Természetesen a megszokott módon lehet tápolni és fegyvereket gyűjtögetni, nagy csoda ebben a módban nyilván nem vár a gamerekre. Később érkezik még a Citadelle Des Morts map is.

Mosolygós szép reggelt kívánok! (lobby)

A játékot PC-n és Xbox Series X-en egyaránt teszteltem, komolyabb, a játékmenetet megakasztó bugokkal nem találkoztam konzolon, ami igencsak meglepő volt egy Call of Duty esetében. A PC verzió azonban nem ilyen szerencsés,. Eleve volt olyan hogy a betöltési idő 10 percet is igénybe vett, ami egész egyszerűen felfoghatatlan. Aztán egy érdekes bug is előjött menet közben, ez azt eredményezte, hogy multiplayerben minden harmadik-negyedik meccs után konkrétan eltűnt a játék képernyője. HUD volt és az ESC-re is előjöttek a kezelőszervek, de a játéktér nem látszott. Persze a játék futott, rommá is lőttek.Ilyenkor újraindítás, 10 perc töltés, majd három négy meccs után megint ugyanez. Napokra le is álltam a PC-s teszttel, hogy megvárjam míg javítják. Nos ez nem valósult meg, úgyhogy elkezdtem nézegetni, mi is lehet a probléma. Néhány óra alatt ki is teszteltem, mi okozza a problémát: a Windowsban lévő Game Bar applikáció, ami a játékbeli élmények rögzítését, streamelését, ésatöbbi oldja meg valahogy összeütközött a játékkal. Ezt deaktiváltam és a probléma megszűnt. Vicc.A magam részéről roppant szomorú vagyok amiatt, hogy, az Xbox és a PC közöttit például nem, pedig ez utóbbi a tények fényében elég erős ütőlap lehetett volna a Microsoft platformjain. Így a konzolon elkezdett kampányt nem folytathatjuk PC-n és vica versa, valamint a a multiban is vannak korlátok. Hiába veszünk meg Xboxon komolyabb csomagokat, az PC-re nem jön át.

Bocsesz kiscsírák, megjött a király! (multi)

Ahogy az is elég nagy probléma számomra, hogy mivel hosszú évek óta COD-ozom, így természetesen elképesztő mennyiségű badge van a birtokomban, amit büszkén tudok mutogatni a multiplayerben a sok mazsolának - és nyilvánvalóan ezzel nem vagyok egyedül. Igen ám, de Activision fiók ide Activision fiók oda, ezeket most elfelejthetjük - legalábbis ha a Microsoft Store-os verziót vesszük meg, ellenben az eddigi Activision appos verzióval szemben.A profilunk ugyanis nem hozza át az előzményeinket, annak ellenére, hogy a játékprofilunk azonos, a store felülírja ezt a sokéves hagyományt, tehát mindent nulláról kell felépítenünk. Ezt sokkal elegánsabban kellett volna megoldani.a tesztre használt 8 gigás RTX 2080 nVidiás hardverrel. Kiválóan sikerült végre az optimalizáció, az Xboxos verzión meg ilyenekkel nyilván nem is kell foglalkozni. Az idei epizód végre visszahozta a szériába vetett hitünket, remélhetőleg ez a lendület későbbiekben is ki fog tartani.Az már csak hab a tortán, hogy, így megúszható a több tízezres kiadás, már ha valaki nem a Vault Editionre pályázik, ekkor a Game Pass-es alapverziót egy títzezer forint körüli összegért lehet felupgrade-elni. Hogy megér-e ennyit? Egyáltalán nem kérdés.