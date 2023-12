Ezek voltak számunkra 2023 legnagyobb videojátékos csalódásai

Megvolt a jó, a rossz, most pedig következzék a csúf. Ezen lista is tízes (plusz egy) méretű akart lenni, de nagyon sok átfedés volt a legutóbbi (top legrosszabb játékok) lista és a mostani között, az ismétlés pedig most annyira nem köthető a tudás anyjához. Ezek az itt is - ott is címek a Park Beyond, a Fort Solis, a CoD: MW3, az NBA 2k24, a Stray Souls és a Forespoken lenne; melyektől sokat vártunk el, ám cserben hagytak. Csúnyán.

Fájt a szívem a CoH3 teszt végén, ugyanis nagyon imádtam az első játékot, annak kiegészítőit, majd a később hozzá kiadott Blitzkrieg mod-ot is. A második rész is egy nagyon kompetens alkotásra sikeredett még, ha nem is hozta az első rész lehengerlő minőségét. Ám a harmadik... jó, ez sem lett igazából nagyon rossz, de sokkal többet vártunk el tőle legyen szó a kampányról, ami egyszer fent, egyszer lent, a prezentációról és úgy en bloc a tartalomról. Sajnálatos módon a hiányosságok, a technikai malőrök javítása és az esszenciális tartalmi kiegészítések a legújabb DLC-vel sem jöttek meg, így a Relic Entertainment legújabb üdvöskéje és maguk a készítők is a Jézuska virgácslistáján végezték az évet... már, ha van ilyen. Ha nincs, akkor a mi virgácslistánkon. A Settlers sorozat pont idén lett harminc éves, és ezt a hatalmas mérföldkövet úgy ünnepelte meg a Blue Byte, hogy egy középszerű játékkal dobták arcon a rajongókat. Bár elképzelhető, hogy nekik nem ez volt alapjáraton az elképzelésük és az Ubisoft, a kiadó, kavarta meg a bilit. Ez még arra is választ adna, hogy miért csúszott négy évet a megjelenés, de függetlenül attól, hogy a kiadó okozott zavart, vagy a problémák a fejlesztőcsapatban keresendők, nem ilyen végeredményre számítottunk a legendás sorozat legújabb részétől. Rengeteg üresjárat, majrés építési lehetőségek, fantáziátlan harc, illetve hajmeresztően hosszú partik várnak ránk a New Allies-al. Ezek nem azok az új szövetségesek, akiket keresünk. Őszinte leszek, a csalódás nem abban manifesztálódott, hogy jó játékot reméltem egy olyan premisszától, ahol a Tolkien klasszikus írásaiban megjelenő legantipatikusabb lényt kell irányítanunk, aki ráadásul a főhős is, hanem inkább az volt szomorú, hogy a készítőknek nem volt ennél jobb ötletük. Pedig adott egy hihetetlenül gazdag világ, melynek szinte bármely aspektusát meg lehetne fogni és kibővíteni, erre pedig megkapjuk Gollam "izgalmas" kalandjait Mordorban és Bakacsinerdőben. Struktúráját tekintve alapjáraton kompetens a játék, de ha a történet unalmas, a rendszer bugos és végső soron nincs túl sok érdekesség az egészben, akkor a rajongó nagyon hamar le fogja vadászni a törlés gombot, és inkább visszatér Mória bányáiba, annak ellenére, hogy a Return to Moria sem sikerült eget rengetőre. Leszögezem, hogy a Jedi: Survivor egy nagyszerű játék, és minden pillanatát nagyon élveztem... amikor nem diavetítésbe rohantam bele, vagy nem fagyott ki az egész a bánatba. Frusztráló és egyben elkeserítő is látni, hogy egy tehetséges fejlesztőcsapat is képes az olyan banális hibákba belerohanni, mint a rossz portolás; csupán reménykedni lehet, hogy erről az elkapkodott PC-s verzióról is az EA tehet. Az árról valószínű ők tehetnek, és ugyan a tesztben nem emlékeztem meg róla, pedig meg kellett volna... majdnem harminc ezer. Ezzel szemben az elődje alig tizenháromezerbe került. Nem rossz; azért ennyit nem romlott a pénz négy év alatt, hogy ez egy elfogadható ára legyen egy teljes játéknak PC-re... vagyis hát... Objektíven nézve a Payday 3 sem egy borzalmas játék, de ha az elődjének a tükrében nézzük, akkor ég és föld a különbség. Csotrogányos szerverekkel, hiányzó tartalommal, technikai hibák tömkelegével és játszhatatlan szóló móddal indított eme alkotás. Így év végére sikerült nagyjából a szervereket gatyába rázni, illetve kiadtak tartalmi kiegészítéseket is, melyek ára kicsit több az alapjátéknál. Szóval 2023 a pénzéhes fejlesztők éve volt, a kínai naptár szerint; remélhetőleg 2024 nem a még pénzéhesebbekké lesz. Teljességgel érthetetlen volt számunkra a Redfall bukása. Minden adott volt egy zseniális akciójátékhoz: a környezet, a harcrendszer, a nyílt világ, a groteszk, sokoldalú ellenfelek és a különféle színes fegyverek és képességek. Ráadásul az Arcane Austin, avagy az Arcane Studios SASU már bizonyította a rátermettségét olyan alkotásokkal, mint a Dark Messiah of Might and Magic, a Prey és a Dishonored széria. Azonban minden elcsúszott itt, ami el tudott: repetitív küldetéseket, kényelmetlennek érződő lövöldözést, technikai mizériák tömkelegét kapták a rajongók és a sztori sem igazán győzött meg senkit. Pedig a trailer olyan jól nézett ki; aztán két nappal a megjelenés után már kevesebb, mint 1000 játékosa volt a Redfall-nak. Ha egy jó dolgot mondanunk kellene erről a játékról, akkor csak azt tudjuk megemlíteni, hogy a kiadó (Bethesda) elkaszálta a PS5-ös portot. Legalább a készítők tudnak a javításokra koncentrálni. Egy nappal a megjelenés után a Steam egyik legrosszabb játékává avanzsálódott a The Day Before, a játékosok 90%-a négy nap után lelépett, a stúdió (Fntastic) kénytelen volt bezárni a kapuit , a szerverek pedig január 24-én végleg leállnak . Annyi pozitívum hozzátartozik a dologhoz, hogy legalább visszaadják a csalódott vásárlók pénzét Minden a játékról: The Day Before adatlap Szerencsére karcsú a lista, de ettől függetlenül a szám íze keserkés; nem jó ez így sehogyse. Ugyan már korábban említettem, hogy jobb idegesen befejezni az ünnepeket semmint szomorkásan, de rá kellett jönnöm, hogy ez sem az igazi, úgyhogy fejezzük be pozitívan a családdal összezárt időszakot (mikor minden sarokban hever egy magát halálra zabált rokon), és lessük meg holnapután, miben reménykedhetünk a jövő évben.