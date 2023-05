The Lord of the Rings - Gollum teszt

Amikor legelőször jutott el hozzám a hír, hogy Gyűrűk Ura játék készül a híres neves Gollam, avagy Szméagol (vagy fordítva) főszereplésével, nem egészen értettem, hogy ... miért? Mégis kit csigázna fel ennek a nyomorul szereplőnek a története, akinek ráadásul a sorsa mindenki számára ismert?

Lehet (sőt biztos), velem van a probléma, de én sosem szerettem Szméagol karakterét, Gollamét pedig végképp nem. Egyedül Andy Serkiss zseniális alakítása, no meg az akkori időben elismerésre méltónak számító számítógép által generált megformálása tette emlékezetessé a filmekben számomra ezt a szereplőt. A történetének részletei nem igazán jutottak el hozzám, és az igazat megvallva nem is bánom, ugyanis teljes mértékben hidegen hagytak volna.Azonban a Daedalic Entertainment úgy gondolta, hogy biztos vannak Gollam rajongók a Gyűrűk Ura franchise-hoz tartozó méretes rajongótáborban, úgyhogy íme a The Lord of the Rings - Gollum . Egy lopakodós, intrikázós, ügyességi játék, melyben kiderül, hogy a címszereplő miféle csalafintaságokat csinált a Hobbit és a Gyűrűk Ura könyvek történései között.

Én vagyok a kocsiba olvadó, a jobb oldalt lógó betolakodó.

Ritkán döntök úgy, hogy a megszokott cikkformátumomat felborítom, de jelenesetben fontosnak éreztem, ugyanis a legelső dolog, ami kicsapta a szememet, az a karakterek grafikája és animációja volt, melyet szorosan követett a szinkronszínészet.; például Gollam falmászásakor az útban lévő növényzet megfelelően mozog, illetve a víz alatti effektusok is kellemesek, de az orkok, az emberek és maga Szméagol is, olyan hajmeresztően lettek megalkotva, hogy csak reménykedni tudok az első napi "patch"-ben.Szegény főhősünk úgy néz ki, mint egy gülüszemű, kopasztott béka (nem mintha a legtöbb béka nem lenne haj nélküli egyébként is), és úgy is ugrik, mint egy. Nos, belátom, elképzelhető, hogy a Tolkien-i kimeríthetetlen irodalomban biztos le van valahol írva, hogy ő egy ilyen békaszerű kreatúrává alakult életének hosszú évei során, de egyszerűen nem bírtam komolyan venni, mikor megláttam. Az sem segített a helyzeten, hogy 3-4 métert simán tud vertikálisan ugrani, miközben egy olyan brekkencs pózt használ, mintha ugrás közben kapta volna el a hullamerevség.

Kézcsók önnek pókasszony, ápolandó a jóviszony... na jó, inkább fussunk.

Mindegyik szereplő beszéd közben rendkívül furcsa mimikákat használ, érdekesen lépkednek, és végtelenül röhejesen festenek páncélban, főleg az orkok. A szóban forgó fémtákolmányok sokszor kétszer akkorák, mint a végtag, amit azoknak takarniuk kell; olyan vállvérteket és sisakokat láttam egy-két őrön, csoda, hogy nem borultak fel bennük. Meglehetősen komikusan festett, mikor két hatalmas fémdarab elsétált mellettem bicegő lábakon.Továbbá hiányoltam a Gyűrűk Ura világából már nagyon ismert brutalitás közvetlen jelenlétét. Nem folyik a vér, a halálokat nem mutatja a kamera, ha pedig mi hullanánk el, akkor az is vértelenül történik, miközben a főhős felkrákog, halálhörgés gyanánt. Ezzel persze nincs baj, végső soron, viszont így a 16 pluszos korhatárt nem értem, de lehet ez már a modern fiatalság hibája; annyira hozzászoktunk már az erőszakhoz és a trancsírhoz, hogy az utalások csupán már nem elegek.

Az egyik szempár jobbra, a másik balra; egyik sem tudja, hogy a másik mit akarna.

, azonban a nagy baj talán azzal van, hogy nem az eredeti színészeket használták fel. Ebből kifolyólag Szméagol és Gandalf hangja is idegenként hat, annak ellenére, hogy Gandalf megformálója nagyon igyekezett a legendás Ian McKellen zengős stílusát visszaadni, de ez csak nyomokban sikerült neki. Gollam szinkronja pedig legjobb esetben is csupán elfogadható, néha viszont hajmeresztő.Most, hogy túljutottunk a szívem szottyának legnagyobb mizériáin, lássuk, mivel is van dolgunk. A történet szerint Gandalf megtalálta Szméagolt, miután az elfek elkapták és bebörtönözték őt (Szméagolt, nem Gandalfot). Itt kis barátunk elmeséli a mágusnak, hogy miféle viszontagságokon is kellett átverekednie magát az elmúlt években, mikor Mordor volt az otthona, illetve miután véget ér a kihallgatás, a kis béka kalandja folytatódik Bakacsinerdőben.

Pattog a béka, ó nagy álom; alólam a textúra ki ne csússzon.

A játékmenet nem komplikált. Mindig van egy bizonyos feladatunk: menjünk ide-oda, csináljuk ezt-azt; semmi eget rengető, ráadásul, melynek az a végeredménye, hogy sokszor eltéved a játékos, és össze-vissza kell rohangálnia, hogy megtalálja a megfelelő utat, melyből csupán egy van. Gollam "ösztönei" mutatják, hogy nagyjából merre kell tovább haladnunk, de ez a technika gyakorta használhatatlan, mivel az "ösztönök" ritkán mutatják pontosan az utat, sok esetben pedig csak sejtetik, vagy egyáltalán nem is mutatják.Példának felhoznék egy részt, ahol legalább egy óráig keringtem, és a végén rosszabb állapotban volt az idegrendszerem, mint egy kiadós Dark Souls parti után. Egy lakókörletből kellett kilopakodnom, hogy elkapjak egy madarat. Miután sikerült végigakrobatikáznom magam a szárnyashoz, semerre sem tudtam tovább menni, egyedül a helyiségbe vissza, ahonnan eredetileg kimásztam.

Mily csodás eme szerkezet; mintha csupán számomra termett... (volna).

Az "ösztönök" ("r" gomb) azt mutatták, hogy nekem ebben a szobában kell valamit végrehajtanom, de ezen kívül többet nem volt hajlandó elárulni a rendszer. Végül sikerült kitalálnom, hogy könyvespolcokra felmászva, majd a tetőszerkezeten végighasítva kell olajra lépnem. A helyzeten nem segített a tény, hogy sötét volt és szinte képtelenség volt a polcok kicsivel jobban kiemelt polcait észrevenni (mely mutatja, hogy rájuk lehet mászni). Mondjuk ekkor az ujjaim már nagyon remegtek az Alt + F4 felett.A feladatok, amiket kapunk legtöbb esetben unalmasak, és repetitívek, és semmi másra nem szolgálnak, mint időhúzásra. Valamiért nem találtam túlzottan is érdekesnek, hogy Gollam bácsi a bestiáriumban miként terelgette össze a kimondhatatlan nevű szörnyeket. Van egy-kettő érdekesebb "küldetés", belátom; a madárkeltetés ilyen volt, bár ez meg eléggé furcsának hatott, hisz Szméagolról mindenki azt gondolná, hogy előbb enné meg a madarakat, semmint kikeltetné a tojásaikat. De a parancs az parancs.

Ne aggódj jóbarát, nekem kedves, ni; nem foglak (még) megenni.

Aztán ott vannak a lopakodós részek, ahol falakon mászva, ide-oda ugrálva, fedezékről fedezékre csusszanva kell eljutnunk a célpontunkig anélkül, hogy észrevennének az őrök. Ezt a kúszás gomb ("Ctrl") nyomva tartásával tudjuk elérni, no meg az árnyékok kihasználásával. Ha véletlenül meglátna minket valaki, még elkerülhetjük a lebukást, hogy körbe keringve kimegyünk kergetőink látőköréből, és el tudunk bújni, de az is megoldás, ha felmászunk egy magaslati pontra. A mesterséges okosság nem, hogy ládákat nem tud megmászni, de a létrákkal is már meggyűlik a baja.Szméagol, egyébként, meglepően ügyes és akrobatikus. A több méteres, vertikális ugráson kívül az érdesebb falrészeket és redősebb felületeket könnyedén meg tudja mászni, távolugrókat megszégyenítő hosszakat tud átívelni, kiszögelléseken is végig tud kúszni, illetve tud faltól falig pattogni és a teljesen függőleges felületeken is képes végigfutni (feltéve, ha az is érdesebb, ragadósabb). Harcolni nem igazán tud, egyedül lesből támadás és a fojtogatás megy neki.

A meggyőzés művészete az elmén alapul; az erős nyer, a gyenge pedig porba hull.

A feladatok, illetve a történetvezetés, mint ahogyan a pályák is, lineárisan vannak felépítve, ám főhősünknek két személyisége van, és: a Szméagol úton, vagy a Gollam úton. Ilyenkor az egyik személyiségnek meg kell győznie a másikat, hogy miért jobb így cselekedni, semmint úgy. Három-négy körös vitát kell ilyenkor levezényelnünk, a megfelelő válaszokkal puhítva az "ellenfeles" személyiséget. A végeredményen minimálisan fog ez változtatni, de legalább eme mechanika színnel tölti meg az egyébként szürkés rendszert.Persze a játéktereket mindig érdemes felfedezni, hisz találhatunk eldugott információkat, gyűjthető csecsebecséket, és beszélgethetünk nem játékos karakterekkel is, hogy még több érdekességet megtudjunk az adott helyzetről, illetve a környezetről. A dialógusok mondjuk helyenként rendkívül furcsának, idegennek és nem odavalónak hatottak. Mint már említettem, valószínű velem van a baj, de sosem tudtam elképzelni Gollamot, ahogyan nagyobb emberek között mozog, mint valami kis alattvaló vagy beosztott, azt pedig egyáltalán nem, hogy bárki leállna vele személyesebb aggodalmakról beszélgetni.

Alkalomadtán irányítanunk kell másokat; halálba, vagy biztonságba, nem kell gondolkoznunk sokat.

Akárhogyan is próbáltam forgatni, egyáltalán nem tudott izgatni a mese (annak ellenére, hogy azért kapunk egy-két érdekesebb karaktert), de ez azért van, mert engem nem érdekelt a főhős sorsa semmilyen szinten. Biztos vannak odakint megszállott Szméagol rajongók, a Föld egy nagy hely, végső soron; ők talán kicsit jobban fogják tudni értékelni a történetet. Feltéve, hogy túlélikGrafikus anomáliák, indokolatlan kamera- és karakterugrálások, akadozások, csúszós felületek, bug-os rejtekhelyek; van itt minden mi szem szájnak ingere. Sajnos ezen hibák miatt rengetegszer meg kellett ismételnem bizonyos részeit a kalandnak, és bár elég gyakran történik automatikus mentés, szerintem senki sem kedveli a próba-cseresznye játékmenetet, ami annyit tesz, hogy egy-egy akadályt legalább tízszer kell újrapróbálnunk, az önhibánkon kívül, hogy biztosan át tudjunk menni rajta.

Fekete, fehér, igen, nem; igaz vagy hamis, a sztorit nem zavarja egyik sem.

Legalább nem találkoztam fatális hibával; nem zuhant össze a játék egyszer sem, és nem is ragadtam be sehová véglegesen. Azonban mindent összevetve. A Prince of Persiás ugrálós elemek a legtöbb esetben működtek (bár azért volt néhány, majdhogynem lehetetlen ugrás), még ha ezek is furán hatottak, és a lopakodós részeknél néha akkor is elkaptak, mikor rejtekhelyen voltam és egy átvezető ment épp. Volt is öröm.Így a végére érve továbbra sem látom a létjogosultságát ennek a játéknak, de, mint ahogyan azt egy párszor már említettem, nem vagyok tökéletes. Még ha elengedek minden szubjektív bajt és egyedül az objektívekre koncentrálok, akkor sem sokkal több a The Lord of the Rings - Gollum , egy egyszerű, ám helyenként frusztráló alkotásnál. Igazából nem olyan rossz, hogy óva intsek mindenkit tőle, de nem is igazán kiemelkedő. Egy próbát megér. De csak egyet. Leárazás után.